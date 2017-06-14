Есть ли у вас шишка на запястье?
При появлении новообразований на ладонях, кистях или пальцах мы списываем это на ушиб, укус насекомого или мозоли. Однако такие проявления могут оказаться опасными для здоровья.
AdMe.ru решил рассказать, почему стоит отнестись к этому со всей серьезностью.
Существует такое явление, как гигрома кисти. Это доброкачественное образование в виде капсулы или кисты. Подобные шишки могут стать как эстетическим недостатком, так и существенно повлиять на здоровье человека.
Чаще всего опухоль появляется на запястье и может быть как упругой, так и мягкой на ощупь. Но в редких случаях она может появиться в следующих местах:
- на поверхности ладони в центре или со смещением к большому пальцу;
- на внутренней стороне пальцев в области фаланги или кости.
Причину образования не всегда можно точно установить. Но есть основные факторы возникновения, известные современной медицине:
- врожденная слабость костно-суставного аппарата;
- результат травмы, растяжения или неправильно сросшейся кости после перелома;
- дегенеративные заболевания суставов и воспаление мягких тканей в запястье;
- регулярные однотипные движения запястья (у музыкантов, швей, тех, кто много работает за компьютером).
Обычно заболевание возникает без видимых причин. Темп роста кисты может быть разным. Иногда она может оставаться неизменной несколько лет, а иногда значительно увеличивается за несколько дней.
В случае образования опухоли проявляются следующие симптомы:
- затрудняется движение суставов при сгибании пальцев или запястья;
- кожа на шишке краснеет и начинает шелушиться;
- вследствие раздражения окружающих тканей появляется тупая ноющая боль;
- растущая киста давит на кровеносные сосуды и нервные окончания, в результате чего чувствительность кожи может или снизиться, или повыситься.
Несмотря на то что риска перерождения в злокачественную опухоль нет, не стоит откладывать визит к врачу. Как правило, диагностировать это заболевание не составляет труда, так как симптомы гигромы очень характерны. Следует обратиться к хирургу или ортопеду, чтобы определить причины возникновения заболевания и назначить эффективное лечение.
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru