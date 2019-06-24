Что произойдет с организмом, если начать есть гречку трижды в неделю?

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Гречку неспроста называют «царицей круп». Она благотворно влияет на организм благодаря большому количеству витаминов, минеральных веществ, аминокислот, полезных углеводов и полиненасыщенных жиров. К тому же эта крупа — по-настоящему экологически чистый продукт, поскольку не подвергается генной модификации и обработке ядохимикатами.

AdMe.ru ознакомился с доказательствами пользы гречки и теперь расскажет, что произойдет с вашим организмом, если есть эту крупу на завтрак или ужин в течение недели.

1. Помогает снизить вес

Конечно, только гречневая каша на завтрак без каких-либо других нововведений в жизни проблему лишних килограммов не решит. Однако изменения все равно будут заметны. Во-первых, гречка весьма питательна. При этом в 100 г каши, сваренной на воде, содержится всего 110 ккал. Во-вторых, сложные углеводы обеспечивают энергией и дарят чувство сытости на долгое время. Поэтому вы не будете лишний раз думать о еде и избежите дополнительных, но вовсе не нужных калорий. В-третьих, гречка обладает мочегонным эффектом, выводит токсины.

2. Улучшает состояние сосудов

Рутин, один из витаминов, содержащихся в гречке, укрепляет сосуды, уменьшая риск развития различных патологий, например кровоизлияния. Поэтому данную крупу советуют тем, кто недавно перенес операцию, и беременным для профилактики различных осложнений как в организме матери, так и ребенка. Биологически активное вещество кварцетин поможет очистить сосуды. Доказано, что регулярное употребление гречки уменьшает уровень холестерина из-за полиненасыщенных жирных кислот. Также крупа богата железом, которое необходимо для нормального функционирования кровеносной системы.

3. Придает сил

Белок, содержащийся в гречке, очень похож на белки, которые есть в мясе или рыбе. Именно поэтому крупу так любят вегетарианцы. Она не только придаст сил при увеличенных физических и умственных нагрузках, но и насытит организм, придав при этом чувство легкости для дальнейшей работы.

4. Успокаивает и дарит хорошее настроение

Гречка очень хорошо влияет на центральную нервную систему, помогает снять стресс и успокоиться. Ее рекомендуется употреблять даже при депрессиях для улучшения психологического состояния. Кстати, только в гречке из всех зерновых содержится холин, который способствует не только слаженной работе нервной системы, но и головного мозга.

5. Способствует пищеварению

Гречку часто назначают людям, имеющим проблемы с ЖКТ. Благодаря лимонным и яблочным кислотам, содержащимся в крупе, улучшается усвояемость пищи. Никотиновая кислота помогает налаживать метаболизм, ускоряя синтез белков, жиров и углеводов. Клетчатка и крахмал избавляют от запоров и метеоризма. Нерастворимые волокна снижают риск развития камней в желчном пузыре. И в целом употребление гречки является прекрасной профилактикой рака, в том числе и рака кишечника.

6. Улучшает состояние кожи, ногтей и волос

Витамин Е полезен для упругости и эластичности кожи и сильных волос. Рутин обеспечивает естественную защиту от вредного влияния солнечных лучей. Марганец улучшает циркуляцию крови, благодаря чему кожа выглядит более сияющей и свежей. А антиоксиданты и флавоноиды замедляют старение. Углеводы из цельных зерен, а также цинк, витамины А и В ускоряют рост волос и делают их более крепкими. Кальций, также содержащийся в гречке, улучшает состояние зубов, костей и ногтей и помогает усвоению витамина D.

7. Снижает сахар в крови

Эту крупу рекомендуют людям, больным диабетом. Она имеет низкий гликемический индекс и способствует снижению сахара в крови. Особенно эффективна в этом отношении зеленая гречка.

А у вас в меню часто присутствует «царица круп»?