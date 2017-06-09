Это фото набрало тысячи лайков и комментариев в интернете

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AdMe.ru предлагает вам один из самых ярких примеров фейковой легенды и ее опровержения.

Чем красивее легенда, тем охотнее мы в нее верим. И больше всего таких историй, конечно, в интернете. Правда, он же позволяет и разоблачить их.

Волчья стая

Фотография волчьей стаи гуляет по фейсбуку и набирает сотни тысяч лайков благодаря трогательному описанию к ней.

Мол, старые и слабые особи идут первыми. Так они не потеряются и не отстанут. Но, если случится нападение на стаю (что бывает крайне редко), они пострадают первыми, что не будет большой потерей.

Сразу за ними — мобильный отряд авангарда. Это самые сильные и матерые волки, которые всегда готовы ринуться в бой.

Посередине колонны всегда волчицы — те, кого необходимо оберегать. Здесь они под защитой.

В конце колонны — арьергард, то есть еще несколько матерых бойцов.

И замыкает шествие вожак. Так он видит всю стаю и может координировать ее движение.