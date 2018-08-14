Если ваши ногти выглядят так же, как у этой женщины, то вам стоит срочно проверить свое здоровье
Жительница британского города Уиган, 53-летняя Джин Уильямс Тейлор (Jean Williams Taylor), пару недель назад поделилась в соцсети фотографией своего необычно загнутого ногтя. Она спросила, видел ли кто-нибудь нечто похожее в своей жизни. Выяснилось, что люди не просто видели такие ногти прежде, но еще и знают, какая опасность может скрываться за этой, казалось бы, безобидной особенностью.
Увы, опасения подтвердились. Джин прошла медицинское обследование, и теперь ей предстоит долгое лечение. Женщина решила рассказать свою историю другим людям, чтобы помочь им вовремя обратить внимание на свое здоровье.
AdMe.ru ни в коем случае не хочет вас пугать, но считает своим долгом помочь Джин предупредить как можно больше людей о том, что даже такая мелочь, как форма ногтей, может свидетельствовать о развитии опасных заболеваний.
После того как Джин Тейлор выложила эту фотографию в фейсбуке, ей порекомендовали срочно обратиться к доктору, так как форма ее ногтей может означать, что у нее развивается онкология или другое тяжелое заболевание. «Это преувеличение», — подумала Джин, но все же отправилась в клинику, где у нее взяли анализы крови, сделали МРТ, биопсию легких и провели другие исследования.
Через две недели, полные тревог, женщина получила заключение медиков: рак обоих легких. Но, к счастью, на этой стадии еще возможна операция и последующее лечение. Узнав о своем диагнозе, Джин обратилась к пользователям фейсбука с предупреждением:
«Если у вас изогнутые ногти, то это часто бывает связано с заболеваниями сердца или легких. Официально это называется „симптом барабанных палочек“, и я понятия не имела о его существовании. А вы? Я надеюсь, что этот пост поможет кому-то распознать онкологию на ранних стадиях. Спасибо медикам, вы были великолепны. Я благодарю всех, кто помог мне с моим диагнозом».
Сам по себе симптом барабанных палочек — его еще называют «пальцами Гиппократа» — не является самостоятельной болезнью, но, как в случае Джин Тейлор, он может быть связан с раком легких и другими недугами, среди которых туберкулез, бронхоэктатическая болезнь, инфекционный эндокардит, диффузный токсический зоб, ВИЧ-инфекция, болезнь Крона и масса других заболеваний.
Согласно исследованию, опубликованному в 2008 году в Европейском журнале внутренней медицины, симптом барабанных палочек в 40 % случаев ассоциируется с серьезным заболеванием. В 60 % происхождение симптома не было выявлено, но и онкологии в этих случаях обнаружено также не было. Не стоит паниковать и думать о неминуемой смерти, если вы заметили у себя такую особенность, но проверить свое здоровье никогда не будет лишним.
Мы благодарны Джин Тейлор за предупреждение и желаем ей скорейшего выздоровления. Ее история доказывает, что лучше прослыть мнительным человеком, который обращает внимание на любую мелочь, чем пропустить начало болезни, ведь вылечить заболевание на начальной стадии бывает значительно проще.