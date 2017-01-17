Это средство от кашля можно есть круглосуточно

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Все мы слышали, что мед и лимон помогают успокоить кашель. Но международный независимый эксперт по кашлю профессор Эйлин Морис (Alyn Morice) говорит, что шоколад справляется с этим лучше, и это доказало недавнее научное изыскание. Мы в AdMe.ru еще никогда не видели более приятных итогов исследований. Бежим за шоколадкой! Ну и что, что мы не кашляем.

Профессор Морис основала Международное сообщество по изучению кашля и руководит медицинскими исследованиями в Университете Халла. Она рассказала о научном изыскании в Европе, которое было проведено с участием 163 человек. Все пациенты с кашлем, которые принимали лекарство на основе шоколада, почувствовали значительное улучшение. Это не первое исследование, которое доказало эффективность шоколада в качестве лекарства. Ранее ученые из Имперского колледжа в Лондоне обнаружили, что теобромин, содержащийся в какао-бобах, лучше подавляет кашель, чем стандартное средство — кодеин.

Лекарство от кашля, содержащее шоколад, оказалось эффективным за счет того, что образует покрытие, угнетающее нервные окончания, которые запускают желание откашляться.

Конечно, пить горячий шоколад не так эффективно, как выпить лекарство, которое его содержит, — он не находится в горле достаточно долго, чтобы сформировать защитный слой. В лекарстве есть и другие успокаивающие ингредиенты (такие как дифенгидрамин, левоментол и хлорид аммония), чтобы шоколад находился в контакте с нервными окончаниями, отвечающими за кашель, как можно дольше. Впрочем, профессор считает, что даже если медленно сосать кусочек шоколада, это может дать небольшой успокаивающий эффект.

Новое средство от кашля на основе шоколада уже поступило в аптеки Великобритании. Так что будем ждать его и мы. Конечно, с шоколадкой вприкуску.