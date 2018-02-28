Интернет-пользователи делятся снимками странных штуковин, о предназначении которых знают немногие

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Если вы нашли что-то странное и непонятное, но вам жутко любопытно, есть эффективный способ выяснить, что это за вещь. Просто разместите фото находки на Reddit в специальном разделе и ждите. Здесь пользователи делятся интересными открытиями и помогают друг другу раскрыть самые большие тайны вещей. Таких, например, как эти.

AdMe.ru спешит поделиться свежими удивительными находками с вами.

1. «Я понял, какая профессия у каждого петуха, кроме 3-го в нижнем ряду. Что он держит?»

Петух держит лопатку-мешалку для приготовления пива — к примеру, такую. Применяют ее в пивоварении для перемешивания сусла.

2. «Эти металлические кольца повсюду в Портленде, штат Орегон»

Такое кольцо служило для привязывания лошади. Сейчас жители города тоже привязывают к ним коней — только игрушечных. Вот, например, этот пес встретил таких удивительных лошадок.

3. «Нашел это среди дедушкиных вещей. Он родился в 1924 году, был доктором и служил во флоте»

Все просто: это пружинная монетница. И профессия хозяина вещицы здесь ни при чем. Согласитесь, выглядит изящно и элегантно.

4. «Эта загадочная круговая щетка лежала вместе с кухонными принадлежностями»

Эта щетка удаляет кукурузные рыльца (волоски) с початка. Выглядит это так.

5. «У этой штуки есть две дырки для крепления на стену, магнит и „крышка от бутылки“»

Это держатель для мыла. Нужно вдавить «крышку» в мыло и закрепить конструкцию на стене.

6. «Странную бутылку нашел на распродаже»

Это скалка. Если наполнить такую бутылку-скалку холодной водой, ваш пирог в итоге получится с хрустящей корочкой.

7. «Нашел это в бабушкиных вещах»

Это старинная точилка для ножей или лезвий. На упаковке приспособления показано, как это делалось.

8. «Пришла к гинекологу и увидела это. Металлическая штука присоединяется к компьютеру»

Это устройство измеряет скорость потока мочи. Его цель — диагностировать нарушения функций нижних мочевыводящих путей.

9. «Кто-нибудь может прояснить, что это такое?»

Это старая грелка для рук. Нужно поджечь угольную палочку, и она будет гореть внутри футляра, согревая вас. Футляр полностью металлический, кстати.

10. «Нашел это в коробке с ручками, купленными в секонд-хенде»

Это швейная принадлежность. Называется «вспарыватель швов».

11. «Нашел на пляже. Некоторые слои прозрачные»

На военных кораблях сжимают или плавят мусор в пластиковый диск. Скорее всего, один из них упал за борт и этот предмет — осколок от сжатого мусора. Кстати, эти диски очень тяжелые из-за своей плотности.

12. «Нашел во время ремонта. Для чего эта штука?»

Это кокосовая терка. Работает она вот так.

13. «Для чего предназначены эти ложечки?»

Это винтажные ложки для коктейлей. А плоским кончиком можно было, например, раздавить вишенку в напитке.

14. «Увидел это у мамы на кухне. Что это такое?»

Это приспособление, чтобы выпекать картофель в духовке. Картошка при этом нанизывается на шипы.

15. «Мои родители купили новый дом, и предыдущие владельцы оставили это на полке»

Это старинная емкость для собирания со стола крошек, пепла и т. п. Сейчас используется как элемент винтажного декора.

Как вы думаете, все ли предметы оказались «рассекреченными»? Или, может быть, у вас есть свое мнение об истинном предназначении этих вещей?