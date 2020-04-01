Дерматологи рассказали, почему важно делать перерыв в процедурах ухода за кожей по меньшей мере раз в месяц

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Многие женщины периодически устраивают своей коже отдых от макияжа, но преимущества временного отказа от средств ежедневного ухода, таких как скрабы, маски, увлажняющие средства, не так очевидны. Одних пугает, что кожа будет выглядеть не такой свежей, другие боятся появления прыщей. Но волноваться не стоит: по словам доктора медицинских наук Мишель Грин, давать коже отдых полезно.

Мы в AdMe.ru считаем, что заботиться о своей коже очень важно. Но если есть польза и в том, чтобы временно это прекратить, то мы готовы попробовать и посмотреть, что из этого выйдет.

Ваша кожа умеет о себе позаботиться

Когда мы не наносим на кожу разные средства по уходу, в нее проникает больше кислорода, что способствует восстановлению эластина и коллагена. Наша кожа также производит кожное сало, благодаря которому появляется неприятный жирный блеск на лице. Но в этом есть и позитивные моменты. Кожное сало выступает в качестве барьера, препятствующего проникновению микроорганизмов, и помогает сохранять влагу. Так что время от времени полезно позволять коже выполнять свою работу, вместо того чтобы наносить на нее очередное косметическое средство.

«Когда вы используете увлажняющий крем, ваша кожа понимает, что влаги достаточно, и перестает выделять ее самостоятельно, из-за чего может стать вялой и сухой», — говорит клинический специалист по уходу за лицом Кейт Керр. Кроме того, некоторые средства содержат агрессивные ингредиенты, которые могут повредить здоровые липиды. Отказываться от всех своих средств по уходу за кожей не нужно, можно избавиться лишь от некоторых. Если вы решитесь устроить полное «голодание» для своей кожи, то рекомендуется делать это в течение 1-2 дней.

Перерыв в уходе за кожей подходит не для всех

Особенно полезно устроить отдых от привычных процедур, если вы заметили на лице раздражение и не знаете, чем именно оно вызвано. В таком случае вы можете отказаться на некоторое время от всех средств по уходу, а затем начать добавлять их одно за другим, советует доктор медицинских наук Морган Рабах. Также она отмечает, что важно продолжать умываться утром и вечером, чтобы лицо всегда оставалось чистым.

Тем, кто страдает от угревой сыпи, лучше продолжать ежедневные процедуры, иначе поры могут сильно забиться. Также от перерыва в применении косметических средств стоит воздерживаться людям с определенными кожными заболеваниями, например экземой. Если вы чувствуете, что с вашей кожей все в порядке, устраивать ей «голодание» вовсе не обязательно. В то же время полезно знать, что не нужно паниковать, если вы пропустили пару дней: не факт, что кожа на это как-то отреагирует. Временный отказ от процедур лучше всего подходит людям с чувствительной кожей, склонной к раздражению.

Разумное потребление — еще один положительный аспект отдыха от процедур ухода

Благодаря передышке вы используете меньше продукта, его хватит на более продолжительное время, и в итоге вы потратите меньше денег. Возможно, вы даже осознаете, что вам не нужно так много разных средств или что вы можете покупать их реже.