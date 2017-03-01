Этому мальчику всего 11 лет, но он уже успешно учится в колледже

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Почти в каждой студенческой группе есть человек, который какой-то чертой отличается от остальных. Это может быть необычная стрижка, слишком низкий рост, поразительная тяга к знаниям или, наоборот, ее отсутствие.

Мы в AdMe.ru очень удивились, когда узнали, что этот мальчик отличается от других студентов тем, что ему всего 11 лет.

Нет, мы ничего не перепутали. Он учится на втором курсе колледжа, хотя недавно еще отмечал свой первый в жизни юбилей.