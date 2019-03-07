Что такое лифтинг-диета и как она помогает избавиться от морщин и лишнего веса

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Одна из насущных проблем, которые волнуют многих женщин чуть ли не круглые сутки, — это лишний вес. С возрастом к ней присоединяется другая головная боль — морщины. Для их решения женщины готовы на многое: не есть, ежедневно заниматься спортом и даже лечь под нож. Индустрия красоты, в свою очередь, предлагает множество способов избавиться от лишнего веса и замедлить старение кожи.

Мы в AdMe.ru узнали про диету, которая поможет убить сразу двух зайцев, и решили рассказать о ее основных правилах и влиянии на организм человека нашим читателям. Соблюдая лифтинг-диету доктора Перриконе, уже за 3 дня можно улучшить внешний вид кожи и в качестве бонуса получить снижение веса.

Свободные радикалы и старение кожи

Николас Перриконе — автор диеты Face Lift Diet, диетолог и нутрициолог. Доктор придерживается теории, что виной преждевременного старения кожи являются свободные радикалы, которые в небольшом количестве содержатся в каждом организме и помогают в борьбе с инфекцией. Но увеличение их числа приводит к ослаблению иммунитета и появлению морщин. Свободный радикал — это поврежденная молекула, которая потеряла один из двух электронов (отрицательно заряженную частицу). Основные причины повреждения молекул — повышенное потребление сахара, недостаток сна, длительное нахождение на солнце, курение, алкоголь. Противоядием от свободных радикалов являются высококачественные (нежирные) белки и антиоксиданты, которые возвращают молекулам потерянный электрон.

Face Lift Diet

Лифтинг-диета призвана сократить число морщин, улучшить внешний вид кожи, волос и ногтей, а бонус — снижение веса и подтянутая фигура. Основные элементы диеты: Лосось (желательно выращенный в естественных условиях). Рыба богата нежирными белками, которые восстанавливают клетки, и жирными кислотами омега-3, которые питают кожу, придавая ей блеск и свежесть. Кроме того, в ней содержатся антиоксиданты и вещество DMAE, которое поддерживает тонус мышц, в том числе мышц лица, и препятствует возникновению морщин.

(желательно выращенный в естественных условиях). Рыба богата нежирными белками, которые восстанавливают клетки, и жирными кислотами омега-3, которые питают кожу, придавая ей блеск и свежесть. Кроме того, в ней содержатся антиоксиданты и вещество DMAE, которое поддерживает тонус мышц, в том числе мышц лица, и препятствует возникновению морщин. Темно-зеленые овощи. Также содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и препятствуют старению.

Также содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и препятствуют старению. Ягоды и фрукты (малина, черника, клубника, дыня, яблоки, груши) на десерт. В них также большое количество антиоксидантов, они содержат углеводы с низким гликемическим индексом и не вызывают быстрого повышения сахара в крови. Причем употреблять пищу нужно в строгом порядке: сначала белковую, потом углеводную.

3-дневная диета

Существуют 2 варианта этой знаменитой диеты — 3-дневная и 28-дневная. Доктор Перриконе утверждает, что, употребляя лосось как минимум 2 раза в день в рамках 3-дневной диеты, вы уже станете лучше выглядеть и чувствовать себя. К тому же этот короткий вариант поможет подготовиться к длительной диете и понять, насколько она вам подходит. 3-дневное диетическое меню: Завтрак: омлет из белков 3 яиц и 1 целого яйца и (или) 110–160 г лосося (рыбу можно заменить на мясо птицы или тофу); полстакана овсяной каши, полчашки ягод и долька дыни; 1–2 стакана воды.

омлет из белков 3 яиц и 1 целого яйца и (или) 110–160 г лосося (рыбу можно заменить на мясо птицы или тофу); полстакана овсяной каши, полчашки ягод и долька дыни; 1–2 стакана воды. Обед: 100–150 г лосося или тунца; салат из темно-зеленых овощей с заправкой из оливкового масла с лимонным соком; 1 киви или ломтик дыни и полчашки ягод; 1–2 стакана воды.

100–150 г лосося или тунца; салат из темно-зеленых овощей с заправкой из оливкового масла с лимонным соком; 1 киви или ломтик дыни и полчашки ягод; 1–2 стакана воды. Ужин: 100–150 г лосося; салат из темно-зеленых овощей с заправкой из оливкового масла с лимонным соком; полчашки тушеных овощей (спаржа, брокколи, шпинат); ломтик дыни и полчашки ягод; 1–2 стакана воды.

100–150 г лосося; салат из темно-зеленых овощей с заправкой из оливкового масла с лимонным соком; полчашки тушеных овощей (спаржа, брокколи, шпинат); ломтик дыни и полчашки ягод; 1–2 стакана воды. Перед сном можно съесть: 1 яблоко; 50 г индейки; 150 г натурального йогурта без добавок; небольшая горсть фундука, грецких орехов или миндаля.

28-дневная диета

3-дневная диета может стать стартом для длительной диеты — почти на месяц. Принцип питания в 28-дневном варианте тот же: 3 раза в день с 2 перекусами, только набор продуктов намного шире: морская рыба и морепродукты, филе индейки и куриная грудка;

все овощи, кроме корнеплодов (картофель, морковь, свекла), гороха и кукурузы;

зелень;

ягоды и фрукты, кроме бананов, апельсинов, винограда, арбуза, манго, папайи (они вызывают быстрое повышение сахара в крови);

сырые орехи (грецкие, пекан, миндаль, фундук);

бобовые (чечевица и фасоль), оливки и оливковое масло;

обезжиренные молочные продукты;

овсяная каша;

из напитков — вода, зеленый чай и негазированная минеральная вода. Строго запрещены: алкоголь, кофе, газированные напитки и фруктовые соки, полуфабрикаты и фастфуд, хлебобулочные изделия и сладости, любая крупа, кроме овсянки, соусы и маринады.

Но это еще не все

Доктор Перриконе придерживается комплексного подхода. Помимо правильного питания нужно пить достаточно жидкости и заниматься спортом. Чтобы напитать кожу влагой, в день нужно выпивать 8–10 стаканов воды или напитков, богатых антиоксидантами (негазированная минеральная вода или зеленый чай). Физическая активность, включающая ходьбу или бег трусцой, силовые тренировки и упражнения на гибкость нужны по крайней мере 4 раза в неделю по 30–45 минут в день.

Плюсы и минусы диеты Николаса Перриконе

У этой диеты много поклонников, в том числе и голливудские звезды. Среди плюсов диеты они называют: Здоровую потерю веса. Лифтинг-диета позволяет терять вес медленно, что снижает риск серьезных заболеваний, таких как высокое давление, болезни сердца, диабет. К тому же при быстрой потере веса страдает и наша кожа, которая становится дряблой и обвисшей.

Высокое содержание продуктов, богатых кислотами омега-3 и антиоксидантами, что хорошо отразится на коже и сердце.

Хорошее самочувствие и бодрость, спокойствие и ясный ум. Но есть и критики теории сохранения молодости доктора Перриконе. Минусы: Диета дорогостоящая. Дикий лосось — редкая и дорогая рыба, а в искусственно выращенной рыбе могут содержаться антибиотики и другие химические вещества.

Чувство голода между приемами пищи.

Не все любят рыбу.

А вы хотели бы попробовать лифтинг-диету? Делитесь в комментариях, какие способы похудения и борьбы с морщинами используете вы.