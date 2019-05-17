Энтузиасты выяснили, в каком возрасте люди достигают профессионального успеха. Возможно, ваш триумф еще впереди

15 3

38

566

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Успех редко приходит молниеносно. Чаще всего прежде, чем его достичь, нужно долго трудиться и преодолевать сотни трудностей. Бывают периоды, когда кажется, что он вряд ли вообще когда-нибудь придет. А годы идут, и мы не молодеем. Если вы тоже начинаете отчаиваться и сомневаться в том, что сможете преуспеть на профессиональном поприще, эта статья для вас.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на исследование сайта Things Made Thinkable. Опираясь на такие авторитетные источники, как Forbes, The Guardian, Rolling Stone и другие, ресурс проанализировал биографии успешных людей, а после вывел средний возраст для триумфа в различных сферах.

Спорт — 24 года

Предсказуемо, самый юный возраст для успеха оказался в спорте, ведь возможности человеческого тела достигают своего апогея именно в молодости. За основу в этой категории был взят профессиональный путь следующих спортсменов: гимнастки Нади Команечи (пик — 15 лет),

пловчихи Гертруды Эдерле (21 год),

пловца Марка Спитца (22 года),

легкоатлета Боба Бимона (22 года),

легкоатлета Джесси Оуэнса (22 года),

легкоатлета Роджера Баннистера (25 лет),

баскетболиста Уилта Чемберлена (26 лет),

бейсболиста Джо Ди Маджо (27 лет),

боксера Мохаммеда Али (29 лет),

бейсболиста Бейба Рута (32 года).

Музыка — 27 лет

В рамках исследования изучались биографии музыкантов: Элвиса Пресли (пик карьеры — 19 лет),

Брайана Уилсона (24 года),

Боба Дилана (24 года),

Джими Хендрикса (25 лет),

Лу Рида (25 лет),

Джона Леннона (27 лет),

Джо Страммера (28 лет),

Мика Джаггера (29 лет),

Марвина Гэя (32 года),

Майлса Дейвиса (33 года).

Математика — 33 года

В этой области исследователи разбирали профессиональный путь таких ученых, как: Карл Фридрих Гаусс (достиг успеха в 21 год),

Курт Гёдель (25 лет),

Бернхард Риман (28 лет),

Георг Кантор (29 лет),

Готфрид Вильгельм Лейбниц (29 лет),

Фибоначчи (32 года),

Григорий Перельман (37 лет),

Томас Хэйлс (40 лет),

Эндрю Джон Уайлс (41 год),

Леонард Эйлер (50 лет).

Физика — 36 лет

Средний показатель вывели на основе главного профессионального успеха знаменитых ученых-физиков, таких как: Поль Дирак (апогей карьеры — 26 лет),

Нильс Бор (28 лет),

Ричард Фейнман (30 лет),

Джеймс Клерк Максвелл (30 лет),

Мария Склодовская-Кюри (31 год),

Альберт Эйнштейн (36 лет),

Майкл Фарадей (40 лет),

Исаак Ньютон (45 лет),

Эрнест Резерфорд (46 лет),

Галилео Галилей (46 лет).

Путешествия — 36 лет

В этой категории анализировали деятельность таких путешественников, как: Марко Поло (путешествия в Китай в 20-летнем возрасте),

Васко да Гама (Индия — 29 лет),

Уолтер Рэли (Вирджиния, 32 года),

Лейф Эрикссон (полуостров Лабрадор — 32 года),

Руаль Амундсен (Южный полюс — 39 лет),

Фрэнсис Дрейк (кругосветное плавание — 39 лет),

Джеймс Кук (Новая Зеландия — 41 год),

Христофор Колумб (Багамы — 41 год),

Давид Ливингстон (водопад Виктория — 42 года),

Джон Кэбот (Ньюфаундленд — 47 лет).

Изобретения — 37 лет

Среди изобретателей были выбраны: Гульельмо Маркони (открыл способ радиотелеграфии в 21 год),

Эли Уитни (хлопковый волокноотделитель — 28 лет),

Александр Грейам Белл (телефон — 29 лет),

Чарлз Алджернон Парсонс (паровая турбина — 30 лет),

Луи Дагер (фотография — 40 лет),

Фриц Габер (синтез аммиака — 41 год),

Луи Пастер (пастеризация — 41 год),

Джеймс Уатт (усовершенствование паровой машины — 45 лет),

Александр Флеминг (пенициллин — 47 лет),

Эдвард Дженнер (вакцина против оспы — 49 лет).

Философия — 44 года

В выборку попали: Дэвид Юм (написал «Трактат о человеческой природе» в 28 лет),

Готлоб Фреге (пик работы над логикой предикатов — в 31 год),

Джон Стюарт Милль («Система логики» — 37 лет),

Георг Вильгельм Фридрих Гегель («Феноменология духа» — 37 лет),

Рене Декарт («Рассуждение о методе...» — 41 год),

Бенедикт Спиноза («Этика» — 45 лет),

Фома Аквинский («Сумма теологии» — 45 лет),

Людвиг Витгенштейн («Философские исследования» — 57 лет),

Иммануил Кант («Критика чистого разума» — 57 лет),

Джон Локк («Опыт о человеческом разумении» — 58 лет).

Литература — 45 лет

Здесь «подопытными» выступили: Франц Кафка (расцвет карьеры пришелся на 31 год),

Уильям Фолкнер (32 года),

Уильям Шекспир (36 лет),

Джеймс Джойс (40 лет),

Антон Чехов (44 года),

Марсель Пруст (45 лет),

Сэмюэл Беккет (47 лет),

Владимир Набоков (47 лет),

Гертруда Стайн (59 лет),

Джон Мильтон (59 лет). За наивысшую точку творчества считали самое яркое произведение. Так, по мнению авторов исследования, у Чехова это был «Вишневый сад», у Шекспира — «Гамлет», а у Набокова — «Лолита».

Живопись — 49 лет

В исследовании «поучаствовали»: Винсент Ван Гог (написал картину «Ночная терраса кафе» в 35 лет),

Микеланджело (расписал Сикстинскую капеллу в 35 лет),

Караваджо («Обезглавливание Иоанна Крестителя» — 37 лет),

Джексон Поллок («Один: номер 31» — 38 лет),

Леонардо да Винчи («Мона Лиза» — 53 года),

Пабло Пикассо («Герника» — 56 лет),

Клод Моне («Пруд с кувшинками» — 57 лет),

Диего Веласкес («Менины» — 57 лет),

Рембрандт («Автопортрет с двумя кругами» — 61 год),

Поль Сезанн («Гора Сент-Виктуар» — 64 года). Как видим, лучшие произведения, как правило, создаются художниками, имеющими большой жизненный опыт.

Архитектура — 56 лет

Согласно исследованию, в архитектуре люди добиваются успеха позже всего: Ле Корбюзье спроектировал виллу Савой в 41 год,

Стефан Совестр (разработка Эйфелевой башни — 41 год),

Уильям ван Ален (здание Chrysler в Нью-Йорке — 46 лет),

Филиппо Брунеллески (купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре — 50 лет),

Антонио Гауди (храм Святого Семейства — 53 года),

Жан Нувель (театр Гатри — 61 год),

Анри Лабруст (читальные залы Национальной библиотеки Парижа — 64 года),

Джордж Бергстром (здание Пентагона — 65 лет),

Луис Кан (здание парламента Бангладеш — 67 лет),

Фрэнк Ллойд Райт («Дом над водопадом» — 68 лет).

В каждой категории в выборку попали по 10 представителей преимущественно западного мира. Для работы брались только те биографии, где хорошо прослеживается пик карьеры человека. Поэтому вряд ли исследование можно считать истиной в последней инстанции. Но, так или иначе, оно дает отличную пищу для размышлений и, возможно, кому-то возвращает веру в себя. А это главное.