Эта болезнь грозит тем, кто работает в офисе

Кому-то кажется, что работа в офисе — самая безобидная и легкая. Это вам не кирпичи таскать! Однако же современные врачи уже бьют тревогу: все не так радужно.

AdMe.ru выяснил, что это за болезнь и как с нею бороться. Но для начала нужно выполнить небольшой тест и понять, есть ли у вас причина для беспокойства.

Ягодичная амнезия, или, как неофициально ее прозвали, синдром «спящей» попы, грозит людям, которые сидят так долго, что их ягодичные мышцы просто-напросто забывают о том, что нужно работать. Это приводит к тому, что мышцы за ненадобностью атрофируются. А нагрузка идет на другие части тела.

В таком случае снижается мышечный тонус, появляются боли в поясничной зоне, коленях, тазобедренном суставе. Человеческое тело — это целая комплексная система. Если из строя выходит одна часть, страдает весь организм. Ягодичные мышцы служат амортизаторами во время движения. При их ослаблении нагрузка распределяется неправильно. Это может привести к серьезным травмам.

Чтобы узнать, есть ли признаки ягодичной амнезии, можно провести несложный тест. Встаньте и поднимите одну ногу. Если бедро этой же ноги наклонилось вниз, значит, ягодичные мышцы ослаблены.

Людям, ведущим в основном сидячий образ жизни, нужно выполнять следующие рекомендации:

  • время от времени вставайте из-за стола, разминайте ноги, просто постойте;
  • поднимайтесь и опускайтесь по лестнице хотя бы на пару этажей;
  • выполняйте упражнения, задействующие ягодичные мышцы: приседания, отведение ног в сторону, растяжка;
  • чтобы укрепить мышцы ягодиц, вставайте на мостик;
  • сидя за столом, поочередно поднимайте и опускайте ноги;
  • приобретите тренировочный мяч и старайтесь хотя бы дома сидеть на нем вместо стула.

Иллюстратор Natalia Popova специально для AdMe.ru

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2 Комментарии
  • 25 июля 2017
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