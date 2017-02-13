Хирурги не случайно носят только зеленую и синюю форму. На это есть важная причина
Вы когда-нибудь задумывались, почему врачи в операционной носят форму зеленого или синего цветов, но не белого? Оказалось, что от такой маленькой детали может зависеть успех операции.
AdMe.ru узнал, почему цвет рабочей одежды хирургов так важен.
Изначально вся одежда медиков была белого цвета, пока в 1914 году один влиятельный врач не отказался от этой формы в пользу зеленой, а затем и синей. Дело в том, что кристально белый цвет может на несколько мгновений ослепить хирурга, если он переведет взгляд с темного цвета крови на халаты коллег. То же самое мы испытываем, выйдя из дома на улицу и посмотрев на снег в солнечный день.
Но почему форма врачей в операционной все-таки синяя и зеленая, а не фиолетовая или желтая? Дело в том, что зеленый и синий в цветовом спектре являются противоположными красному, а во время операции хирурги непрерывно смотрят именно на красную кровь.
Таким образом, форма зеленого и синего цветов не только стимулирует зоркость глаз врачей, но и делает их более восприимчивыми к оттенкам красного. А следовательно, и к нюансам человеческой анатомии, что значительно уменьшает вероятность ошибки во время операции.
Фото на превью depositphotos.com
По материалам livescience