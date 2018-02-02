Этот простой тест покажет, насколько хорошо вы эрудированны

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В переводе с латинского термин «эрудированность» означает «широкие познания, всесторонняя осведомленность». Эрудированность часто путают с образованностью. Эти слова синонимичны, но эрудированный человек априори хорошо образован, а образованный, напротив, не всегда является эрудированным. Этот тест покажет, к какому типу относитесь именно вы.

AdMe.ru собрал для вас несколько утверждений, одни из которых являются правдой, а другие — ложью. Ваша задача состоит в том, чтобы допустить как можно меньше ошибок.

10. Самое сухое место на Земле находится в Антарктиде

9. Сидней — это столица Австралии

8. Размер глаз человека меняется в течение жизни

7. Эверест — самая высокая гора на планете

6. Некоторые австралийцы предпочитают домам пещеры

5. Между Россией и США всего 4 километра

4. Мост Золотые Ворота сделан из золота

3. Японцы — лидеры по продолжительности жизни

2. В чилийском городе Калама дождя не было 40 лет

1. Электрический стул изобрел дантист

Найдется ли среди нас настоящий эрудит или везунчик, сумевший отличить правдивые утверждения от ложных во всех 10 случаях? Делитесь своими результатами в комментариях!