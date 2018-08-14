Если ваши ногти выглядят так же, как у этой женщины, то вам стоит срочно проверить свое здоровье

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Жительница британского города Уиган, 53-летняя Джин Уильямс Тейлор (Jean Williams Taylor), пару недель назад поделилась в соцсети фотографией своего необычно загнутого ногтя. Она спросила, видел ли кто-нибудь нечто похожее в своей жизни. Выяснилось, что люди не просто видели такие ногти прежде, но еще и знают, какая опасность может скрываться за этой, казалось бы, безобидной особенностью. Увы, опасения подтвердились. Джин прошла медицинское обследование, и теперь ей предстоит долгое лечение. Женщина решила рассказать свою историю другим людям, чтобы помочь им вовремя обратить внимание на свое здоровье.

AdMe.ru ни в коем случае не хочет вас пугать, но считает своим долгом помочь Джин предупредить как можно больше людей о том, что даже такая мелочь, как форма ногтей, может свидетельствовать о развитии опасных заболеваний.

После того как Джин Тейлор выложила эту фотографию в фейсбуке, ей порекомендовали срочно обратиться к доктору, так как форма ее ногтей может означать, что у нее развивается онкология или другое тяжелое заболевание. «Это преувеличение», — подумала Джин, но все же отправилась в клинику, где у нее взяли анализы крови, сделали МРТ, биопсию легких и провели другие исследования. Через две недели, полные тревог, женщина получила заключение медиков: рак обоих легких. Но, к счастью, на этой стадии еще возможна операция и последующее лечение. Узнав о своем диагнозе, Джин обратилась к пользователям фейсбука с предупреждением: «Если у вас изогнутые ногти, то это часто бывает связано с заболеваниями сердца или легких. Официально это называется „симптом барабанных палочек“, и я понятия не имела о его существовании. А вы? Я надеюсь, что этот пост поможет кому-то распознать онкологию на ранних стадиях. Спасибо медикам, вы были великолепны. Я благодарю всех, кто помог мне с моим диагнозом».

Сам по себе симптом барабанных палочек — его еще называют «пальцами Гиппократа» — не является самостоятельной болезнью, но, как в случае Джин Тейлор, он может быть связан с раком легких и другими недугами, среди которых туберкулез, бронхоэктатическая болезнь, инфекционный эндокардит, диффузный токсический зоб, ВИЧ-инфекция, болезнь Крона и масса других заболеваний. Согласно исследованию, опубликованному в 2008 году в Европейском журнале внутренней медицины, симптом барабанных палочек в 40 % случаев ассоциируется с серьезным заболеванием. В 60 % происхождение симптома не было выявлено, но и онкологии в этих случаях обнаружено также не было. Не стоит паниковать и думать о неминуемой смерти, если вы заметили у себя такую особенность, но проверить свое здоровье никогда не будет лишним.