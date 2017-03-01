Этому мальчику всего 11 лет, но он уже успешно учится в колледже
Почти в каждой студенческой группе есть человек, который какой-то чертой отличается от остальных. Это может быть необычная стрижка, слишком низкий рост, поразительная тяга к знаниям или, наоборот, ее отсутствие.
Мы в AdMe.ru очень удивились, когда узнали, что этот мальчик отличается от других студентов тем, что ему всего 11 лет.
Нет, мы ничего не перепутали. Он учится на втором курсе колледжа, хотя недавно еще отмечал свой первый в жизни юбилей.
This kid is 11 and in my organic chemistry class 😭 he said if we have questions to just email him pic.twitter.com/oz46on8ywP— Cigdem Kahyaoglu (@cigdemk14) August 22, 2016
Этому ребенку 11, и он в моем классе по органической химии. Он сказал, если есть вопросы, писать ему.
Мы решили разобраться, как такое возможно, и выяснили, что этот мальчишка, которого зовут Дэниел Лиу, просто-напросто гений. Он стал победителем крупного конкурса по химии под названием You Be The Chemist Challenge.
Daniel Liu, You Be the Chemist National champ, visiting the White House today for the science fair @POTUS @chem_ed pic.twitter.com/S7SR1omXYl— Benjamin McMurray (@OHHSPrincipal) April 13, 2016
Дэниел Лиу стал национальным чемпионом по химии, приглашенным сегодня в Белый дом для научной ярмарки.
Стоит отметить, что Дэниел оказался самым юным победителем в столь непростом состязании. Будучи семиклассником, он встретился в Белом доме с Бараком Обамой и получил на обучение в колледже $ 10 000.
LOOK WHO I FOUND pic.twitter.com/jllhMiKJmH— Moe (@moe7439) August 23, 2016
Смотрите, кого я нашел.
Дэниел решил не затягивать с использованием полученных средств и уже в следующем семестре начал посещать курсы в Университете Толедо, штат Огайо.
Неудивительно, что на остальных студентов его появление произвело особое впечатление. Юный химик стал знаменитостью, с которой спешат сфотографироваться все одногруппники.
I came for an autograph, left with his email. pic.twitter.com/mAnZ6VWvbW— ᴡᴀɴɢ (@_Aaron_Wang_) August 23, 2016
Я подошел, чтобы взять автограф, а ушел с имейлом.
Однако такая популярность ничуть не испортила мальчика. Он с радостью общается с однокурсниками. Так как Дэниел не пользуется соцсетями, он дает учащимся свою почту и просит обращаться к нему, когда возникнут проблемы в изучении органической химии.
Конечно, маленьким химиком гордятся не только одногруппники, но и его учителя.
— Мы так счастливы, что Дэниел в нашем школьном округе, — признался директор школы мальчика Кевин Миллер. — У Дэниела потрясающий ум и неутолимый аппетит к учебе.
Фото на превью Twitter @cigdemk14
По материалам distractify.com, toledoblade.com