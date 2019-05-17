Энтузиасты выяснили, в каком возрасте люди достигают профессионального успеха. Возможно, ваш триумф еще впереди
Успех редко приходит молниеносно. Чаще всего прежде, чем его достичь, нужно долго трудиться и преодолевать сотни трудностей. Бывают периоды, когда кажется, что он вряд ли вообще когда-нибудь придет. А годы идут, и мы не молодеем.
Если вы тоже начинаете отчаиваться и сомневаться в том, что сможете преуспеть на профессиональном поприще, эта статья для вас.
Мы в AdMe.ru обратили внимание на исследование сайта Things Made Thinkable. Опираясь на такие авторитетные источники, как Forbes, The Guardian, Rolling Stone и другие, ресурс проанализировал биографии успешных людей, а после вывел средний возраст для триумфа в различных сферах.
Спорт — 24 года
Предсказуемо, самый юный возраст для успеха оказался в спорте, ведь возможности человеческого тела достигают своего апогея именно в молодости.
За основу в этой категории был взят профессиональный путь следующих спортсменов:
- гимнастки Нади Команечи (пик — 15 лет),
- пловчихи Гертруды Эдерле (21 год),
- пловца Марка Спитца (22 года),
- легкоатлета Боба Бимона (22 года),
- легкоатлета Джесси Оуэнса (22 года),
- легкоатлета Роджера Баннистера (25 лет),
- баскетболиста Уилта Чемберлена (26 лет),
- бейсболиста Джо Ди Маджо (27 лет),
- боксера Мохаммеда Али (29 лет),
- бейсболиста Бейба Рута (32 года).
Музыка — 27 лет
В рамках исследования изучались биографии музыкантов:
- Элвиса Пресли (пик карьеры — 19 лет),
- Брайана Уилсона (24 года),
- Боба Дилана (24 года),
- Джими Хендрикса (25 лет),
- Лу Рида (25 лет),
- Джона Леннона (27 лет),
- Джо Страммера (28 лет),
- Мика Джаггера (29 лет),
- Марвина Гэя (32 года),
- Майлса Дейвиса (33 года).
Математика — 33 года
© Mathematisches Institut Oberwolfach (MFO) / commons.wikimedia © Familienalbum der Familie Gödel / commons.wikimedia
В этой области исследователи разбирали профессиональный путь таких ученых, как:
- Карл Фридрих Гаусс (достиг успеха в 21 год),
- Курт Гёдель (25 лет),
- Бернхард Риман (28 лет),
- Георг Кантор (29 лет),
- Готфрид Вильгельм Лейбниц (29 лет),
- Фибоначчи (32 года),
- Григорий Перельман (37 лет),
- Томас Хэйлс (40 лет),
- Эндрю Джон Уайлс (41 год),
- Леонард Эйлер (50 лет).
Физика — 36 лет
Средний показатель вывели на основе главного профессионального успеха знаменитых ученых-физиков, таких как:
- Поль Дирак (апогей карьеры — 26 лет),
- Нильс Бор (28 лет),
- Ричард Фейнман (30 лет),
- Джеймс Клерк Максвелл (30 лет),
- Мария Склодовская-Кюри (31 год),
- Альберт Эйнштейн (36 лет),
- Майкл Фарадей (40 лет),
- Исаак Ньютон (45 лет),
- Эрнест Резерфорд (46 лет),
- Галилео Галилей (46 лет).
Путешествия — 36 лет
В этой категории анализировали деятельность таких путешественников, как:
- Марко Поло (путешествия в Китай в 20-летнем возрасте),
- Васко да Гама (Индия — 29 лет),
- Уолтер Рэли (Вирджиния, 32 года),
- Лейф Эрикссон (полуостров Лабрадор — 32 года),
- Руаль Амундсен (Южный полюс — 39 лет),
- Фрэнсис Дрейк (кругосветное плавание — 39 лет),
- Джеймс Кук (Новая Зеландия — 41 год),
- Христофор Колумб (Багамы — 41 год),
- Давид Ливингстон (водопад Виктория — 42 года),
- Джон Кэбот (Ньюфаундленд — 47 лет).
Изобретения — 37 лет
Среди изобретателей были выбраны:
- Гульельмо Маркони (открыл способ радиотелеграфии в 21 год),
- Эли Уитни (хлопковый волокноотделитель — 28 лет),
- Александр Грейам Белл (телефон — 29 лет),
- Чарлз Алджернон Парсонс (паровая турбина — 30 лет),
- Луи Дагер (фотография — 40 лет),
- Фриц Габер (синтез аммиака — 41 год),
- Луи Пастер (пастеризация — 41 год),
- Джеймс Уатт (усовершенствование паровой машины — 45 лет),
- Александр Флеминг (пенициллин — 47 лет),
- Эдвард Дженнер (вакцина против оспы — 49 лет).
Философия — 44 года
В выборку попали:
- Дэвид Юм (написал «Трактат о человеческой природе» в 28 лет),
- Готлоб Фреге (пик работы над логикой предикатов — в 31 год),
- Джон Стюарт Милль («Система логики» — 37 лет),
- Георг Вильгельм Фридрих Гегель («Феноменология духа» — 37 лет),
- Рене Декарт («Рассуждение о методе...» — 41 год),
- Бенедикт Спиноза («Этика» — 45 лет),
- Фома Аквинский («Сумма теологии» — 45 лет),
- Людвиг Витгенштейн («Философские исследования» — 57 лет),
- Иммануил Кант («Критика чистого разума» — 57 лет),
- Джон Локк («Опыт о человеческом разумении» — 58 лет).
Литература — 45 лет
Здесь «подопытными» выступили:
- Франц Кафка (расцвет карьеры пришелся на 31 год),
- Уильям Фолкнер (32 года),
- Уильям Шекспир (36 лет),
- Джеймс Джойс (40 лет),
- Антон Чехов (44 года),
- Марсель Пруст (45 лет),
- Сэмюэл Беккет (47 лет),
- Владимир Набоков (47 лет),
- Гертруда Стайн (59 лет),
- Джон Мильтон (59 лет).
За наивысшую точку творчества считали самое яркое произведение. Так, по мнению авторов исследования, у Чехова это был «Вишневый сад», у Шекспира — «Гамлет», а у Набокова — «Лолита».
Живопись — 49 лет
В исследовании «поучаствовали»:
- Винсент Ван Гог (написал картину «Ночная терраса кафе» в 35 лет),
- Микеланджело (расписал Сикстинскую капеллу в 35 лет),
- Караваджо («Обезглавливание Иоанна Крестителя» — 37 лет),
- Джексон Поллок («Один: номер 31» — 38 лет),
- Леонардо да Винчи («Мона Лиза» — 53 года),
- Пабло Пикассо («Герника» — 56 лет),
- Клод Моне («Пруд с кувшинками» — 57 лет),
- Диего Веласкес («Менины» — 57 лет),
- Рембрандт («Автопортрет с двумя кругами» — 61 год),
- Поль Сезанн («Гора Сент-Виктуар» — 64 года).
Как видим, лучшие произведения, как правило, создаются художниками, имеющими большой жизненный опыт.
Архитектура — 56 лет
Согласно исследованию, в архитектуре люди добиваются успеха позже всего:
- Ле Корбюзье спроектировал виллу Савой в 41 год,
- Стефан Совестр (разработка Эйфелевой башни — 41 год),
- Уильям ван Ален (здание Chrysler в Нью-Йорке — 46 лет),
- Филиппо Брунеллески (купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре — 50 лет),
- Антонио Гауди (храм Святого Семейства — 53 года),
- Жан Нувель (театр Гатри — 61 год),
- Анри Лабруст (читальные залы Национальной библиотеки Парижа — 64 года),
- Джордж Бергстром (здание Пентагона — 65 лет),
- Луис Кан (здание парламента Бангладеш — 67 лет),
- Фрэнк Ллойд Райт («Дом над водопадом» — 68 лет).
В каждой категории в выборку попали по 10 представителей преимущественно западного мира. Для работы брались только те биографии, где хорошо прослеживается пик карьеры человека. Поэтому вряд ли исследование можно считать истиной в последней инстанции. Но, так или иначе, оно дает отличную пищу для размышлений и, возможно, кому-то возвращает веру в себя. А это главное.
Фото на превью commons.wikimedia