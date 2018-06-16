Если сможете пройти тест, то у вас есть шанс стать космонавтом
У людей, которые отправляются в космос, проверяют не только физические показатели, но и тестируют их на сообразительность и внимательность. Еще с 1958 года NASA дает кандидатам 6 тестов, способных показать, насколько нестандартно, обращая внимание на детали, могут мыслить будущие космонавты. И поверьте, они не из легких.
AdMe.ru предлагает пройти всего 1 тест, который покажет, можете ли вы быть настоящим претендентом на полет в космос.
Вам нужно среди предложенных маленьких фигур найти ту, которая скрывается в большой. Запишите свои ответы, чтобы в конце свериться.
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1. Правильный ответ — В
2. Правильный ответ — D
3. Правильный ответ — A
4. Правильный ответ — E
5. Правильный ответ — E
6. Правильный ответ — A
7. Правильный ответ — D
8. Правильный ответ — C
9. Правильный ответ — B
Сколько фигур удалось найти вам?