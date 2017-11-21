Ученые сделали 12 открытий, из-за которых нам стало как-то не по себе

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С каждым днем наука движется вперед. Расширяя границы человеческих возможностей, она, пожалуй, разогналась до такой скорости, что готова подарить нам филигранно скопированные кадры самого смелого фантастического фильма. Мы в AdMe.ru решили разобраться, все ли открытия направлены на благо человечества и стоит ли ждать «подножки» от науки будущего.

Трансплантация человеческой головы

Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо готов взять на себя одну из функций бога — воскрешать людей. Ученый уверяет, что трансплантация человеческой головы вполне реальна, и ближайшая операция назначена на 2018 год. Профессор уже подарил новые тела крысам, собаке и обезьянам, но как мозг отреагировал на это — не сообщается. Если эксперимент Серджо увенчается успехом, то это не столько взорвет мир науки, сколько напугает общественность и напомнит о сюжете культового «Франкенштейна Мэри Шелли».

Искусственная амнезия

Хотели бы вы навсегда избавиться от фобий, тревог, неприятных воспоминаний или же страхов? Ученые готовы выскрести из вашей памяти все темные моменты, не затронув при этом нужные участки вашей истории, с помощью комбинации технологий сканирования мозга и искусственного интеллекта. Да, несомненно, новость отличная, но если на секунду задуматься о том, что этим лайфхаком воспользуются для манипуляции мозгом... Теперь идея так себе, правда?

Вода на Марсе

В 2016 году НАСА сообщило радостную новость: на Марсе есть крошечные ледяные озера. Ученые не исключают тот факт, что вода может течь и под марсианской почвой, а где есть вода — есть и жизнь. Открытие наталкивает на мысли о внеземной цивилизации. Кроме этого, нужно спросить себя: что будет, когда Марс разогреется и вода начнет поддерживать жизнь?

Дети от трех родителей

В 2016 году на свет появился малыш с генами от трех родителей. Научный переворот позволил семейной паре родить совершенно здорового ребенка, несмотря на то что женщина страдала от смертельного заболевания. Но это далеко не первый трехгенный эксперимент — тот, что прошел в 1990-х годах, дал сбой, и «эксклюзивные» дети унаследовали генетические нарушения.

Органы, выращенные в пробирке

Ученые Австрийской академии наук потратили 15 недель, чтобы вырастить в чашке Петри самый важный орган человека — мозг. Лабораторный продукт имел тот же уровень развития, что и у 9-недельного плода. К счастью или сожалению, мыслить мозг не может, но это всего лишь вопрос времени, так как эксперименты продолжаются. В таком случае возникает вопрос: насколько качественно будет функционировать орган и не «слетит» ли он в будущем?

Болезни от пластика

Пластик стал наркотиком XXI века. Мы встречаем его на каждом шагу и не задумываемся о негативных последствиях, а зря, ведь отравляющие химикаты мы проглатываем практически каждый день. Рак матки, молочной железы, сердечный приступ и диабет — калейдоскоп «сюрпризов» на этом не заканчивается. Если что, мы вас предупредили.

Нанороботы внутри человека

Нанороботы размером с молекулу стали очередным хитом в научном мире в 2015 году. Эти малышки способны хранить и доставлять лекарства до пораженных участков тела, а также находить больные клетки. Отличное открытие, согласны? Но что, если микророботы попадут в руки нехороших людей?

Над нами 1 млрд планет, похожих на Землю

Два года назад ребята из НАСА пришли к выводу, что только в нашей галактике могут вращаться около 1 млрд сестричек Земли — планет, где человек мог бы продолжить свой род. Этот факт только подпитывает мысли о том, что в этой Вселенной мы не одиноки.

ЗD-печать человеческой кожи

Если вы до сих пор в шоке от напечатанных на 3D-принтере домов, то мы подольем масла в огонь: ученые представили биопринтер, который печатает полностью функционирующую кожу человека. Кожа пригодна для пересадки или медицинских экспериментов. А теперь представьте, как человека одевают в псевдонатуральную кожу. Вызывает мурашки и опасения.

Микробы эволюционируют быстрее, чем мы находим лекарство от них

Несмотря на то что медицина бежит вперед все быстрее и дарит нам антибиотики и вакцины от многих недугов, некоторые бактерии обгоняют ее на пару шагов. Вирус гриппа, к примеру, мутирует с такой скоростью, что прошлогодняя вакцина уже неэффективна. Даже в продвинутом XXI веке есть немаленькая возможность умереть от туберкулеза.

Загадочная Вселенная

Наша Вселенная настолько необъятна и загадочна, что все наши знания о ней умещаются всего в 4 %. Темная материя и темная энергия — основные ее «органы» — совершенно не изучены. Единственное, в чем уверены астрономы: Вселенная растет благодаря ее темным частям. Она будет расширяться до того момента, пока не станет холодной и опустошенной. Это и завораживает, и пугает.

Пульт дистанционного управления мышлением

Маленький забавный факт из мира науки уже покрылся сединой — в 1923 году исследователи научились контролировать нейроны в мозге и вызывать непроизвольное движение конечностей и манипулировать чувствами. Разъяренный бык стал первой жертвой эксперимента — сердитое животное успокаивали за секунду легким нажатием на специальные кнопки пульта. До тестов над людьми ученые не дошли, но мысли о скрытом потенциале контроля мозга обескураживают.