Эта болезнь грозит тем, кто работает в офисе

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кому-то кажется, что работа в офисе — самая безобидная и легкая. Это вам не кирпичи таскать! Однако же современные врачи уже бьют тревогу: все не так радужно.

AdMe.ru выяснил, что это за болезнь и как с нею бороться. Но для начала нужно выполнить небольшой тест и понять, есть ли у вас причина для беспокойства.