Эта простая детская головоломка оказалась не по плечу многим взрослым

Эта детская и легкая, на первый взгляд, головоломка менее чем за месяц собрала десятки тысяч репостов и комментариев в социальных сетях, став предметом внимания и споров почти полумиллиона человек. На самом деле она не так проста, как кажется. Самые частые ответы — 48, 46 и 22, но они неправильные.

Adme.ru предлагает вам пораскинуть мозгами и попытаться решить эту непростую, но интересную задачку.

Знатоки математики считают, что на самом деле нужно просто быть очень-очень внимательными. Самые распространенные ошибки в решении головоломки возникают по простым причинам:

  • Во-первых, некоторые из нас забывают о правильном порядке арифметических действий: первым выполняется умножение.
  • Во-вторых, в последней строке этой задачи некоторые знак умножения воспринимают как еще один знак плюса.
  • В-третьих, стоит обратить внимание на последнюю строку — ведь там только одна подкова и один сапог.

Для тех, кто все же запутался, мы предлагаем посмотреть видео, где объясняется решение этой головоломки.

Хочу узнать ответ

Правильный ответ: 21

Фото на превью depositphotos.com

7 На склад!
2 Комментарии
  • 12 января 2017
  • 2
  • 10928

Очень динамично, пафосно и мурашчато.

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