Доктор показал, как меняется зрение младенца в первый год жизни

Когда в семье рождается ребенок, родители глаз не сводят со своего чада, стараясь разглядеть каждую складочку. А вот малыши тем временем видят далеко не так хорошо, как мы, взрослые.

Доктор Ромеш Ангунавела (Romesh Angunawela) совместно с глазной британской клиникой Clinic Compare решил продемонстрировать, как выглядит мир глазами ребенка в первый год его жизни, и создал специальную анимацию.

Оказывается, в первые дни жизни новорожденные видят лишь размытое черно-белое изображение. Каждый месяц зрение становится все лучше, и через три месяца ребенок начинает распознавать лица родителей, мир становится все более ярким и четким. Полностью зрение формируется примерно к двум годам: как раз когда дети с интересом стремятся познать окружающий мир.

Вот оно, чудо природы — как на такое не залипнуть?

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3 Комментарии
  • 25 января 2017
  • 3
  • 13153

Я залип, что за колдунство?

Мне нужно больше интересных статей!

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