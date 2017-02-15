Это стихотворение поможет сделать ваш английский правильным и эмоциональным
Все мы знаем, как важно научиться правильно говорить по-английски, чтобы нас всегда понимали с первого раза. Но сделать язык ярким, образным и эмоциональным — это уже следующая ступень, на которую так хочется взобраться.
AdMe.ru узнал рецепт эмоционального английского от педагога Александра Пыльцына, чье замечательное стихотворение поможет вам перевести владение языком на качественно новый уровень.
Делать язык ярким нам помогают идиомы и фразеологизмы, но их зубрежка в отрыве от какого-либо контекста не принесет вам большой пользы. Зато если вы прочитаете их в этом диалоге двух влюбленных, то с вашей памятью произойдет маленькое чудо. Вы сможете запомнить эти обороты. Попробуйте сами.
Источник english-in-memory.com, Английский на память