Этот тест на внимательность расскажет, над каким навыком вам надо поработать

Совершенству нет предела. Поэтому мы в AdMe.ru подготовили для вас короткий тест, который определит, над каким качеством ума вам еще стоит немного поработать.

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