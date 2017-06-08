Холестерин вовсе не вреден для здоровья, как мы считали

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Каждый из нас ответственно подходит к выбору продуктов питания. Здоровый образ жизни — кредо миллионов, и иногда мы отказываем себе в удовольствии из-за вреда организму. Мы в AdMe.ru были удивлены, когда узнали, почему не стоит опасаться холестерина в пище.

Многие считают холестерин крайне опасным для здоровья. Однако холестерин из натуральной жирной еды не вреден, а препараты, снижающие его уровень, обладают весьма тяжелыми побочными эффектами. Важно понимать, что холестерин не делает нашу жизнь хуже, наоборот, благодаря ему строятся мембраны, стенки клеток. Словом, от этого зависит вся жизнь клеток, а значит, холестерин жизненно необходим.

Если прекратить употреблять пищу, богатую холестерином, печень и другие органы начнут работать активнее и будут производить холестерин в необходимых организму количествах. Холестерин из продуктов не особенно влияет на его качество и количество в крови, о чем говорят научные данные. Это не мнение, а факт, подтвержденный многими исследованиями.