7 косметических продуктов, которые попали в черный список дерматологов

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Мы больше доверяем тем или иным косметическим продуктам, если видим на них отметку «Одобрено дерматологами». Действительно, рекомендации и советы этих специалистов зачастую имеют особую профессиональную ценность. При этом врачи — тоже люди и им также необходимо ухаживать за своей кожей. Интересно, что именно они используют для себя, а что для них — табу?

AdMe.ru составил список средств, которыми сами дерматологи не пользуются и не рекомендуют их своим пациентам. Удивительно, что «номинанты» из этого перечня зачастую кажутся безвредными и необходимыми в любой косметичке или на каждой ванной полочке продуктами.

1. Лосьон для рук или тела

Сами дерматологи обычно пользуются кремами. Они имеют густую консистенцию и способны должным образом увлажнять кожу. А вот лосьоны, напротив, этому не способствуют. Зачастую они представляют собой разведенные водой масла. И после применения таких средств руки и тело становятся жирными и липкими.

2. Маски на основе древесного угля

У такого популярного продукта есть противники и среди дерматологов. Специалисты утверждают, что, помимо того что сама процедура снятия маски болезненна, она нарушает структуру кожи. Ингредиенты этого средства действуют агрессивно — снимают с кожи ее клетки, тонкие волосы, масла и сальные нити.

3. Солнцезащитный спрей

Специалисты согласны, что иногда солнцезащитный спрей более удобен в применении. Но в целях личного использования обычно предпочитают именно крем. Спрей невозможно нанести достаточно толстым слоем, кроме того, данное средство при распылении частично попадает в воздух, а не на кожу, частично вдыхается. Также дерматологи считают, что физические солнцезащитные средства, то есть те, в составе которых есть, например, оксид цинка или диоксид титана, более щадящие к коже и эффективнее по сравнению с химическими аналогами. В отличие от последних физические продукты защиты отражают ультрафиолетовые лучи, а не поглощают их.

4. Масло для загара

Масло для загара также не в почете у дерматологов. Оно не только обладает низкой степенью защиты от ультрафиолета, но и способно забивать поры, что может значительно ухудшать состояние кожи.

5. Мазь «Гидрокортизон»

Данная мазь является сильнодействующим стероидным препаратом, предназначенным для лечения сложных кожных заболеваний. Однако с целью уменьшить количество воспалений на лице немалое количество людей часто применяет ее без назначения врачей. Сами дерматологи не используют гидрокортизон для подобных целей без видимых показаний. При длительном применении он может вызывать сыпь, истончение кожи, дерматит и стероидные угри.

6. Маска для ног

Дерматологи не рекомендуют увлажняющие и питательные маски для ног. С заявленными функциями прекрасно справляются крема. А маски не имеют особой практической пользы, тем более они не очень удобны в применении.

7. Кокосовое масло

Кокосовое масло пользуется популярностью, особенно для домашнего применения. Но это не самый лучший вариант в качестве средства для лица. Кокосовое масло добавляет коже жирный блеск, закупоривает поры, как следствие, может провоцировать появление угрей и пигментных пятен.

А вы знаете еще о каких-то косметических средствах, которые профессионалы считают бесполезными и не рекомендуют использовать?