Этот робот определяет расовое происхождение человека по одной фотографии

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В сети набирает невероятную популярность робот приложения Telegram, который определяет расовое происхождение человека, — @DeepLineageBot. Все, что нужно, — это прислать свою фотографию и получить любопытный расчет. Сам робот утверждает, что он, конечно, старается, но все же не стоит относиться к его результатам всерьез — это, скорее, шутка.

Решив, что в каждой шутке есть доля правды, редакция AdMe.ru поставила эксперимент на себе. Выяснилось, что в каждом из нас живет маленький еврей (хоть это и не раса). А что получилось у вас?