И все-таки можно ли есть после 18:00? (И что делать, если в это время вы еще даже не дома)
Наверное, каждый хоть раз слышал фразу: «Я не ем после шести». Объясняется это правило по-разному, обычно тем, что съеденное на ночь превращается в жир или вовсе не переваривается. Но большинство людей в шесть вечера только заканчивают работать, а приезжают домой еще позже. Значит ли это, что они должны отказаться от ужина в пользу стройной фигуры и здорового желудка? И как быть совам или тем, кто работает по нестандартному графику?
Мы в AdMe.ru решили разобраться, так ли вредны поздние ужины и правда ли, что ночной дожор может стать главной причиной лишнего веса.
Связь вечерних перекусов и лишнего веса
Никто не знает точно, откуда взялось мнение, что еда после 18:00 превращается в жир. Хотя исследований на эту тему проводилось немало, результаты оказывались противоречивыми.
К примеру, в одном эксперименте группа здоровых мужчин перестала потреблять пищу с 19:00 вечера до 6:00 утра. За 2 недели каждый из испытуемых похудел примерно на полкилограмма. Затем участники вернулись к привычным поздним ужинам и снова набрали потерянный вес.
В другом исследовании одна группа испытуемых потребляла основную часть калорий за ужином, а другая — за обедом. Лучшие достижения в похудении показала именно первая группа.
Из-за чего же мы толстеем?
Ясно одно: вечерняя еда не превращается в жир. Человек толстеет, когда много ест и мало двигается, потребляет энергии больше, чем тратит. То есть на лишний вес влияет количество калорий, а не время нашего ужина. Только вот люди, привыкшие к вечерним трапезам, за весь день съедают больше, чем те, кто рано ложится и ограничивает себя ближе ко сну.
Ученые американского Северо-Западного университета наблюдали за двумя группами людей. Участники первой группы ложились около полуночи и вставали в 8:00 утра, а вторая группа состояла из «ночных пташек». Последние потребляли больше суточных калорий, причем основную их часть — за ужином и после 20:00 вечера. И главное: испытуемые из «ночной» группы ели больше фастфуда, но меньше овощей и фруктов.
Во время другого эксперимента испытуемых держали на специальной диете, а вечером разрешали покупать шоколадки в торговом автомате. Те, кто пользовался этой услугой, ожидаемо набрали лишний вес, а купленные ими батончики составили примерно 15 % их суточных калорий.
Быть может, поэтому и родилось правило о сакральных шести вечера. Именно в вечернее время сложнее питаться осознанно. Люди приходят с работы уставшими и голодными, наспех готовят и быстро едят. Одно из самых популярных развлечений после работы — сериалы, и их просмотр часто сопровождается пачкой чипсов или других снеков. А если вечером вы внезапно обнаружите, что продукты кончились, то, скорее всего, закажете доставку, а не побежите в супермаркет за овощами. И даже шутка про проверку изменений в холодильнике каждые 10 минут здесь очень показательна: часто нам просто нечем заняться, поэтому от скуки мы хотим что-нибудь пожевать.
Ученые подтверждают, что совы спят примерно на 1 час меньше жаворонков и что у них есть много стимулов к перееданию: больше времени для приемов пищи, повышенная чувствительность к вознаграждению едой, изменение гормонов аппетита, необходимость поддерживать энергию из-за недостатка сна.
Переваривается ли пища ночью?
Конечно же переваривается. Пищеварительная система не перестает работать во время сна — ни ночного, ни дневного. В передачах о здоровом питании можно услышать, что обмен веществ человека ночью замедляется и что это заложено в нас самой природой. Но исследования показали, что изменения в скорости метаболизма ночью незначительны.
Еда и качество сна
Пища, которую мы потребляем, влияет и на качество нашего сна. Исследования показали, что насыщенные жиры (животного происхождения) мешают уснуть и делают сон беспокойным. На качество сна негативно влияют алкоголь, кофеин и сахар.
Здесь любители ночных перекусов рискуют попасть в замкнутый круг: из-за переедания возникнут проблемы со сном, а из-за недосыпа на протяжении дня придется поддерживать энергию пищей. К тому же недостаток сна влияет на восприимчивость к пищевым стимулам, проще говоря, становится сложнее отказаться от второго пирожного после обеда или от печенья перед сном.
Я поздно ложусь, так можно мне есть после 18:00? А перед сном?
- Есть после 18:00 можно, если вы не ложитесь спать в 20:00.
- Если вас беспокоит лишний вес, следите за общим потреблением калорий в течение дня, ведь переесть можно не только вечером, но и днем.
- Если вы заметили, что много едите перед сном, подумайте, почему вы переедаете.
Это может быть связано с эмоциональными проблемами. Компульсивное переедание — стремление постоянно что-то жевать, чтобы заглушить тревогу или чувство вины.
Вечернее переедание может оказаться привычкой, которая появилась из-за скуки и отсутствия интересных вам дел. Здесь стоит собрать волю в кулак, престать жевать на автопилоте и постепенно перестроить график питания.
Часто причиной ночных перееданий становится скудный завтрак или обед. Если вы не насытились днем, вы ожидаемо будете голодны вечером.
- Постарайтесь поужинать или перекусить последний раз не позднее чем за 2,5–3 часа до сна. Избегайте жирной пищи.
- Если вам захотелось есть, когда вы уже легли в постель, не игнорируйте сигнал организма, но отдайте предпочтение фруктам или натуральному йогурту, а не бутерброду.
- Специалисты рекомендуют в вечернее время потреблять продукты, которые способствуют выработке мелатонина и серотонина: молочные продукты, рыбу, индейку, бананы, киви, вишню, миндаль, мед.
- Если вы страдаете сахарным диабетом или рефлюксом, составьте график питания вместе с лечащим врачом.
А для вас актуальна тема ночных перекусов?
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