Этот простой трюк поможет узнать, пойдет ли вам короткая стрижка

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У многих девушек хотя бы раз в жизни возникала мысль: «А не обрезать ли мне волосы?» Однако расстаться с длинными локонами может далеко не каждая, потому что в случае неудачной стрижки исправлять это придется очень долго.

AdMe.ru делится с вами простым трюком, который поможет определить, стоит ли вам делать короткую стрижку, чтобы потом не жалеть о сделанном выборе.