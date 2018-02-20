Что произойдет с вами при экстремально низкой либо высокой температуре тела

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Всем известно, что 36,6 °C — это нормальная температура тела, а 39 °C означает, что все очень плохо. Но при этом вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если ваш градусник вдруг покажет цифры за пределами этих значений?

Мы в AdMe.ru всерьез задались этим вопросом и нашли результат, который стоило бы знать каждому. Давайте рассмотрим запредельные температуры и выясним, почему же они нигде не упоминаются.

Нормальная температура — 35,5–37 °C

В течение дня температура тела каждого из нас колеблется в пределах от 35,5 °C (утром) до 37,0 °C (вечером). Такое изменение температуры определяется суточным циклом Солнца, непосредственно вы на процесс особо не влияете. Вдобавок вот вам интересный факт: средняя температура тела женщин на 0,5 °C выше, чем у мужчин.

Длительные 37,1–38,0 °C

Повышенная температура в пределах 37,1–38,0 °C в течение длительного времени может говорить о наличии некоего вялотекущего заболевания в организме. В некоторых случаях такая температура может быть единственным проявлением какой-либо болезни на ранних стадиях, поэтому лучше сразу обратиться к врачу. Если же подобная температура наблюдается в течение короткого времени, паниковать вовсе не стоит, это неопасно.

Высокие 38—41°C

Такой подъем температуры воспринимается нами как ужасная болезнь. Но на самом деле температура 39 °C и выше затормаживает размножение абсолютного большинства микробов. Благодаря этому процессы в иммунной системе протекают быстрее, интенсифицируется кровоток, сокращается срок выделения антител против вашего вируса. При этом зачастую включается программа мелкой мышечной дрожи, что удерживает тепло внутри. Если у вас в таком состоянии возникает жар, это говорит о второй фазе — снижении температуры. Так что высокая температура — это автоматизированная борьба организма за выживание. Это вовсе не плохо. Но и бездействовать тоже нельзя — смотрим следующий пункт. Также температура может подниматься до 40 °C в парной бане — в этом случае не стоит беспокоиться, это естественно.

Экстремальные 42–43 °C

Вы никогда не задумывались, почему шкала медицинского градусника заканчивается на 45 °C? Дело в том, что при 42 °C начинается необратимое разложение белков в организме, при 43 °C — денатурация белков в нейронах головного мозга, что ведет к гарантированному летальному исходу. Поэтому температуру выше 40 °C нужно немедленно сбивать.

Опасные 30–35 °C

Уровень температуры от 30 до 35 °C указывает либо на сильное переутомление, либо на наличие серьезного заболевания. Даже при минимальном падении температуры тела ниже нормы человека начинает знобить (мышцы пытаются выработать больше тепла), сжимаются кровеносные сосуды. От 33 °C начинают замедляться обменные процессы организма.

Катастрофичные 29,5 °C

При данной температуре падает насыщение организма кислородом, замедляется кровоснабжение. Большинство людей в таком состоянии теряют сознание.

И последние 26,5 °C

Ниже 26,5 °C кровь начинает сворачиваться и образовывать тромбы. Это препятствует притоку крови к жизненно важным органам и также вызывает летальный исход. Оговорка: бывают исключения. Например, рекорд был зафиксирован в 1994 году, когда у 2-летней канадской девочки, проведшей 6 часов на морозе, температура тела равнялась 14,2 °C (сейчас с ней все хорошо). Но это единичный случай, скорее, даже феноменальный. Так что при понижении температуры лучше сразу обратиться к врачу.

А у вас когда-нибудь была аномальная температура?