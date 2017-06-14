Есть ли у вас шишка на запястье?

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При появлении новообразований на ладонях, кистях или пальцах мы списываем это на ушиб, укус насекомого или мозоли. Однако такие проявления могут оказаться опасными для здоровья.

AdMe.ru решил рассказать, почему стоит отнестись к этому со всей серьезностью.