Что происходит с вашим телом, когда перед сном вы сидите в телефоне
Беспокойный сон. Рассеянность. Забывчивость. Знакомо? Значит, скорее всего, вы сидите в телефоне перед сном. Это безобидное, на первый взгляд, развлечение может иметь негативные последствия для организма.
AdMe.ru изучил последние научные данные и советует подальше класть телефон, собираясь в кровать.
Телефон — враг полноценного сна
Из-за телефона значительно ухудшается качество сна, говорит доктор Дэн Сигел (Dan Siegel), профессор психиатрии Медицинской школы Калифорнийского университета. Решили проверить почту или социальные сети, лежа в кровати? Мозг получил сигнал: «Не спать, время ложиться еще не пришло!» Голубоватое свечение экрана подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Поэтому, когда мы лежим с телефоном, кажется, что спать еще не хочется.
Как недостаток сна влияет на организм
Организму необходимо 7–9 часов сна. Если мы регулярно не высыпаемся, происходит повреждение нейронов. В результате ухудшается память, уменьшается способность к концентрации и решению проблем, снижается иммунитет, тело начинает быстрее стареть. Также недосып ведет к тому, что в организме замедляется обмен веществ, повышается аппетит. Постепенно происходит набор веса.
Отложите телефон как минимум за час до сна. Пусть ночь пройдет спокойно.
Источник businessinsider
Фото на превью depositphotos