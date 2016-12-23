Этот простой трюк поможет узнать, пойдет ли вам короткая стрижка

У многих девушек хотя бы раз в жизни возникала мысль: «А не обрезать ли мне волосы?» Однако расстаться с длинными локонами может далеко не каждая, потому что в случае неудачной стрижки исправлять это придется очень долго.

AdMe.ru делится с вами простым трюком, который поможет определить, стоит ли вам делать короткую стрижку, чтобы потом не жалеть о сделанном выборе.

Способ этот был придуман известным британским стилистом и основателем одноименной марки средств для волос Джоном Фридой (John Frieda) и известен как «правило 5,5 см». Все, что вам потребуется, — это линейка и карандаш.

Чтобы понять, пойдет вам короткая стрижка или нет, необходимо сделать следующее:

  1. Расположить карандаш горизонтально под подбородком, а линейку — перпендикулярно карандашу. Должен получиться угол в 90 градусов.
  2. Измерить расстояние от мочки уха до точки пересечения карандаша и линейки. Если это расстояние меньше 5,5 см, можете смело отправляться в парикмахерскую. Если расстояние больше, лучше от короткой стрижки отказаться.

Наглядный пример — Мишель Уильямс и Лив Тайлер

Мишель удивительно идет короткая стрижка, а Лив потрясающе выглядит с длинными локонами. По мнению Джона Фриды, «все дело в углах».

Стилисты говорят, что этот метод надежен и точен. Так что если вы никак не можете решиться на короткую стрижку, смело доставайте линейку с карандашом. Ну или наплюйте на все и делайте так, как хочется.

Фото на превью Bauer-Griffin ,
Raoul Gatchalian

Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru
По материалам Marie Claire

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2 Комментарии
  • 23 декабря 2016
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