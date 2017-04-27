Эти 8 мифов об уходе за зубами вредят нашему здоровью

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Сахар — главный враг зубов

На самом деле в появлении кариеса нужно винить «плохие бактерии», которые вырабатывают кислоту. А остатки углеводов на зубах — пища для этих бактерий. Разумеется, сахар — это тоже углеводы, но ведь в эту же категорию входят и многие другие продукты, даже «здоровые», например фрукты или злаковые.

Беременным нельзя лечить зубы

Напротив, если в полости рта у беременной женщины имеется воспаление, его нужно оперативно устранить. Главный страх у будущих мам связан с тем, что обезболивающие препараты могут повлиять на плод. Но не нужно терпеть боль в кресле стоматолога: современные исследования свидетельствуют о безопасности местных анестетиков. Однако в любом случае нужно обязательно предупредить стоматолога о том, что вы беременны, и назвать свой срок.

Молочные зубы можно не лечить

Молочные зубы зачастую имеют более тонкую эмаль и, как следствие, меньшую защищенность от бактерий. Запущенный кариес в молочном зубе можно вести к гнойному воспалению, которое позже нанесет вред коренному зубу.

Чтобы хорошо очищать зубы, нужно непременно пользоваться жесткой щеткой

На самом деле можно использовать и мягкую щетку. Некоторые стоматологи даже рекомендуют поступать именно так, чтобы не повредить десны и эмаль. В целом главное — соблюдать простые правила: чистить зубы 2 раза в день и менять щетку каждые 3–4 месяца.

Если зубы не беспокоят, нет нужды идти к стоматологу

На самом деле посещать стоматолога необходимо дважды в год даже в том случае, если вас ничего не беспокоит. Врач проведет профилактический осмотр, чтобы убедиться в отсутствии новых проблем и обострения старых, а также сделает профессиональную чистку зубов.

Чем чаще чистить зубы, тем здоровее они будут

Слишком частая чистка зубов может привести к изнашиванию эмали и болезням зубов из-за абразивных свойств зубной пасты. Лучше между обязательными 2-разовыми чистками полоскать полость рта специальным ополаскивателем.

Зубы мудрости нужно удалять

Если зуб мудрости полностью прорезался и вполне здоров, удалять его нет никакой необходимости.

Зубы нужно чистить после завтрака

Такое мнение действительно существует и среди стоматологов. Но все же сегодня большинство из них склоняется к тому, что зубы желательно чистить до еды. Дело в том, что во время сна приток слюны замедляется, из-за чего за ночь во рту скапливается много бактерий и зубного налета. Если до еды мы не почистим зубы, то все это отправится прямиком к нам в желудок.