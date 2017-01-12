Эта простая детская головоломка оказалась не по плечу многим взрослым
Эта детская и легкая, на первый взгляд, головоломка менее чем за месяц собрала десятки тысяч репостов и комментариев в социальных сетях, став предметом внимания и споров почти полумиллиона человек. На самом деле она не так проста, как кажется. Самые частые ответы — 48, 46 и 22, но они неправильные.
Adme.ru предлагает вам пораскинуть мозгами и попытаться решить эту непростую, но интересную задачку.
Знатоки математики считают, что на самом деле нужно просто быть очень-очень внимательными. Самые распространенные ошибки в решении головоломки возникают по простым причинам:
- Во-первых, некоторые из нас забывают о правильном порядке арифметических действий: первым выполняется умножение.
- Во-вторых, в последней строке этой задачи некоторые знак умножения воспринимают как еще один знак плюса.
- В-третьих, стоит обратить внимание на последнюю строку — ведь там только одна подкова и один сапог.
Для тех, кто все же запутался, мы предлагаем посмотреть видео, где объясняется решение этой головоломки.
Фото на превью depositphotos.com