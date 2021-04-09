Девушка воссоздает костюмы разных эпох, и благодаря ей мы узнали, что носила под платьем Анна Болейн
Наверняка каждый человек хоть раз в жизни испытывал желание побывать в другом времени и увидеть своими глазами, как тогда жили люди, как они выглядели и во что одевались. Мы наткнулись на YouTube-канал исторической реконструкции «Платье, пудра, пара ножниц» и поняли: вот оно. Здесь специалисты по истории моды и просто люди с золотыми руками воссоздают наряды разных эпох, позволяя зрителю разглядеть даже самые крошечные детали.
С разрешения авторов проекта AdMe.ru публикует несколько костюмов из разных исторических отрезков и предлагает совершить небольшое путешествие по эпохам.
Костюм знатной жительницы Киева, конец Х века
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В обществе состоятельных людей одежда была способом показать богатство и статус. Окрашенные в яркие цвета ткани одним своим видом заявляли, что у их хозяйки водятся деньги, ведь цветные красители были недешевым удовольствием.
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Для оторочки нарядов использовали дорогую шелковую тесьму. А чтобы не разориться на шелке, украшали им только те части одежды, которые были видны. Вспомним Портоса с его перевязью, богато расшитой только спереди, а сзади выглядевшей обычным ремнем, — в те времена это было нормальной практикой по всему миру.
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Костюм богатой дамы состоял из верхней одежды, платья из тонкой шерсти и льняной нательной рубахи. Лен стоил недешево, и нижнее белье из этого материала (в особенности цветное) могли позволить себе лишь состоятельные люди. Подол и манжеты такой рубахи тоже оторачивали шелком.
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Важны были и украшения. Особым шиком были стеклянные бусы: до XI века в Киеве не было стеклодувных мастерских, поэтому такие аксессуары привозили из других мест. Пальцы знатной дамы украшали серебряные перстни, а под верхней одеждой она носила нож. Необычный аксессуар для женщины? Только не в те времена. Нож стоил дорого, а значит, тоже был признаком хорошего достатка.
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В качестве головного убора состоятельные дамы носили белое льняное полотно, а волосы придерживало очелье — налобная лента, украшенная шелком (опять же только с передней стороны) и изящной тесьмой, сотканной вручную из шелковых ниток и серебряной проволоки. Чтобы соткать 1 см такой тесьмы, у неопытного человека уйдет не меньше часа.
Средневековые капюшоны и их модификации
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Этот головной убор называется «шаперон», на французский манер, или «худ» — на английский. Все раннее Средневековье люди проходили вот в таких простых, но практичных капюшонах с оплечьем.
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В начале XIV века дизайн шаперона несколько изменился: пришла мода на двухцветную одежду, сшитую из 2 половинок контрастного цвета, а капюшон удлинился и «отрастил» длинный хвост, называемый лирипайпом. Его можно было обматывать вокруг шеи, наматывать на голову или завязывать узлами.
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Со временем дизайн шаперона становился все сложнее. Ближе к концу XIV века оплечье и хвост головного убора обзавелись фестонами — фигурно вырезанными краями ткани. Кроме того, появились и пуговицы, а значит, можно было не рисковать испортить прическу, натягивая шаперон через голову.
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В самом конце XIV века капюшон пережил еще одну метаморфозу: кто-то придумал, что продевать голову можно в другое отверстие, и получился совершенно другой головной убор. Ткань на лбу обычно подворачивали, чтобы образовался небольшой валик, и мода на увеличение этого валика привела к тому, что его стали нашивать на шаперон отдельно. Получился вариант, который вы видите на правой фотографии. Таким образом, вот этот хитрый головной убор, который многие ошибочно называют тюрбаном, — прямой потомок того простого капюшона, что мы видели в самом начале.
Дамский наряд эпохи Тюдоров: что носили знатные женщины при дворе Генриха VIII
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Считается, что этот стиль попал в Англию вместе с Анной Болейн. Она, прибывшая из Франции с сестрой Генриха VIII Марией Тюдор, выглядела как француженка. И хотя ее свадьба с королем состоялась только через 10 лет, стиль возлюбленной монарха оценили и переняли гораздо раньше.
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Платье состояло из нескольких слоев. Сначала надевалась нательная рубашка, а поверх нее — стеганая юбка под названием «петтикот». Она создавала фирменный тюдоровский силуэт. На юбку надевалось нижнее платье с корсетом, называемое «киртл». Оно служило для того, чтобы утянуть талию и грудь дамы посильнее, ведь пышные формы в то время не жаловали. Поверх киртла надевали роскошное верхнее платье. Завязки у него были спереди, а закрывались они декоративным элементом под названием «плакард».
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Популярный тогда головной убор назывался «френч худ». Правда, надела первой и ввела моду на него не Анна Болейн, а сестра Генриха VIII, Мария.
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Под рубашкой женщины носили шелковые чулки, которые крепились под коленями на подвязках. Панталон в Англии в те времена еще не было.
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На ногах у знатных дам были вовсе не изящные лодочки, как нередко воображают себе люди. В эпоху Тюдоров женщины носили вот такие туфли, которые в шутку прозвали «коровьими мордами» (на фото справа).
Мода немецкого Ренессанса: стильный мужчина 1540-х
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Яркая отличительная черта костюма тех времен — это верхняя одежда. В Германии она называлась «шаубе», а в Англии — «гоул». Чтобы добиться такой впечатляющей ширины плеч, в рукава вставлялись специальные распорки. Шаубе мужчины носили не только в Германии, но повсеместно. А еще эта одежда была очень статусной — скажем, ремесленнику надевать ее было запрещено.
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Под верхнюю одежду мужчины, как правило, надевали куртку под названием «вамс». Она выполняла более функциональную роль, чем шаубе. Во-первых, в ней было тепло, а во-вторых, к ней на завязках крепились штаны. То есть для того, чтобы снять куртку, нужно было сначала отвязать ее от брюк.
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Вышивка на льняной рубашке вошла в моду в начале XVI века, и каждое десятилетие были популярны определенные цвета и узоры. Например, в 1540-х это была вышивка синим по белому. Кстати, мужские и женские нижние рубашки в те времена были очень похожи между собой: они имели длину до пола и были богато украшены. А различить их можно было по одной детали: у женских в подол вшивались клинья, а у мужских вместо клиньев были разрезы.
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Самая заметная черта мужских штанов в то время — это, конечно же, гульфик. С начала XVI века и еще долгое время после эта деталь в костюме намеренно подчеркивалась. Под гульфиком, кстати, ничего неприличного не скрывалось: лишь завязки на штанах и нательная рубашка.
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Белые чулки на ногах у мужчины не были одним целым со штанами. Это отдельный элемент одежды, но раньше их могли пришивать к штанам временным стежком или же пришнуровывать. А чтобы чулки крепко держались на ногах, мужчины носили подвязки — точно такие же, как были и у женщин. И крепились они там же, где и у прекрасных дам, — под коленом.
Польская готика: как одевались в Кракове в начале XVI века
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Это платье было реконструировано по миниатюре XVI века. Традиционные для готики элементы — треугольное декольте и завышенная линия талии. И хотя для Западной Европы фасон выглядит уже слегка старомодным, ведь в соседних странах талия уже возвращается на свое законное место, для восточной части Европы подобное в самый раз.
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Под верхним платьем есть еще и нижнее. Лиф у него мягкий, ведь косточки, утягивающие силуэт, появятся лишь в середине XVI века. Кроме того, у него заниженная линия декольте — она нужна, чтобы продемонстрировать красивый декор на льняной рубашке.
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Вспомним нижнее платье (киртл) тюдоровской эпохи — там завязки располагались сбоку, и даме помогали одеваться фрейлины. А тут — одежда жены ремесленника, и каждое утро она одевается сама, так что завязки расположены спереди.
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Причудливый головной убор — это дань немецкой моде. Он представляет собой вуаль из тонкого льна и чепец, а если снять вуаль, под ней можно обнаружить пришитый к чепцу валик, благодаря которому головной убор и держит форму. Набивали такие валики легким материалом, чтобы они не тянули чепец на затылок и не открывали волосы, ведь для замужней дамы это неприемлемо.
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Еще одна интересная деталь — разрезы на рукавах. В начале XVI века они были в моде, хотя нижнюю рубашку еще недавно вообще не принято было выставлять напоказ. Первыми осмелели итальянские дамы, а от них новая мода стремительно разлетелась по всему миру. Представьте, что вы сделали подобные разрезы на своем теплом пальто, — ведь это платье на фото, по сути, и есть верхняя одежда: оно сшито из шерсти.
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Мягкие кожаные туфли носили еще с XV века, а чулки были скроены точно так же, как у знатных дам, только шили их из тонкой шерсти. Чтобы они плотнее облегали ногу, использовался косой крой и, конечно, подвязки.
Мужской костюм эпохи стиля ампир: мода джентльменов начала XIX века
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Наряды мужчин не уступали в красоте дамским. Сверху всегда надевали фрак, карманы у которого располагались на спине из-за большого переднего выреза. Самыми модными цветами для фрака считались темно-синий, бутылочно-зеленый, коричневый и черный.
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Под фрак джентльмены надевали жилет с карманами, в которых можно было хранить ценные мелочи, а для услаждения взора он нередко украшался вышивкой. Воротнику такого жилета, кстати, полагалось быть очень высоким и практически подпирать уши.
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Под жилетом располагалось то, что мужчины могли демонстрировать только очень близким для них людям, — подтяжки. Красиво вышитые подтяжки дарила джентльмену невеста перед свадьбой.
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В XIX веке мужская нижняя рубашка была довольно длинной: она могла доходить до середины бедра, и, если на джентльмене не было панталон, ее края подбирали между ног.
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Деталь, заслуживающая отдельного рассмотрения, — шейный платок. Для вечера обязательно нужно было иметь платок из тонкой ткани белого цвета. У него был квадратный крой, и в ширину он мог достигать 1,5 м. Его складывали по диагонали, а затем сворачивали и наматывали вокруг шеи, завязывая аккуратным узелком.
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В XIX веке мужчины уже вовсю носили брюки длиной до щиколотки, хотя некоторые и сохраняли пристрастие к бриджам до колена из прошлого столетия. Штаны застегивались спереди на пуговицы, а пуговицы прикрывались еще одним клапаном из ткани. Вниз, под брюки, надевали панталоны изо льна или из тонкого батиста.
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На ногах у джентльменов были чулки и туфли. Чулки для вечера полагалось иметь шелковые, белого цвета — в этом плане за столетие ничего не изменилось, а вот мужские туфли к XIX веку окончательно избавились от каблуков.
Если вы, как и мы, восхищены этими нарядами, то на канале у талантливых реконструкторов есть еще множество интересных материалов.
А какая историческая эпоха вам нравится и почему?