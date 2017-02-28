Этот тест на внимательность расскажет, над каким навыком вам надо поработать
Совершенству нет предела. Поэтому мы в AdMe.ru подготовили для вас короткий тест, который определит, над каким качеством ума вам еще стоит немного поработать.
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Совершенству нет предела. Поэтому мы в AdMe.ru подготовили для вас короткий тест, который определит, над каким качеством ума вам еще стоит немного поработать.
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