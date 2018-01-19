8 мистических фотографий, на которых запечатлено то, чего просто не может быть

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Мир хранит множество тайн. И если наука не может что-то объяснить, то не стоит списывать данные находки как неправдоподобные. Если хорошенько копнуть, то можно найти много интересного, не поддающегося логическому объяснению. AdMe.ru собрал для вас именно такие фото, которых в принципе не должно быть. Но они есть. Каждый сам выберет для себя, как ему трактовать эти явления. Давайте поудивляемся вместе.

1. Швейцарские часы в запечатанной древней гробнице

Когда открыли гробницу династии Мин, то ученые никак не могли подумать, что найдут там часы-кольцо с надписью Swiss (Швейцария). Как такое может быть? Пока ответов нет. Возраст находки оценивается в 400 лет. Еще больше вопросов вызывает тот факт, что гробницу до этого никто не открывал и подбросить ничего не могли. Как же тогда эти часы там оказались?

2. Палец длиной 38 см из Египта

Находка швейцарского предпринимателя и любителя древностей Грегора Спёрри (Gregor Spörri) до сих пор вызывает массу вопросов. С его слов, в 1988 году его свели с расхитителем гробниц, который и показал Грегору данный артефакт. Спёрри описывает его как очень легкий и невероятно большой. К сожалению, данный палец ему так и не продали, хотя показали и сертификат подлинности, и рентгеновский снимок (на данный момент их нахождение неизвестно). Отчаявшийся швейцарец попробовал найти продавца через 10 лет, но его поджидала неудача. До сих пор неизвестно, был ли этот артефакт подлинным доказательством существования великанов или умелой мистификацией.

3. Фотография призрака в отеле «Стэнли»

Данное фото было сделано Генри Яу (Henry Yau) — директором по связям с общественностью Детского музея в Хьюстоне. Он вместе с женой остановился в этом отеле и решил запечатлеть интерьер холла на память. По его словам, после того как он сфотографировал вестибюль, он всю ночь ощущал беспокойство и слабость. Каково же было его удивление, когда утром на данном снимке он обнаружил то, чего точно не видел в объективе! Существует много гипотез, что же все-таки сфотографировал датчанин, но до сих пор полностью достоверного объяснения так и не найдено.

4. Пирамида на Луне

Есть множество фотографий с поверхности Луны, которые вызывают массу вопросов. На этой можно увидеть четкую пирамидообразную фигуру, которую точно не назовешь результатом игры света и теней или каким-либо природным образованием. Так что все-таки происходит на нашем извечном спутнике? Интересно, когда мы сможем узнать всю правду?

5. Светящиеся шары в реке Меконг в Таиланде

Огни поднимаются из реки и, пролетев несколько сотен метров, исчезают. С чем это связано, современная наука пока не может объяснить. Сами жители считают, что за этим стоит Наг — человек-змея, обитающий в реке. И так как данное явление происходит почти всегда в октябре, местные жители даже проводят фестивали, посвященные этому событию. Так все же что это за шары? Может, скоро ученым удастся это понять?

6. Знаменитая фотография НЛО

Наверное, это самая знаменитая фотография НЛО за всю историю. До сих пор ведутся жаркие дебаты, подделка это или оригинал. Сама фотография была сделана в 1950 году в США, как раз в то время, как страна только-только отошла от радиоспектакля «Война миров», что повлек за собой всеобщую панику и страх перед непознанным. Данная фотография отставляет больше вопросов, чем ответов, так как полностью доказанной гипотезы ее возникновения нет до сих пор.

7. Неразгаданная аномалия Балтийского моря

Шведские исследователи нашли аномалию на дне Балтийского моря в 2011 году. Странности начались с самого начала, когда ученые подплыли к дискообразному объекту. Отключилось электронное оборудование. Но стоило отплыть чуть подальше — и поломки как не бывало. До сих пор нет точной гипотезы, что же находится на дне моря. А без должного финансирования новой экспедиции тайна может так и не открыться.

8. Необъяснимые круги в Южной Африке

Эти таинственные круги в пустыне Намибии сами бушмены называют кругами смерти и опасаются к ним приближаться. Ученые выдвигают много гипотез — от термитов до огромного подземного растения, но ответов нет ни у кого, и этот вопрос остается открытым по сей день. Самые невероятные гипотезы сводятся к тому, что данная долина (к слову, самая засушливая в мире) может быть как-то связана с НЛО. Кто знает?