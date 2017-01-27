Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного

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Принято считать, что вареная пища полезнее жареной, а любимый многими картофель фри — одно из самых вредных блюд на свете. Но так ли это на самом деле? AdMe.ru стали известны результаты любопытного исследования, авторы которого утверждают, что жареный картофель может быть полезнее вареного — нужно всего лишь соблюдать нехитрые правила его приготовления.

Ученые из Гранадского университета (Испания) провели эксперимент, чтобы выяснить, как различные способы приготовления овощей влияют на содержание в них полифенолов — мощных антиоксидантов, которые снижают риск онкологических заболеваний. В ходе эксперимента картофель, лук, баклажаны, артишоки и перец варили, тушили и обжаривали на оливковом масле, а затем сравнивали, в каких овощах сохранилось больше всего полезных веществ.