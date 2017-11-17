12 случаев, когда мозг дает сбой и искажает нашу реальность

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Все мы совершаем одни и те же ошибки. Не так давно ученые выяснили, что этому есть не только логическое объяснение. AdMe.ru выбрал дюжину распространенных отклонений в поведении и мышлении, которые объясняют, почему иногда мы ведем себя так странно.

12. Ошибка базового процента, или что стоит за страхом перед полетом

Как проявляется: Человек боится лететь на самолете, хотя известно, что риск погибнуть в авиакатастрофе равен 1 к 8 млн. Другими словами, нужно садиться каждый день на случайный рейс в течение 21 тыс. лет, чтобы погибнуть. Мы часто игнорируем информацию о частоте какого-то события и фокусируемся на частном случае, если это событие как-то связано с нашей жизнью.

11. Уклон к негативу: почему люди больше любят плохие новости?

Как проявляется: Телевизионная аудитория больше внимания уделяет плохим новостям. Эффект распространяется и на восприятие других людей: один плохой поступок перевешивает все положительное, сделанное прежде. Негативную информацию мы воспринимаем ярче, чем положительную. Считается, что у некоторых людей это когнитивное искажение исчезает с возрастом.

10. Эффект Барнума, или секрет любого гороскопа

Как проявляется: Человек читает гороскоп и замечает, как характеристика его знака зодиака совпадает с его собственными представлениями о себе. Или принимает гомеопатическое средство и чувствует его целебный эффект. От этого эффекта страдают даже скептики, им активно пользуются гадалки. Чем позитивнее описания, тем больше совпадений находит человек. Особенно если верит в это (срабатывает эффект плацебо).

9. Систематическая ошибка выжившего

Как проявляется: Люди прислушиваются к чужим историям успеха, пытаясь их повторить. Ценность имеет опыт как раз тех, кто ошибся. Все совершают похожие ошибки, а вот история успеха всегда индивидуальна и неповторима. Ошибка выжившего встречается в жизни чаще, чем кажется. Например, если испытание лекарства оказалось неудачным, фармакологическая компания не опубликует новость об этом. Поэтому мы обычно слышим, что лекарство «успешно» прошло испытание.

8. Эффект якоря, или как цифры навязывают нам свое мнение

Как проявляется: В этой задачке вы перемножили первые цифры, увидели, что их результат невелик, и пришли к выводу, что итоговое число вряд ли больше тысячи. Правильный результат умножения — 40 320. Люди часто используют ту информацию, которую получили в начале, как якорь. На ее основе они делают выводы о чем-то и редко заходят в своих суждениях дальше условного места стоянки якоря.

7. Иллюзия контроля: если уже 9 раз выпал орел, теперь выпадет решка?

Как проявляется: Подбрасывая монетку, мы убеждаем себя, что она выпадет определенной стороной вверх. Другой пример: считается, что стоит потрясти сильнее рукой, чтобы на игральных кубиках выпало нужное число. В реальности большинство событий не зависят от нас. Чаще всего это когнитивное искажение проявляется, когда мы заинтересованы в положительном результате.

6. Иллюзия прозрачности: сможете отгадать мелодию по ритму?

Как проявляется: Простучите пальцами ритм известной мелодии и попросите окружающих отгадать ее. Вам будет казаться, что шансы угадать не менее 50 %. Но в реальности лишь в 3–5 % случаев удается распознать мелодию (и обычно это песня Queen «We Will Rock You»). Мы часто переоцениваем собственные способности понимать других людей и их способность понимать нас. Поэтому лжецу кажется, что его ложь вот-вот раскроют.

5. Эффект контекста: что не так с точками посередине?

Как проявляется: Точки в центре фигур идентичные, но за счет соседних фигур мы распознаем их в ином контексте. Другой пример: если вам комфортно ходить по полу в магазине, вы потратите в нем больше денег, чем планировали. Мозг часто учитывает влияние окружающей среды или воздействие иных факторов, которые могут быть совершенно не привязаны к конкретному образу. Поэтому нам часто сложно оставаться объективными.

4. Систематическая ошибка внимания, или почему мы часто видим то, что хотим увидеть

Как это проявляется: Если вы озабочены своим лишним весом, вы пропускаете мимо ушей комплименты, но зацикливаетесь на замечаниях других о вашем весе. Некоторые мысли становятся навязчивыми и влияют на то, как, по вашему мнению, мир воспринимает вас. Вы обнаружите их даже там, где их нет.

3. Разрыв эмпатии, или почему в мире так мало сострадания

Как это проявляется: Многим детям тяжело дается учеба, но родители считают преувеличением рассматривать уроки как серьезную жизненную проблему. В конце концов, мы все через это прошли. И есть куда более значимые проблемы в жизни. Если вы когда-то пережили сложное испытание, маловероятно, что на практике вы будете испытывать желание помочь тому, кто с трудом справляется с такой же проблемой сейчас. Ведь если смогли вы, значит, это по плечу и другому.

2. Эффект Даннинга-Крюгера

Как проявляется: Прихожанка церкви предложила свою помощь в реставрации фрески. Она считала, что ее работа достойна всяческих похвал. Но священнослужители пришли в ужас, увидев обновленную фреску. Дело в том, что менее компетентные люди часто делают ошибки, но не могут их осознать в силу низкого уровня своей квалификации. При этом их представления о собственных способностях далеки от реальности.

1. Ошибка меткого стрелка

Как проявляется: Вы читаете статью о пророчествах Нострадамуса и замечаете, как точно они описывают современность. А сколько раз создатели «Симпсонов» предугадали наше будущее? И это тоже когнитивное искажение. Высказывания Нострадамуса и совпадения в мультсериалах подгоняются под действительность, ведь мы не посвящаем столько внимания тем предсказаниям, которые не сбылись. Именно так родился миф о том, что у живущих рядом с ЛЭП чаще диагностируют лейкемию.

Бонус: чем выше уровень IQ, тем больше глупостей

Если вы думаете, что к этим глупостям предрасположены лишь недалекие люди, то вам не понравится следующее предложение. Ученые выяснили, что умные люди больше подвержены когнитивным искажениям. Но выход есть: если быть чуть внимательнее, возможно, вам удастся обмануть свой мозг.