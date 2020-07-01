6 фактов, которые объяснят, почему человеческая глупость неподвластна эволюции (И почему это не так плохо, как кажется)

Бывает, объясняешь человеку прописную истину уже 7-й раз подряд, а он не понимает. Или просишь коллегу помочь с отчетом, так потом трижды все за ним переделываешь и исправляешь. В таких ситуациях невольно начинаешь задаваться вопросом: «Ну почему, если есть эволюция и естественный отбор, в человеческом мире все еще существует глупость?»

Мы в AdMe.ru решили поискать ответ на этот вопрос в научных статьях и в конце концов понять, почему низкий интеллект не умер в процессе развития человечества. Самыми интересными открытиями, которые многое объясняют, спешим поделиться с вами.

Термин «естественный отбор» неприменим к современному человечеству

Естественный отбор — это борьба не конкретных особей, а видов. Человек эту битву давно выиграл, ему нет необходимости сражаться с животными за выживание. Благодаря техническому прогрессу и медицинским разработкам мы получили уникальную в эволюционном плане защиту. Теперь люди могут сохранять самые разнообразные признаки внутри своего вида без оглядки на эволюцию. Поэтому термин «естественный отбор» к современному человеку неприменим. По мнению генетика из Лондонского университета Стива Джонса, естественный отбор если не остановился, то по крайней мере сильно замедлился. Профессор Калифорнийского университета Далеал Санджак добавляет, что общественные факторы и светские тенденции существенно ослабляют его последствия.

Высокий интеллект не нужен для выживания

На протяжении миллионов лет развития человечества интеллект никогда не был критерием естественного отбора. Во всяком случае в том виде, в котором это понятие существует сейчас. Эволюции наплевать, выиграет ли школьник олимпиаду, поступит ли в вуз и получит ли ученую степень. Выживает сильнейший, а не умнейший. С точки зрения эволюции важен вовсе не IQ, то есть способность к логическому анализу и синтезу, а эмоциональный и социальный интеллект. По данным последних исследований, уже 2 млн лет назад важнейшим фактором, необходимым для выживания людей, стало умение сотрудничать и договариваться. Это повлияло и на размер мозга, и на многие другие признаки, которые наблюдаются у современного человека.

Чем выше интеллект, тем меньше шансов оставить потомство

Исследователи сходятся во мнении, что менее образованные люди оставляют большее потомство, чем их сородичи с высоким интеллектом. По статистике, женщины, родившие в очень раннем возрасте, учатся меньшее количество лет. А гены, которые способствуют получению хорошего образования, снижают репродуктивный успех у обоих полов (причем сильнее у женщин). Но это не значит, что интеллект человечества в целом падает. Статистику, которую ученые получают в короткие временные промежутки, нельзя рассматривать как фактор естественного отбора. Ведь эволюционные изменения происходят на протяжении тысячелетий. К тому же у родителей, обладающих средним и даже низким интеллектом, нередко рождаются дети-гении. Наследственность далеко не главный фактор, влияющий на это. Не менее важна окружающая среда: как доступ к знаниям и качественному образованию, так и экология.

Гении — неудачные партнеры с точки зрения эволюции

Одна из движущих сил эволюции — так называемый стабилизирующий отбор. Он снижает шансы на успех в личной жизни у тех, кто сильно отличается от большинства. По мнению Джалеала Санджака, этот фактор все еще влияет на развитие человечества, хотя последствия этого отбора и не слишком сильны. Например, очень высокие или очень низкорослые люди в среднем имеют меньше детей. То же самое касается и интеллекта: у гениев меньше шансов завести потомство, впрочем, как и у обладателей сниженного интеллекта. Наибольшая репродуктивность характерна для людей со средним IQ.

На самом деле современный человек вовсе не глупее своих предков

Согласно шуточной аксиоме Коула, количество разума на Земле — величина постоянная, а численность населения растет. Следовательно, IQ каждого отдельно взятого человека снижается. На самом деле это не так. С 1932 по 1978 год ученые зафиксировали необъяснимый скачок IQ: его среднее значение перевалило за сотню. Этот феномен получил название эффекта Флинна. Вкратце формулировка звучит так: почти за 50 лет человечество резко поумнело, но непонятно почему. Исследователи высказывают разные предположения: возможно, развитию мозга и нервной системы способствуют хорошее питание, высокий уровень здравоохранения и доступность образования. Однако согласия среди ученых пока нет. В XXI веке уровень интеллекта начал немного снижаться, подобных скачков больше не замечено. Однако делать выводы о том, что человечество идет эволюционным путем к глупости, нельзя. Пока что наш IQ все еще остается более высоким, чем до скачка в ХХ веке.

Низкий интеллект — гуманистическая ценность, с которой вовсе не стоит бороться

Сохранение особей с низким интеллектом — одно из главных гуманистических достижений. В зоопарках выхаживают животных с аутизмом или синдромом Дауна, которые не могли бы выжить в естественной среде. Для людей высокий IQ также не всегда является главной ценностью. Часто гораздо более важными оказываются способность к эмпатии, доброта и преданность. Да и в целом разделение людей на сорта по любым врожденным признакам никогда не доводило человечество до добра.