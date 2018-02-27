Эрудиция или интуиция: этот простой тест покажет, как легко обвести вас вокруг пальца

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Новости из мира науки иногда звучат так, что в них трудно поверить. И не зря: часть из них потом оказывается мистификацией. Как не попасть на этот крючок? Одни полагаются на знания, другие прислушиваются к инстинктам, а третьи действуют наугад. Проверьте, к чему прислушивается ваш внутренний голос, когда вы сталкиваетесь с чем-то неизвестным и маловероятным в потоке информации.

AdMe.ru собрал десяток странных новостей, которые похожи на удивительные научные находки, но вряд ли ими являются. Сможете отгадать, где правда, а где — бессовестная ложь?

11. Чем больше и длиннее анаконда, тем больше у нее позвонков и костей

10. Обнаружен ужасный клещ Дракулы. Ему 99 млн лет

9. Наше будущее — это облачный город над Венерой и космическая база на Церере

8. Любитель клонировал рака и случайно создал новый вид

7. Созданы наномашины, убивающие рак за 60 секунд

6. Китайцы изобрели плащ-невидимку, о котором мечтало все человечество

5. У енотов развитый интеллект, сложная социальная структура, и они готовы захватить мир

4. Ученые всерьез подозревают, что астероид Оумуамуа является инопланетным звездолетом

3. Сердце человека вырастили из шпината

2. Ученые проводят опыты на живых организмах в космосе, которые приводят к странным мутациям

1. Мозг убивает нейроны, как только те перестают учиться новому