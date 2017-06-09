Это фото набрало тысячи лайков и комментариев в интернете
Чем красивее легенда, тем охотнее мы в нее верим. И больше всего таких историй, конечно, в интернете. Правда, он же позволяет и разоблачить их.
AdMe.ru предлагает вам один из самых ярких примеров фейковой легенды и ее опровержения.
Волчья стая
Фотография волчьей стаи гуляет по фейсбуку и набирает сотни тысяч лайков благодаря трогательному описанию к ней.
Мол, старые и слабые особи идут первыми. Так они не потеряются и не отстанут. Но, если случится нападение на стаю (что бывает крайне редко), они пострадают первыми, что не будет большой потерей.
Сразу за ними — мобильный отряд авангарда. Это самые сильные и матерые волки, которые всегда готовы ринуться в бой.
Посередине колонны всегда волчицы — те, кого необходимо оберегать. Здесь они под защитой.
В конце колонны — арьергард, то есть еще несколько матерых бойцов.
И замыкает шествие вожак. Так он видит всю стаю и может координировать ее движение.
На самом деле
Эта фотография была опубликована в рамках проекта BBC Frozen Planet — in pictures. И ее автор сопроводил снимок совершенно другим описанием.
В нем говорится, что это стая из 25 волков, охотящихся на бизона в Северной Канаде. Возглавляет ее альфа-самка, которая прокладывает путь остальным. В середине зимы в Национальном парке Вуд-Буффало температура опускается до −40 °C. Волки идут друг за другом по следам сквозь глубокий снег, чтобы сохранить энергию. Размер стаи свидетельствует о том, что она очень успешна в охоте. В этом Национальном парке обитают единственные волки в мире, которые охотятся на огромных зубров и считаются самыми большими и мощными на Земле.
Фото на превью USFWSmidwest