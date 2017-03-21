Этот робот определяет расовое происхождение человека по одной фотографии
В сети набирает невероятную популярность робот приложения Telegram, который определяет расовое происхождение человека, — @DeepLineageBot. Все, что нужно, — это прислать свою фотографию и получить любопытный расчет. Сам робот утверждает, что он, конечно, старается, но все же не стоит относиться к его результатам всерьез — это, скорее, шутка.
Решив, что в каждой шутке есть доля правды, редакция AdMe.ru поставила эксперимент на себе. Выяснилось, что в каждом из нас живет маленький еврей (хоть это и не раса). А что получилось у вас?
«Я чистокровная татарка».
«Я русский. Хотя на самом деле в нашей семье было много национальностей: турки, украинцы, поляки, англичане, а недавно выяснил, что даже греки».
«Я татарка. Но за границей обычно перечисляют все страны Персидского залива в попытках угадать мой дом».
«На самом деле я просто татарин».
«У меня официально половина татарской крови, половина — азербайджанской (лезгинской, если быть точнее). Но у папы мама была украинкой».
«Я русская».
«Я чистокровный татарин».
«Я наполовину татарка, наполовину русская».
«Все мои предки — татары, правда, я смогла проследить генеалогию только до 5-го колена».
«Я русская».
«Я просто человек с планеты Земля».
Смотрите также
На этом сайте любой человек может найти своего двойника