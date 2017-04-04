Что произойдет с вашим телом, если вы будете съедать 2 банана в день

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Здоровая еда не всегда вкусная. Но к бананам это не относится. Поэтому вдвойне приятно узнать, что они приносят не только удовольствие, но и большую пользу организму. AdMe.ru собрал доказательства того, что пара бананов в день может существенно улучшить ваше здоровье.

1. Нормализуется уровень артериального давления

Бананы снижают высокое кровяное давление благодаря тому, что в них содержится около 420 мг калия.

2. Уходит лишний вес

Бананы богаты клетчаткой — из-за нее дольше не хочется есть. В бананах также есть резистентный (устойчивый) крахмал, который уменьшает аппетит и препятствует набору веса. Такой полезный крахмал снижает уровень сахара в крови и повышает чувствительность организма к инсулину. Ведь если клетки нечувствительны к инсулину, они не могут усвоить глюкозу и голодают, а поджелудочная железа начинает вырабатывать его в повышенном количестве. А именно от инсулина зависит накопление жира.

3. Снижается риск анемии

Анемия вызывает бледность, усталость и одышку. Дело в уменьшении эритроцитов и низком уровне гемоглобина в крови. В бананах содержится много железа, а это стимулирует выработку эритроцитов. Также в бананах есть витамин В6, который регулирует уровень глюкозы в крови, что тоже может помочь людям с анемией.

4. Улучшается пищеварение

Бананы легко усваиваются и не раздражают желудочно-кишечный тракт. Резистентный крахмал, который в них содержится, не переваривается и попадает в толстый кишечник, где служит отличной питательной средой для полезных бактерий. Бананы можно употреблять при гастрите, изжоге и как первую пищу после диареи — они восстанавливают утраченные минералы.

5. Снижается уровень стресса

Бананы поднимают настроение. Они содержат триптофан — соединение, необходимое нашему организму для получения серотонина («гормона счастья»). В среднем банане содержится также около 27 мг магния. Этот минерал отвечает за хорошее настроение и крепкий сон.

6. Восполняется недостаток витаминов

Бананы богаты витамином B6. В среднем банане содержится 20 % дневной нормы витамина В6. Он помогает организму вырабатывать инсулин, гемоглобин и аминокислоты, необходимые для создания здоровых клеток. Хотя при словосочетании «витамин С» первыми нам в голову приходят апельсины и клубника, но порция бананов тоже содержит 15 % от нашей ежедневной нормы. Витамин С — важный антиоксидант, который нейтрализует вредные свободные радикалы (активные молекулы с недостающим электроном, которые разрушают клетки организма), помогает сохранить здоровыми кровеносные сосуды и участвует в производстве коллагена.

7. Увеличивается количество энергии

Калий, содержащийся в бананах, защищает мышцы от судорог, в то время как углеводы дают достаточно энергии, чтобы выдержать напряженную тренировку.