Если сможете пройти тест, то у вас есть шанс стать космонавтом

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У людей, которые отправляются в космос, проверяют не только физические показатели, но и тестируют их на сообразительность и внимательность. Еще с 1958 года NASA дает кандидатам 6 тестов, способных показать, насколько нестандартно, обращая внимание на детали, могут мыслить будущие космонавты. И поверьте, они не из легких.