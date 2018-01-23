Простой способ запоминать быстро и надежно, которым пользуются спецслужбы

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мнемотехника — это наука о запоминании, которой владеют спецслужбы. Главный секрет этой науки — преобразование информации в образы с помощью ассоциаций. Чем больше ассоциаций вы придумываете, тем больше нейронных связей создаете, благодаря которым мозг медленнее стареет, быстрее запоминает. AdMe.ru на пальцах (буквально) расскажет вам о 5 золотых правилах ассоциации, которые лежат в основе мнемотехники и помогут запоминать быстро и увлекательно.

1. Первое, что пришло в голову

Когда вы ищете ассоциацию, то не стоит перебирать много идей и искать самую оригинальную. Лучше всего подойдет то, о чем вы подумали сразу, потому что эта ассоциативная связь самая короткая и при вспоминании сработает быстрее всех остальных.

Давайте представим, что нам нужно запомнить имя новой знакомой Жуковой Марии Александровны. Придумаем ассоциацию на фамилию, первое, что приходит в голову, — насекомое жук. Этот образ закрепим и будем развивать дальше.

2. Вы — герой всех ассоциаций

Ассоциация должна быть только о себе любимом, потому что то, что происходит с вами, вызывает самый сильный интерес и поэтому лучше запоминается. Когда вы читаете параграф по истории и представляете себя героем военных действий, то вы совершенно точно запомните больше фактов из этого текста.

Предположим, что вашу сестру зовут Маша. Так же, как вашу новую знакомую. Это послужит еще одним якорем для запоминания имени.

3. Связывайте ассоциацию с чувствами

Образы должны быть объемными, цветными, яркими, детальными. Включайте все свои органы чувств, чтобы как можно ярче представить себе картинку.

Теперь свяжем отчество с каким-нибудь местом. Допустим, что вы бывали в Александровском дворце в Царском Селе. Представьте это место детально, вспомните каждую колонну, почувствуйте запахи цветущих роз, ощутите прикосновение к дверным ручкам.

4. Думайте нелогично и абсурдно

Кого в толпе вы запомните лучше: парня в джинсах и свитере или парня в желтом пальто с зеленым ирокезом? Конечно, второго. Ваше внимание выделит что-то необычное, старайтесь придумывать ассоциации по этому принципу.

Попробуем связать 3 наших ассоциации в одну: Жукова (жук) Мария (сестра Маша), Александровна (Александровский дворец). Придумаем абсурдную историю: вы летите верхом на огромном жуке вместе со своей сестрой Машей и приземляетесь прямо в зал Александровского дворца, где встречаете свою шокированную новую знакомую.

5. Ассоциация должна быть смешной

Наша психика со временем вытесняет неприятные эмоции, зато бережет положительные. А смех поможет вам не только улучшить память, но и поупражняться в остроумии.

Попробуйте представить, что вы не просто приземляетесь во дворец на жуке, а делаете это нелепо и смешно, возможно, падая и спотыкаясь. Хотя если представить себя летящим на жуке, то это как минимум уже вызывает улыбку. Теперь вы точно не забудете Марию Александровну и всегда будете рады ее видеть.

Посмотрите на свою ладонь и постарайтесь вспомнить 5 золотых правил ассоциации (не подглядывайте). Теперь ваша рука будет подсказывать вам правила и вы, ориентируясь на них, сможете запоминать любую информацию легко и с интересом.

Давайте потренируемся. Запомните имена людей ниже, придумывая ассоциации. Старайтесь использовать все 5 правил. В конце можете придумать забавную историю про всех. Например, имя Лариса разделим на 2 части: Ла-риса (лакомится рисом). Представьте, что Лариса берет рис из вашего любимого японского ресторана и ест его палочками с большим наслаждением. Чтобы ассоциация была смешной, Лариса может причмокивать и неумело пользоваться палочками. Когда запомните все имена, кликните на картинку и проверьте себя. На обратной стороне люди расположены в неправильном порядке. Проверьте себя еще раз через час, через день, через неделю и вы убедитесь, что до сих пор крепко все помните. Это главное преимущество метода, в отличие от простого заучивания.

Попробуйте придумать ассоциации на свои имена в комментариях.