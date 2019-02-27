Венгерский врач Игнац Земмельвейс спас жизни миллионов женщин по всему миру. Но коллеги высмеяли и отвергли его

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Технический прогресс шагает по планете. По мнению некоторых исследователей, в наши дни он столь стремителен, что в скором времени мы не будем за ним успевать. Однако так было далеко не всегда, ведь многие научные открытия встречали недоверием, а иногда и открытой враждебностью. Именно так произошло с Игнацем Филиппом Земмельвейсом — венгерским врачом, которого считают одним из основоположников асептики.

AdMe.ru решил отдать дань уважения этому самоотверженному человеку, открытие которого помогло спасти жизни миллионов женщин, но не встретило понимания среди его коллег.

Игнац Филипп Земмельвейс. Портрет.

Игнац Филипп Земмельвейс родился в 1818 году в городе Буде, который в то время входил в состав Австрийской империи. После окончания школы он поступил на юридический факультет Венского университета, однако уже год спустя решил заняться медициной. В 1846 году, спустя 2 года после получения диплома, Земмельвейс поступил на работу в Венский общий госпиталь. Там Земмельвейс заинтересовался проблемой родильной горячки — болезни, которая уносила жизни многих женщин (смертность от этой инфекции достигала 25–30 %). Причины появления инфекции в то время были не изучены: в их числе назывались переполненность палат, плохая вентиляция, ядовитые испарения и начало лактации.

Игнац Филипп Земмельвейс. Портрет.

В Венском госпитале, где работал Земмельвейс, было 2 родильных отделения. Молодой врач заметил, что в одном из них смертность значительно выше, чем в другом, несмотря на то что и там и там применялись одинаковые методы. Разница между отделениями заключалась лишь в том, что в первом обучали студентов-медиков: там находилось инфекционное отделение и морг, где проводили вскрытия. Во втором же отделении работали акушерки. В 1847 году умер друг Игнаца Земмельвейса Якоб Коллетшка, который случайно поранился скальпелем во время вскрытия. Земмельвейс заметил, что у него были симптомы, схожие с симптомами рожениц во время родильной горячки. Он предположил, что студенты, которые принимают роды в первом отделении Венского госпиталя, приносят на руках «трупные частицы», которыми заражают женщин. После этого молодой врач обязал всех студентов после вскрытия обрабатывать руки хлорным раствором. Эта мера оказалась очень эффективной: смертность в первом родильном отделении снизилась почти в 10 раз.

Лекция для студентов в центральном клиническом госпитале Вены.

Однако в 1849 году Земмельвейс потерял свой пост в Венском госпитале. По одной из версий, это произошло из-за участия в политических протестах, по другой — из-за того, что его теория не пришлась по душе руководителю госпиталя. Годом позже Земмельвейс вернулся в Пешт, где около 6 лет руководил родильным отделением и где благодаря его усилиям смертность от родильной горячки снизилась почти до нуля. В 1855 году Земмельвейс был назначен профессором акушерства в Университете Пешта. Несмотря на столь значительные успехи, многие коллеги Игнаца Земмельвейса отнеслись к его открытию скептически. Идея о том, что единственная причина родильной горячки — грязные руки тех, кто принимает роды, была слишком революционной для своего времени. В 1861 году Земмельвейс опубликовал свой главный труд «Этиология, сущность и профилактика родильной горячки», однако он был встречен крайне негативно и получил разгромные отзывы известных акушеров. Земмельвейс писал открытые письма, призывал провести конференцию, однако все его попытки были тщетными.

Обложка главного труда Земмельвейса «Этиология, сущность и профилактика родильной горячки», 1861 год.

К сожалению, неприятие медицинского сообщества и постоянная критика со стороны коллег негативно сказались на душевном здоровье Земмельвейса. С начала 1860-х годов он постоянно впадал в депрессию, часто вел себя неадекватно на публике, а все разговоры сводил к теме родильной горячки. Все это усугублялось пристрастием к алкоголю. В 1865 году врач Янош Баласса, коллега Земмельвейса по Пештскому университету, написал прошение о том, чтобы направить Игнаца на лечение в психиатрическую клинику. 30 июля этого же года Земмельвейса обманом заманили в сумасшедший дом в Деблинге под Веной. Он пытался сбежать, однако был задержан санитарами, которые скрутили его, надели смирительную рубашку и затащили в палату. В качестве лечения ему прописали обливания холодной водой и слабительное.

Памятник Игнацу Земмельвейсу.