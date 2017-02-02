Что происходит с вашим телом, когда перед сном вы сидите в телефоне

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Беспокойный сон. Рассеянность. Забывчивость. Знакомо? Значит, скорее всего, вы сидите в телефоне перед сном. Это безобидное, на первый взгляд, развлечение может иметь негативные последствия для организма.

Телефон — враг полноценного сна

Из-за телефона значительно ухудшается качество сна , говорит доктор Дэн Сигел (Dan Siegel), профессор психиатрии Медицинской школы Калифорнийского университета. Решили проверить почту или социальные сети, лежа в кровати? Мозг получил сигнал: «Не спать, время ложиться еще не пришло!» Голубоватое свечение экрана подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Поэтому, когда мы лежим с телефоном, кажется, что спать еще не хочется.

Как недостаток сна влияет на организм

Организму необходимо 7–9 часов сна. Если мы регулярно не высыпаемся, происходит повреждение нейронов. В результате ухудшается память, уменьшается способность к концентрации и решению проблем, снижается иммунитет, тело начинает быстрее стареть. Также недосып ведет к тому, что в организме замедляется обмен веществ, повышается аппетит. Постепенно происходит набор веса.

Отложите телефон как минимум за час до сна. Пусть ночь пройдет спокойно.