Энтузиасты выяснили, в каком возрасте люди достигают профессионального успеха. Возможно, ваш триумф еще впереди

  • 15
    3
  • 38
  • 20
  • 566

Успех редко приходит молниеносно. Чаще всего прежде, чем его достичь, нужно долго трудиться и преодолевать сотни трудностей. Бывают периоды, когда кажется, что он вряд ли вообще когда-нибудь придет. А годы идут, и мы не молодеем.

Если вы тоже начинаете отчаиваться и сомневаться в том, что сможете преуспеть на профессиональном поприще, эта статья для вас.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на исследование сайта Things Made Thinkable. Опираясь на такие авторитетные источники, как Forbes, The Guardian, Rolling Stone и другие, ресурс проанализировал биографии успешных людей, а после вывел средний возраст для триумфа в различных сферах.

Спорт — 24 года

Предсказуемо, самый юный возраст для успеха оказался в спорте, ведь возможности человеческого тела достигают своего апогея именно в молодости.

За основу в этой категории был взят профессиональный путь следующих спортсменов:

  • гимнастки Нади Команечи (пик — 15 лет),
  • пловчихи Гертруды Эдерле (21 год),
  • пловца Марка Спитца (22 года),
  • легкоатлета Боба Бимона (22 года),
  • легкоатлета Джесси Оуэнса (22 года),
  • легкоатлета Роджера Баннистера (25 лет),
  • баскетболиста Уилта Чемберлена (26 лет),
  • бейсболиста Джо Ди Маджо (27 лет),
  • боксера Мохаммеда Али (29 лет),
  • бейсболиста Бейба Рута (32 года).

Музыка — 27 лет

В рамках исследования изучались биографии музыкантов:

  • Элвиса Пресли (пик карьеры — 19 лет),
  • Брайана Уилсона (24 года),
  • Боба Дилана (24 года),
  • Джими Хендрикса (25 лет),
  • Лу Рида (25 лет),
  • Джона Леннона (27 лет),
  • Джо Страммера (28 лет),
  • Мика Джаггера (29 лет),
  • Марвина Гэя (32 года),
  • Майлса Дейвиса (33 года).

Математика — 33 года

В этой области исследователи разбирали профессиональный путь таких ученых, как:

  • Карл Фридрих Гаусс (достиг успеха в 21 год),
  • Курт Гёдель (25 лет),
  • Бернхард Риман (28 лет),
  • Георг Кантор (29 лет),
  • Готфрид Вильгельм Лейбниц (29 лет),
  • Фибоначчи (32 года),
  • Григорий Перельман (37 лет),
  • Томас Хэйлс (40 лет),
  • Эндрю Джон Уайлс (41 год),
  • Леонард Эйлер (50 лет).

Физика — 36 лет

Средний показатель вывели на основе главного профессионального успеха знаменитых ученых-физиков, таких как:

  • Поль Дирак (апогей карьеры — 26 лет),
  • Нильс Бор (28 лет),
  • Ричард Фейнман (30 лет),
  • Джеймс Клерк Максвелл (30 лет),
  • Мария Склодовская-Кюри (31 год),
  • Альберт Эйнштейн (36 лет),
  • Майкл Фарадей (40 лет),
  • Исаак Ньютон (45 лет),
  • Эрнест Резерфорд (46 лет),
  • Галилео Галилей (46 лет).

Путешествия — 36 лет

В этой категории анализировали деятельность таких путешественников, как:

  • Марко Поло (путешествия в Китай в 20-летнем возрасте),
  • Васко да Гама (Индия — 29 лет),
  • Уолтер Рэли (Вирджиния, 32 года),
  • Лейф Эрикссон (полуостров Лабрадор — 32 года),
  • Руаль Амундсен (Южный полюс — 39 лет),
  • Фрэнсис Дрейк (кругосветное плавание — 39 лет),
  • Джеймс Кук (Новая Зеландия — 41 год),
  • Христофор Колумб (Багамы — 41 год),
  • Давид Ливингстон (водопад Виктория — 42 года),
  • Джон Кэбот (Ньюфаундленд — 47 лет).

Изобретения — 37 лет

Среди изобретателей были выбраны:

  • Гульельмо Маркони (открыл способ радиотелеграфии в 21 год),
  • Эли Уитни (хлопковый волокноотделитель — 28 лет),
  • Александр Грейам Белл (телефон — 29 лет),
  • Чарлз Алджернон Парсонс (паровая турбина — 30 лет),
  • Луи Дагер (фотография — 40 лет),
  • Фриц Габер (синтез аммиака — 41 год),
  • Луи Пастер (пастеризация — 41 год),
  • Джеймс Уатт (усовершенствование паровой машины — 45 лет),
  • Александр Флеминг (пенициллин — 47 лет),
  • Эдвард Дженнер (вакцина против оспы — 49 лет).

Философия — 44 года

В выборку попали:

  • Дэвид Юм (написал «Трактат о человеческой природе» в 28 лет),
  • Готлоб Фреге (пик работы над логикой предикатов — в 31 год),
  • Джон Стюарт Милль («Система логики» — 37 лет),
  • Георг Вильгельм Фридрих Гегель («Феноменология духа» — 37 лет),
  • Рене Декарт («Рассуждение о методе...» — 41 год),
  • Бенедикт Спиноза («Этика» — 45 лет),
  • Фома Аквинский («Сумма теологии» — 45 лет),
  • Людвиг Витгенштейн («Философские исследования» — 57 лет),
  • Иммануил Кант («Критика чистого разума» — 57 лет),
  • Джон Локк («Опыт о человеческом разумении» — 58 лет).

Литература — 45 лет

Здесь «подопытными» выступили:

  • Франц Кафка (расцвет карьеры пришелся на 31 год),
  • Уильям Фолкнер (32 года),
  • Уильям Шекспир (36 лет),
  • Джеймс Джойс (40 лет),
  • Антон Чехов (44 года),
  • Марсель Пруст (45 лет),
  • Сэмюэл Беккет (47 лет),
  • Владимир Набоков (47 лет),
  • Гертруда Стайн (59 лет),
  • Джон Мильтон (59 лет).

За наивысшую точку творчества считали самое яркое произведение. Так, по мнению авторов исследования, у Чехова это был «Вишневый сад», у Шекспира — «Гамлет», а у Набокова — «Лолита».

Живопись — 49 лет

В исследовании «поучаствовали»:

  • Винсент Ван Гог (написал картину «Ночная терраса кафе» в 35 лет),
  • Микеланджело (расписал Сикстинскую капеллу в 35 лет),
  • Караваджо («Обезглавливание Иоанна Крестителя» — 37 лет),
  • Джексон Поллок («Один: номер 31» — 38 лет),
  • Леонардо да Винчи («Мона Лиза» — 53 года),
  • Пабло Пикассо («Герника» — 56 лет),
  • Клод Моне («Пруд с кувшинками» — 57 лет),
  • Диего Веласкес («Менины» — 57 лет),
  • Рембрандт («Автопортрет с двумя кругами» — 61 год),
  • Поль Сезанн («Гора Сент-Виктуар» — 64 года).

Как видим, лучшие произведения, как правило, создаются художниками, имеющими большой жизненный опыт.

Архитектура — 56 лет

Согласно исследованию, в архитектуре люди добиваются успеха позже всего:

  • Ле Корбюзье спроектировал виллу Савой в 41 год,
  • Стефан Совестр (разработка Эйфелевой башни — 41 год),
  • Уильям ван Ален (здание Chrysler в Нью-Йорке — 46 лет),
  • Филиппо Брунеллески (купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре — 50 лет),
  • Антонио Гауди (храм Святого Семейства — 53 года),
  • Жан Нувель (театр Гатри — 61 год),
  • Анри Лабруст (читальные залы Национальной библиотеки Парижа — 64 года),
  • Джордж Бергстром (здание Пентагона — 65 лет),
  • Луис Кан (здание парламента Бангладеш — 67 лет),
  • Фрэнк Ллойд Райт («Дом над водопадом» — 68 лет).

В каждой категории в выборку попали по 10 представителей преимущественно западного мира. Для работы брались только те биографии, где хорошо прослеживается пик карьеры человека. Поэтому вряд ли исследование можно считать истиной в последней инстанции. Но, так или иначе, оно дает отличную пищу для размышлений и, возможно, кому-то возвращает веру в себя. А это главное.

Фото на превью commons.wikimedia

  • 15
    3
  • 38
  • 20
  • 566

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль