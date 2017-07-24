Если у вас появились отеки, у них может быть 8 серьезных причин
Кольцо впивается в палец, а ноги не влезают в любимые туфли, потому что сильно распухли? Это отеки, вызванные накоплением жидкости в организме.
AdMe.ru узнал о самых распространенных причинах, по которым появляется отечность, и как от нее избавиться.
Соль
Рекомендуемая норма соли в день — 5 г или 1 ч. л. без горки. Если мы с пищей получаем больше, организм может начать накапливать жидкость.
Что делать: Ограничить употребление соли. Если пища кажется пресной, используйте приправы и пряности.
Аллергия
Если отечность сопровождается зудом и покраснением, то виной всему аллергия.
Что делать: В случае если отек развивается стремительно и затрагивает область шеи и лица, необходима срочная медицинская помощь. С небольшой отечностью помогут справиться антигистаминные препараты.
Гормоны
Гормональный сбой — еще одна причина скопления жидкости в организме. Если у вас наблюдается вздутие живота, распухают ноги, прибавился вес, то, скорее всего, это гормональные отеки.
Что делать: Пересмотреть диету: употреблять богатую белками пищу, снизить количество сладкого, острого и соленого. Посетить эндокринолога или гинеколога, которые подберут лечение.
Заболевания почек
Отеки, которые проявляются в основном по утрам на лице, могут говорить о проблемах с почками. Параллельно с этим болит поясница и изменяется цвет мочи.
Что делать: Соблюдать диету. Спать на спине (сон на животе может привести к появлению отеков на лице). Посетить врача-нефролога.
Болезни сердца
Опухание ног и живота может свидетельствовать о болезнях сердца, если сопровождается болью в груди, усталостью, одышкой.
Что делать: Сердечные отеки не стоит лечить самостоятельно, обратитесь к кардиологу.
Лекарственные препараты
Отеки могут появляться в результате приема некоторых видов лекарств — например жаропонижающих, обезболивающих и оральных контрацептивов.
Что делать: Если лекарство вызывает отеки, проконсультируйтесь с врачом. Возможно, его можно заменить на аналог, не дающий таких побочных эффектов.
Образ жизни
У тех, кто вынужден большую часть дня проводить стоя или сидя, могут отекать ноги.
Что делать: Людям с сидячей работой рекомендуется делать регулярные перерывы, чтобы немного размяться. И отказаться от привычки класть ногу на ногу. Если в течение дня вы много стоите, используйте возможность посидеть, делайте массаж, носите удобную обувь и компрессионные гольфы.
Обезвоживание
При обезвоживании на начальной стадии организм начинает запасать жидкость на всякий случай, в результате на щиколотках, запястьях и нижней части живота появляются отеки.
Что делать: Употреблять не менее 1,2 л жидкости в день, избегать кофе, алкоголя и газированных напитков.
Помните, отеки не всегда свидетельствуют о патологии и могут появляться даже у здоровых людей во время жары, из-за неудобной обуви и после употребления большого количества жидкости и соленой пищи.
Фото на превью depositphotos