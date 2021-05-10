Дерматолог рассказала об азах ухода за кожей, и мы поняли, что многое делали не так

Эльмира Владимировна Ханджян — врач-дерматолог и косметолог, которая честно рассказывает об эстетической медицине. В инстаграме и твиттере эта девушка развенчивает популярные мифы об уходе за кожей и дает простые советы, которые помогают выглядеть великолепно.

Мы в AdMe.ru внимательно прочитали тексты Эльмиры и выбрали самые полезные рекомендации.

Умываться нужно по правильному алгоритму

Правильным домашним уходом в первую очередь является простое умывание. Знаю-знаю. Ждали сразу классное средство от черных точек, а нет... Чтобы черных точек не было, одним из решающих факторов является правильное умывание. Умываться необходимо 2 раза в день. Утром после сна и вечером перед сном. Если вы пропускаете хотя бы одно из умываний, не удивляйтесь точкам, прыщам и воспалениям. А теперь, собственно, к алгоритму умывания. Здесь важна правильная последовательность. Кстати, это касается и мужчин в том числе. Начинать нужно с мицеллярной воды. Всегда. Без исключений. Даже если на вас нет косметики. Потому что мицеллярная вода — это не средство для снятия макияжа, а средство для снятия поверхностных загрязнений. Излюбленный миф: «Мицеллярную воду можно не снимать». Нет. Ее обязательно нужно смывать, потому что, во-первых, она снимает лишь верхний слой грязи, а значит, если дальше вы не продолжите умываться, то умывание будет неполноценным и неэффективным. Во-вторых, мицеллы жирных кислот, входящие в состав мицеллярной воды, после очищения частично остаются на коже. Если их не смывать, то в долгосрочной перспективе они будут накапливаться на коже, забиваться в поры и приводить к раздражению и воспалению кожи.

Второй этап правильного умывания — полноценное умывание гелем, пенкой либо молочком. Мы глубоко очищаем кожу, качественно убирая все загрязнения, и таким образом освобождаем поры от всего, что накопилось за день или ночь. Кожа начинает дышать.

Дальше — тоник. Нет, это не прозрачная водичка. Это обязательное средство для ежедневного ухода. Если вы его пропускаете, вы способствуете ухудшению состояния вашей кожи. Вот задачи, с которыми справляется тоник: завершает процесс умывания, восстанавливает pH кожи, тонизирует и увлажняет кожу, повышает эффективность применяемого после крема.

Последний этап — это крем или сыворотка. Многие полагают, что под словом «уход» подразумеваются кремы, питательные маски, скрабы и прочее. Нет, крем — это только лишь одна составляющая правильного ухода.

С дополнительным уходом важно не перестараться

Все, что не входит в перечень выше, является дополнительным уходом. Сюда относятся маски, скрабы, домашние пилинги, масла и так далее. Я регулярно сталкиваюсь с пациентами, которые перебарщивают с дополнительным уходом. Часто девушки скупают различного рода маски, пилинги, скрабы и хаотично наносят на лицо. Частота, порядок и количество применяемых средств дополнительного ухода строго регламентированы. Их нужно применять не чаще 1–2 раз в неделю.

Маски, пилинги или скрабы нужно наносить на лицо после умывалки на очищенную кожу.

Использовать можно что-то одно, максимум 2 разных средства друг за другом из дополнительного ухода, но это на самом деле нежелательно.

Чтобы уменьшить черные точки, нужно тщательно умываться и использовать специальные салфетки

Черная точка — это данность. Если у вас жирная или комбинированная кожа — смиритесь. Не ищите способов навсегда избавиться от черных точек. Потому что черная точка — это не грязь снаружи, которая прилипла к вам. Черная точка — это пора, которая забита сальным секретом. Точка черная потому, что сальный секрет темнеет за счет окисления и в какой-то степени за счет меланина. Точки будут всегда. Но уменьшить «черноту» и общее количество точек можно. В первую очередь надо правильно умываться. Я вам уже надоела со своим правильным умыванием? Знаю-знаю, но это так. Абсолютно все, кто начал правильно умываться, отмечают, что точек стало меньше, да и кожа в целом стала чище. Но одного умывания может быть недостаточно. Дополнительным методом борьбы с черными точками являются специальные салфетки. Они содержат натуральные ингредиенты, которые глубоко проникают в кожу. Формула помогает сальным пробкам в порах размягчиться и подняться над поверхностью кожи, что позволяет удалить их с легкостью, не раздражая кожу и не увеличивая поры. Я давно уже их использую и назначаю своим пациентам. Использовать салфетки желательно 1 раз в 2 недели, не чаще. Если вас интересует, на каком этапе умывания их применять, — после умывалки, до тоника.

Выдавливание прыщей может быть опасным

Да, вы знаете, что прыщи и любые другие гнойные элементы на лице нельзя выдавливать, что может быть воспаление. Вы даже знаете, что может остаться посттравматическая пигментация. Но вас же это не останавливает, правда? Знаете, я ведь тоже не всегда понимала, чем грозит выдавливание прыщей. И узнала я это не в дерматологии и косметологии, а в челюстно-лицевой хирургии, где работала раньше. Вот так вот. С самыми грозными проблемами от выдавленных на лице прыщей пациенты попадают именно туда. Мои коллеги не дадут соврать, что есть зона на лице, которую категорически нельзя трогать. И называется она носогубным треугольником. Если выдавливать прыщи в этой зоне, можно получить тромбоз кавернозного синуса. Тот самый грозный диагноз, который может захлопнуть крышку гроба. Звучит неприятно. Ну а нам, врачам, представляете, как неприятно, когда жизнь наших пациентов висит на волоске из-за прыща?