Если сможете пройти тест, то у вас есть шанс стать космонавтом

У людей, которые отправляются в космос, проверяют не только физические показатели, но и тестируют их на сообразительность и внимательность. Еще с 1958 года NASA дает кандидатам 6 тестов, способных показать, насколько нестандартно, обращая внимание на детали, могут мыслить будущие космонавты. И поверьте, они не из легких.

AdMe.ru предлагает пройти всего 1 тест, который покажет, можете ли вы быть настоящим претендентом на полет в космос.

Вам нужно среди предложенных маленьких фигур найти ту, которая скрывается в большой. Запишите свои ответы, чтобы в конце свериться.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Правильный ответ — В

2. Правильный ответ — D

3. Правильный ответ — A

4. Правильный ответ — E

5. Правильный ответ — E

6. Правильный ответ — A

7. Правильный ответ — D

8. Правильный ответ — C

9. Правильный ответ — B

Сколько фигур удалось найти вам?

8 На склад!
2 Комментарии
  • 16 июня 2018
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