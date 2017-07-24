Если у вас появились отеки, у них может быть 8 серьезных причин

Кольцо впивается в палец, а ноги не влезают в любимые туфли, потому что сильно распухли? Это отеки, вызванные накоплением жидкости в организме.

AdMe.ru узнал о самых распространенных причинах, по которым появляется отечность, и как от нее избавиться.

Соль

Рекомендуемая норма соли в день — 5 г или 1 ч. л. без горки. Если мы с пищей получаем больше, организм может начать накапливать жидкость.

Что делать: Ограничить употребление соли. Если пища кажется пресной, используйте приправы и пряности.

Аллергия

Если отечность сопровождается зудом и покраснением, то виной всему аллергия.

Что делать: В случае если отек развивается стремительно и затрагивает область шеи и лица, необходима срочная медицинская помощь. С небольшой отечностью помогут справиться антигистаминные препараты.

Гормоны

Гормональный сбой — еще одна причина скопления жидкости в организме. Если у вас наблюдается вздутие живота, распухают ноги, прибавился вес, то, скорее всего, это гормональные отеки.

Что делать: Пересмотреть диету: употреблять богатую белками пищу, снизить количество сладкого, острого и соленого. Посетить эндокринолога или гинеколога, которые подберут лечение.

Заболевания почек

Отеки, которые проявляются в основном по утрам на лице, могут говорить о проблемах с почками. Параллельно с этим болит поясница и изменяется цвет мочи.

Что делать: Соблюдать диету. Спать на спине (сон на животе может привести к появлению отеков на лице). Посетить врача-нефролога.

Болезни сердца

Опухание ног и живота может свидетельствовать о болезнях сердца, если сопровождается болью в груди, усталостью, одышкой.

Что делать: Сердечные отеки не стоит лечить самостоятельно, обратитесь к кардиологу.

Лекарственные препараты

Отеки могут появляться в результате приема некоторых видов лекарств — например жаропонижающих, обезболивающих и оральных контрацептивов.

Что делать: Если лекарство вызывает отеки, проконсультируйтесь с врачом. Возможно, его можно заменить на аналог, не дающий таких побочных эффектов.

Образ жизни

У тех, кто вынужден большую часть дня проводить стоя или сидя, могут отекать ноги.

Что делать: Людям с сидячей работой рекомендуется делать регулярные перерывы, чтобы немного размяться. И отказаться от привычки класть ногу на ногу. Если в течение дня вы много стоите, используйте возможность посидеть, делайте массаж, носите удобную обувь и компрессионные гольфы.

Обезвоживание

При обезвоживании на начальной стадии организм начинает запасать жидкость на всякий случай, в результате на щиколотках, запястьях и нижней части живота появляются отеки.

Что делать: Употреблять не менее 1,2 л жидкости в день, избегать кофе, алкоголя и газированных напитков.

Помните, отеки не всегда свидетельствуют о патологии и могут появляться даже у здоровых людей во время жары, из-за неудобной обуви и после употребления большого количества жидкости и соленой пищи.

Фото на превью depositphotos

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  • 24 июля 2017
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