Интернет-пользователи делятся снимками странных штуковин, о предназначении которых знают немногие
Если вы нашли что-то странное и непонятное, но вам жутко любопытно, есть эффективный способ выяснить, что это за вещь. Просто разместите фото находки на Reddit в специальном разделе и ждите. Здесь пользователи делятся интересными открытиями и помогают друг другу раскрыть самые большие тайны вещей. Таких, например, как эти.
AdMe.ru спешит поделиться свежими удивительными находками с вами.
1. «Я понял, какая профессия у каждого петуха, кроме 3-го в нижнем ряду. Что он держит?»
Петух держит лопатку-мешалку для приготовления пива — к примеру, такую. Применяют ее в пивоварении для перемешивания сусла.
2. «Эти металлические кольца повсюду в Портленде, штат Орегон»
Такое кольцо служило для привязывания лошади. Сейчас жители города тоже привязывают к ним коней — только игрушечных. Вот, например, этот пес встретил таких удивительных лошадок.
3. «Нашел это среди дедушкиных вещей. Он родился в 1924 году, был доктором и служил во флоте»
Все просто: это пружинная монетница. И профессия хозяина вещицы здесь ни при чем. Согласитесь, выглядит изящно и элегантно.
4. «Эта загадочная круговая щетка лежала вместе с кухонными принадлежностями»
Эта щетка удаляет кукурузные рыльца (волоски) с початка. Выглядит это так.
5. «У этой штуки есть две дырки для крепления на стену, магнит и „крышка от бутылки“»
Это держатель для мыла. Нужно вдавить «крышку» в мыло и закрепить конструкцию на стене.
6. «Странную бутылку нашел на распродаже»
Это скалка. Если наполнить такую бутылку-скалку холодной водой, ваш пирог в итоге получится с хрустящей корочкой.
7. «Нашел это в бабушкиных вещах»
Это старинная точилка для ножей или лезвий. На упаковке приспособления показано, как это делалось.
8. «Пришла к гинекологу и увидела это. Металлическая штука присоединяется к компьютеру»
Это устройство измеряет скорость потока мочи. Его цель — диагностировать нарушения функций нижних мочевыводящих путей.
9. «Кто-нибудь может прояснить, что это такое?»
Это старая грелка для рук. Нужно поджечь угольную палочку, и она будет гореть внутри футляра, согревая вас. Футляр полностью металлический, кстати.
10. «Нашел это в коробке с ручками, купленными в секонд-хенде»
Это швейная принадлежность. Называется «вспарыватель швов».
11. «Нашел на пляже. Некоторые слои прозрачные»
На военных кораблях сжимают или плавят мусор в пластиковый диск. Скорее всего, один из них упал за борт и этот предмет — осколок от сжатого мусора. Кстати, эти диски очень тяжелые из-за своей плотности.
12. «Нашел во время ремонта. Для чего эта штука?»
Это кокосовая терка. Работает она вот так.
13. «Для чего предназначены эти ложечки?»
Это винтажные ложки для коктейлей. А плоским кончиком можно было, например, раздавить вишенку в напитке.
14. «Увидел это у мамы на кухне. Что это такое?»
Это приспособление, чтобы выпекать картофель в духовке. Картошка при этом нанизывается на шипы.
15. «Мои родители купили новый дом, и предыдущие владельцы оставили это на полке»
Это старинная емкость для собирания со стола крошек, пепла и т. п. Сейчас используется как элемент винтажного декора.
Как вы думаете, все ли предметы оказались «рассекреченными»? Или, может быть, у вас есть свое мнение об истинном предназначении этих вещей?
Фото на превью YerAhLizard_Harry/reddit, Slip3rySlime/reddit