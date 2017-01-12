Эта простая детская головоломка оказалась не по плечу многим взрослым

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Эта детская и легкая, на первый взгляд, головоломка менее чем за месяц собрала десятки тысяч репостов и комментариев в социальных сетях, став предметом внимания и споров почти полумиллиона человек. На самом деле она не так проста, как кажется. Самые частые ответы — 48, 46 и 22, но они неправильные.

Adme.ru предлагает вам пораскинуть мозгами и попытаться решить эту непростую, но интересную задачку.