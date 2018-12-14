Есть 6 причин, почему вы периодически что-то забываете. И 3 из них требуют немедленного решения

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С возрастом проблемы вроде неожиданного забывания слов, запутывания мыслей и невозможности запомнить новые лица вызывают легкую панику. А что, если это признак старости, надвигающегося слабоумия или деградации мозга? Если вам еще нет 65, то в большинстве случаев вы ошибаетесь.

У нарушений памяти может быть много причин. AdMe.ru собрал основные источники, казалось бы, необъяснимой забывчивости.

1. Эффект дверного проема

Наверняка у каждого такое бывало: вы заходите в комнату и не можете вспомнить цель своего прихода, ужасаетесь своей забывчивости и уходите обратно, даже не подозревая о том, что проблема вовсе не в вашей ослабевшей памяти. Как бы странно это ни звучало, но дело тут в дверном проеме. Столь странный эффект был исследован тремя психологами из Университета Нотр-Дам в США. Они поставили следующий эксперимент: одна и та же группа людей сперва в виртуальной реальности, а затем в обычном помещении переносили вещи со стола на стол. Некоторые столы находились в той же комнате, а некоторые в другой. И в обеих реальностях сработал тот самый эффект: при проходе через дверной проем память испытуемых периодически отказывала. Вывод был таков: память напрямую зависит от происходящих событий, то есть мозг хранит информацию до тех пор, пока считает ее актуальной. Покидание комнаты расценивается мозгом как завершение некой задачи, из-за чего при выходе за дверь вторичная информация, на которой вы не были сильно сконцентрированы, периодически стирается — образно говоря, память «обнуляется», чтобы освободить место для новой информации.

2. Исчезновение воспоминаний

В фильме «Молодость» Паоло Соррентино есть показательный диалог двух главных героев — пожилых мужчин. Один рассказывает другому о своей первой девушке, в которую некогда был безумно влюблен, но при этом не может вспомнить, как она выглядела. В голове его всплывает лишь смутный образ. Данный пример говорит о еще одной причине нашей забывчивости: с этим нужно смириться, но со временем все наши воспоминания, начиная с детских лет, превратятся в туманные образы и эмоции. Подробнее с этой темой можно ознакомиться в работе канадского исследователя Тальи Садэ и ее команды.

3. Репрезентация воспоминаний

Та же группа канадских исследователей провела эксперимент с 272 студентами из Университета Торонто. Участники должны были запомнить некую информацию, но у всех для этого были разные условия: кто-то располагал большим количеством времени, кого-то ознакомили с информацией вскользь, а кому-то в перерывах между восприятием нужной информации давали еще другие задания. И результаты эксперимента подтвердили догадки исследователей: информация изначально сохраняется в памяти в двух разных формах — в виде полноценного воспоминания и в виде краткого «ознакомления». Если с воспоминаниями все понятно, то ознакомление — это как раз запоминание без конкретных деталей. То есть мы не забываем, а изначально практически не запоминаем действие. Поэтому мы иногда узнаем человека, но не помним, где его видели до этого. Смотрим фильм во второй раз, но не знаем, чем он кончится. Скорее всего, во время просмотра фильма мы отвлекались на что-то, а во время знакомства с человеком разговаривали еще с другими людьми, поэтому информация о них хоть и попала в кратковременную память, но не перешла в долговременную. Фактически она просто стерлась.

4. Забывчивость с точки зрения психоанализа

В психоанализе память рассматривается как активный процесс. Другими словами, воспоминания могут меняться. Соответственно, нельзя быть уверенным в том, что ваше нынешнее воспоминание о чем-либо соответствует тому, как вы запомнили его изначально. Если еще точнее, любое воспоминание — это всегда некое фантазирование на тему воспоминания. А некоторые травматические переживания из прошлого мы и вовсе можем вытеснить в бессознательное — это один из способов психологической защиты организма. Поэтому порой человек не может вспомнить о вещах, которые продолжают причинять ему страдания, но он этого даже не осознает. Помочь решить подобные проблемы способен только специалист.

5. Клиническая депрессия

Ухудшение памяти может быть одним из признаков клинической депрессии. Дело в том, что, когда мы переживаем некий негативный период, наш организм постоянно чувствует себя в зоне дискомфорта. Поэтому периодически он пытается отключиться от потока информации, что и вызывает кратковременную забывчивость. Конечно же, в этом случае также нужно обращаться за помощью к специалистам.

6. Симптом тяжелой болезни

"В последнее время мне приходится записывать все свои действия. Например, я могу забыть, куда положил нужную вещь буквально 10 минут назад. К примеру, так было на прошлой неделе: я опаздывал на встречу, припарковал машину и не записал, где я ее оставил. Встреча была довольно долгой и напрягла мою память по максимуму: нужно было многое вспомнить, чтобы поговорить с одним человеком. После встречи я осознал, что совсем не помню, где мог припарковаться. Я гулял по окрестностям, в отчаянии позвонил другу, который знает о моей проблеме с памятью. Он приехал, повозил меня по ближайшей территории, чтобы помочь найти машину. Случись это в другом городе, я бы оказался в настоящей беде. Кристофер Ричардс

У Кристофера эпилепсия, которая сопровождается периодическими сбоями в кратковременной памяти. Это далеко не единственная серьезная болезнь, которую могут сопровождать подобные трудности. Все начинается с незначительных симптомов, поэтому неожиданно частые проблемы с памятью могут быть предвестниками следующих заболеваний. Болезнь Альцгеймера — как правило, обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и более редкая ее форма, которая развивается в молодом возрасте. К слову, такая форма подробно показана в фильме «И все еще Элис», что на кадре выше.

Сахарный диабет — из-за высокого уровня глюкозы в крови.

Остеохондроз — из-за проблем с кровоснабжением мозга.

Атеросклероз сосудов головного мозга — также из-за проблем с кровообращением.

Заболевания щитовидной железы — из-за недостатка выработки гормонов. И это, конечно, далеко не полный перечень. В любом случае выявить проблему можно лишь при помощи специалиста. А потому не стоит пренебрегать визитами к врачу, ведь это лучший способ предупредить развитие серьезного заболевания.