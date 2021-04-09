Девушка воссоздает костюмы разных эпох, и благодаря ей мы узнали, что носила под платьем Анна Болейн

Яркая отличительная черта костюма тех времен — это верхняя одежда. В Германии она называлась «шаубе», а в Англии — «гоул». Чтобы добиться такой впечатляющей ширины плеч, в рукава вставлялись специальные распорки. Шаубе мужчины носили не только в Германии, но повсеместно. А еще эта одежда была очень статусной — скажем, ремесленнику надевать ее было запрещено.

Под верхнюю одежду мужчины, как правило, надевали куртку под названием «вамс». Она выполняла более функциональную роль, чем шаубе. Во-первых, в ней было тепло, а во-вторых, к ней на завязках крепились штаны. То есть для того, чтобы снять куртку, нужно было сначала отвязать ее от брюк.