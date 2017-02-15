Это стихотворение поможет сделать ваш английский правильным и эмоциональным

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Все мы знаем, как важно научиться правильно говорить по-английски, чтобы нас всегда понимали с первого раза. Но сделать язык ярким, образным и эмоциональным — это уже следующая ступень, на которую так хочется взобраться.

AdMe.ru узнал рецепт эмоционального английского от педагога Александра Пыльцына, чье замечательное стихотворение поможет вам перевести владение языком на качественно новый уровень.