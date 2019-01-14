Что будет, если есть чеснок каждый день

9

31

13.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чеснок — это растение, которое каждый из нас хоть раз в жизни да пробовал. Мы так привыкли к нему, что не замечаем уникальности этого продукта. А вы знали, что полезные свойства чеснока не исчерпываются защитой от простуды?

AdMe.ru расскажет вам, почему нужно регулярно есть чеснок.

1. Вы станете желаннее

Чеснок делает мужчин более привлекательными. Вообще-то всегда считалось, что запах чеснока отбивает всякое желание общаться. Однако недавние исследования доказывают — это ошибка. Правда, чтобы понравиться женщине, необходимо съесть пару зубчиков чеснока за 12 часов до свидания. Оказывается, женщин сводит с ума запах тела мужчины, который накануне наелся чеснока. Ученым пока сложно сказать, чем объясняется такой феномен. Возможно, причина заключается в антимикробных свойствах растения: они делают запах пота не таким резким.

2. Повысится иммунитет

Чеснок защищает от вирусов и простуды — об этом знали еще наши бабушки. А теперь еще и ученые подтвердили народную мудрость: чтобы не болеть зимой, нужно регулярно употреблять в пищу чеснок. Все потому, что в нем содержится куча витаминов, полезных масел и аминокислот. А еще аллицин — органическое соединение, которое убивает бактерии и грибы. Важно. Чтобы чеснок начал защищать вас от болезни, он должен быть свежим. Аллицин образуется только при механическом разрушении клеток растения, то есть когда его режут или давят. При нарушении целостности зубчика его компоненты смешиваются и образуют противомикробное соединение. А нагревание убивает почти все полезные свойства чеснока.

3. Давление придет в норму

Если вы страдаете от повышенного давления, добавьте в свой рацион чеснок. Он расширяет сосуды и снижает артериальное давление. А вместе с давлением также исчезают головные боли и повышенная нагрузка на сердце. Чтобы бороться с гипертонией, нужно съедать по 4 зубчика чеснока в день. Кроме того, чеснок снижает уровень «плохого» холестерина в крови на 10–15 %. Что это значит для нас? Риск заполучить болезни сердца или инсульт снижается почти вдвое. Предупреждаем, что этот способ не может использоваться в качестве единственной терапии, а перед употреблением чеснока или БАДов на его основе нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

4. Память станет лучше, чем прежде

Согласно одной из теорий, тело и мозг человека стареют из-за химической реакции окисления. Мы сжигаем пищу и кислород, а взамен вырабатываем энергию. Но со временем этот процесс разрушает клетки: кожа становится дряблой, а ум — не таким острым, как прежде. Антиоксиданты борются с чрезмерным окислением и помогают нам сохранить молодость. Фармацевтические компании продают биодобавки с антиоксидантами за сумасшедшие деньги. А в обычном чесноке содержится масса компонентов, предотвращающих старение мозга, и стоит он совсем недорого. Пожилые люди при его употреблении избегают риска болезни Альцгеймера, а те, кто помоложе, могут улучшить свою память и повысить производительность мозга. И все, что для этого нужно, — регулярно есть чеснок.

5. Повысится выносливость

Чеснок заставляет сердце и мышцы работать более эффективно. Если вы занимаетесь спортом, то употребление в пищу этого растения улучшит ваши результаты. В Древней Греции, где ни о каком допинге не слышали, олимпийцев кормили чесноком, а те бежали и толкали ядро лучше соперников. Впрочем, и для далеких от спорта людей этот продукт тоже будет полезен: он снимает усталость, повышает работоспособность и помогает пережить холодное время года.

6. Ваши волосы и кожа придут в норму

Волосы. Чеснок делает волосы длинными, густыми и даже лечит очаговую алопецию. Правда, для достижения такого эффекта его нужно наносить на кожу головы. К счастью, производители косметики научились делать чесночное масло для волос без запаха.

Чеснок делает волосы длинными, густыми и даже лечит очаговую алопецию. Правда, для достижения такого эффекта его нужно наносить на кожу головы. К счастью, производители косметики научились делать чесночное масло для волос без запаха. Кожа. Фибробласты (клетки, которые отвечают за обновление кожи) положительно реагируют на чеснок. Достаточно съедать по 2 зубчика чеснока в день, чтобы наладить выработку естественного коллагена и эластина.

Фибробласты (клетки, которые отвечают за обновление кожи) положительно реагируют на чеснок. Достаточно съедать по 2 зубчика чеснока в день, чтобы наладить выработку естественного коллагена и эластина. Защита от солнца. Компоненты, которые содержатся в чесноке, защищают от фотостарения. Солнечные лучи не высушат кожу, если есть побольше чеснока.

7. А зубы перестанут болеть

Благодаря своим антибактериальным и антигрибковым свойствам чеснок полезен для полости рта. Он убивает вредные микробы, из-за которых образуются отложения, и лечит воспаленные десны. А еще этот полезный продукт снижает риск кариеса. Если вы будете регулярно есть чеснок, то видеться со стоматологом придется реже.

8. Вы начнете худеть

Тем, кто следит за фигурой, этот продукт тоже очень полезен, и вот почему: Аджоен в результате сложных химических реакций активирует специальные ферменты в крови и уничтожает жировые отложения. Возможно, лекарства от отжирения скоро будут делать из обычного чеснока.

При несбалансированной диете чеснок блокирует быстрый набор веса. Избыток калорий, поступающий в организм при неправильном питании, будет сгорать. Если есть достаточное количество чеснока, конечно.

Бонус: противопоказания

Однако даже у такого суперпродукта есть противопоказания. В некоторых случаях чеснок может быть опасен: Врачи не рекомендуют есть много чеснока в период беременности и кормления грудью. И детям до 7 лет употреблять его нужно умеренно.

За 2 недели до плановых операций чеснок есть не стоит: он разжижает кровь и может вызвать кровотечение.

При попадании на кожу чеснок и средства на его основе могут вызвать подобие ожога. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Для животных это яд. Особенно для кошек и японских пород собак (акита-ину, сиба-ину).

Врачи утверждают, что здоровый человек без опасения может употреблять до 4 зубчиков чеснока в сутки и чувствовать себя отлично. А вы добавляете чеснок в блюда? Или боитесь резкого запаха?