Этому мальчику всего 11 лет, но он уже успешно учится в колледже

Почти в каждой студенческой группе есть человек, который какой-то чертой отличается от остальных. Это может быть необычная стрижка, слишком низкий рост, поразительная тяга к знаниям или, наоборот, ее отсутствие.

Мы в AdMe.ru очень удивились, когда узнали, что этот мальчик отличается от других студентов тем, что ему всего 11 лет.

Нет, мы ничего не перепутали. Он учится на втором курсе колледжа, хотя недавно еще отмечал свой первый в жизни юбилей.

Этому ребенку 11, и он в моем классе по органической химии. Он сказал, если есть вопросы, писать ему.

@cigdemk14

Мы решили разобраться, как такое возможно, и выяснили, что этот мальчишка, которого зовут Дэниел Лиу, просто-напросто гений. Он стал победителем крупного конкурса по химии под названием You Be The Chemist Challenge.

Дэниел Лиу стал национальным чемпионом по химии, приглашенным сегодня в Белый дом для научной ярмарки.

@OHHSPrincipal

Стоит отметить, что Дэниел оказался самым юным победителем в столь непростом состязании. Будучи семиклассником, он встретился в Белом доме с Бараком Обамой и получил на обучение в колледже $ 10 000.

Смотрите, кого я нашел.

@moe7439

Дэниел решил не затягивать с использованием полученных средств и уже в следующем семестре начал посещать курсы в Университете Толедо, штат Огайо.

Неудивительно, что на остальных студентов его появление произвело особое впечатление. Юный химик стал знаменитостью, с которой спешат сфотографироваться все одногруппники.

Я подошел, чтобы взять автограф, а ушел с имейлом.

@_Aaron_Wang_

Однако такая популярность ничуть не испортила мальчика. Он с радостью общается с однокурсниками. Так как Дэниел не пользуется соцсетями, он дает учащимся свою почту и просит обращаться к нему, когда возникнут проблемы в изучении органической химии.

Конечно, маленьким химиком гордятся не только одногруппники, но и его учителя.

— Мы так счастливы, что Дэниел в нашем школьном округе, — признался директор школы мальчика Кевин Миллер. — У Дэниела потрясающий ум и неутолимый аппетит к учебе.

Фото на превью Twitter @cigdemk14
По материалам distractify.com, toledoblade.com

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