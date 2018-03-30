Что такое кетодиета и почему ее придерживаются знаменитости

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Недавнее исследование, проведенное одним из американских вузов, показало, что кетодиета, самой известной разновидностью которой является диета Аткинса, помогает расстаться с лишними килограммами быстрее, чем занятия спортом. Поскольку о похудении без интенсивных физических нагрузок мечтают многие, мы решили узнать, что представляет собой кетодиета и насколько она эффективна.

AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с принципами кетогенной диеты и понять, подходит ли она именно вам. Кроме того, помните, что перед началом любой диеты необходимо проконсультироваться с врачом.

Суть диеты

Обычно наш организм получает энергию из углеводов, превращая их в глюкозу. Однако в случае нехватки углеводов он начинает расходовать жиры, добывая из них необходимую энергию. Кетогенную диету используют спортсмены, занимающиеся дисциплинами, требующими особенной выносливости, например марафонцы или триатлонисты. Согласно исследованиям, кетогенная диета способствует подавлению выработки гормона грелина, который заставляет нас чувствовать себя голодными. Особенность кетогенной диеты состоит в том, что благодаря такой системе питания человек худеет за счет потери жира. То есть, в отличие от большинства известных диет, мышечная масса у людей, соблюдающих этот принцип питания, остается прежней.

Белки, жиры, углеводы

Основной «элемент питания» на кетоновой диете — жиры, из которых состоит 75 % рациона питания. Затем следуют белки — 20 %. И наконец, углеводы, чье количество составляет 5 % от общей массы продуктов. Главное условие этой диеты — полное исключение сахара из меню. Кроме того, под полный запрет попадают и абсолютно любые мучные изделия. Как рассчитать количество белков, жиров и углеводов? Все очень просто: на 1 кг вашего веса должен приходиться 1 г белка. Допустим, если ваш вес составляет 90 кг, то вам нужно 90 г белка. Жиров, соответственно, должно быть 3,75 раза больше, то есть около 340 г, а углеводов в 4 раза меньше — примерно 23 г.

Что можно и что нельзя есть

Как мы уже говорили, эта диета почти полностью исключает углеводы, а основу рациона составляют продукты с высоким содержанием жира, а также те, где содержится белок. Разрешенные продукты: Растительное и сливочное масло (специалисты по кетогенной диете особенно рекомендуют кокосовое)

Орехи

Яйца

Любое мясо, включая свинину; птица; яйца; морепродукты, включая рыбу

Грибы

Зеленые овощи с высоким содержанием клетчатки, способствующей пищеварению; помидоры в малом количестве

Необезжиренные молочные продукты за исключением молока Запрещенные продукты: Любые мучные изделия

Переработанные мясные продукты (колбаса, сосиски) из-за содержания в них сахара

Овощи с высоким содержанием сахара и углеводов, например кукуруза и картофель

Фрукты и сухофрукты (разрешено только немного ягод)

Любой алкоголь, содержащий сахар и злаки Рецептов приготовления «кетогенных» блюд очень много, а значит, питаться на этой диете можно вкусно и довольно разнообразно, так что если вы спокойно переносите отсутствие в рационе запрещенных продуктов, то диета вам не наскучит. Кроме того, благодаря, например, этой таблице вы можете узнать, сколько белков, жиров и углеводов содержится в том или ином продукте.

Особенности диеты

Главное достоинство кетогенной диеты — быстрое похудение за счет «растворения» жира без ущерба для мышечной ткани. Вам не придется голодать — эта диета позволяет перекусывать разрешенными продуктами, да и полностью отказываться от жареной пищи тоже не придется. Каковы же основные принципы питания? Кетогенная диета не предполагает принципов раздельного питания — мясо можно есть с любым разрешенным продуктом, будь то грибы или яйца. В отличие от большинства диет, кетогенная не требует отказа от соли, которая помимо придания еде вкуса поможет восстановить баланс электролитов. Диета не подходит для очень длительного применения, ее нельзя сделать образом жизни из-за несбалансированности. Несмотря не отсутствие рекомендаций по калорийности продуктов, не стоит набирать по 5 000 ккал в день — в этом случае диета не принесет нужного эффекта.

Диета не ограничивает время принятия пищи стандартными 18:00 — есть можно в любое время, но, само собой, в разумных пределах. Главная сложность диеты — отказ от углеводов. Так что если вы не представляете жизнь без картофеля, макарон или фруктов, то она вам вряд ли подойдет. Во время диеты изо рта может появиться запах ацетона — временный побочный эффект от образования кетонов в организме. Поэтому очень важно соблюдать питьевой режим и выпивать не менее 8 стаканов воды в день.

Знаменитости, которые придерживаются кетодиеты

Особую популярность кетодиета приобрела благодаря Ким Кардашьян. Именно с помощью этой системы питания знаменитость похудела на 30 кг, набранные за время беременности. Знаменитая актриса Хэлли Берри, которая может похвастаться роскошной фигурой, признается в том, что сохранять ее помогает кетогенная диета. Кроме того, модель Адриана Лима и актриса Меган Фокс, признанные одними из самых красивых женщин на планете, также придерживаются принципов безуглеводного питания.