Что происходит с вашим телом, если вы практикуете голодание

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Клетки нашего тела распадаются, а затем постоянно перерабатывают свои частицы. В 2016 году доктор Есинори Осуми из Японии получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие механизмов этого процесса, известного как аутофагия. Большинство тканей нашего тела регулярно заменяют свои клетки новыми. Каждому органу нужно свое время, чтобы полностью обновиться. Однако есть ткани, которые никогда не перерождаются.

Мы в AdMe.ru заинтересовались открытием доктора Осуми и теперь расскажем вам, как применить его на практике.

Исследование с показательным результатом

Доктор Осуми, японский биолог, провел годы, изучая, как клетки человека перерабатывают свои отходы. Этот процесс называется аутофагия. Она помогает нам оставаться стабильными. С помощью лизосом (органелл, ответственных за разрушение внутриклеточного материала) организм разрушает белковые структуры и превращает их в аминокислоты. Позже он использует их, чтобы создать больше новых клеток. Организм может использовать собственный запас белка, хранящийся в виде поврежденных клеток и бактерий. Среднестатистический человек потребляет приблизительно 70 г белка в день, что недостаточно для создания новых клеток. При использовании «белковых отходов» ваше тело будет получать необходимое количество. Когда механизм естественной переработки не действует, поврежденные клетки и их частицы начинают накапливаться в организме. Таким образом, невозможно нейтрализовать раковые клетки и клетки, зараженные опасными бактериями и вирусами. Из-за этого можно серьезно заболеть.

Как вызвать процесс аутофагии

Во всех своих исследованиях доктор Осуми использовал голодание, чтобы стимулировать организм разрушать токсичные клетки и избавляться от отходов. Когда вы голодаете, ваши клетки живут дольше и производят больше энергии. Тело меньше воспаляется. Кроме того, если вы решите ограничить количество потребляемых калорий, уровень оксида азота в организме увеличится — это молекула, которая помогает организму омолаживаться. Прерывистое голодание, состоящее из периодов еды и голода, может помочь организму очиститься. Это помогает похудеть и ускорить обмен веществ. Преимущества данного метода включают в себя снижение риска сердечных заболеваний, неврологических проблем и диабета, а также снижение воспаления, стресса и артериального давления. Существует много видов голодания, поэтому вы сможете выбрать стратегию, которая подходит вам больше всего.

24-часовое голодание

Если вы хотите попробовать этот метод, необходимо выбрать один день недели, когда вы голодаете. Например, можно позавтракать в 8 часов утра в понедельник и не есть до завтрака вторника.

Прерывистое голодание

Если вы выбрали этот вариант, в течение одного дня вы придерживаетесь своего обычного рациона и голодаете на следующий день. Но это не значит, что вы не должны есть в голодные дни. К примеру, если обычно вы потребляете 2 000 калорий, то в день поста следует сократить количество до 500 калорий.

Пропуск приема пищи

Если вы новичок в голодании и не готовы полностью переключиться на данный тип питания, начните пропускать приемы пищи. Просто откажитесь от одной трапезы в день, чтобы ускорить обмен веществ и активизировать процессы очищения организма. Стоит помнить, что, если вы пропустили обед, не следует переедать во время ужина.

Ограниченное голодание

Ограниченный голод — это вид прерывистого голодания. Чтобы следовать ему, вы можете есть только по 8 часов в день. Другое название этого метода — голодание 16/8, потому что вы не едите в течение оставшихся 16 часов. Если вы только начинаете, попробуйте менее строгую схему. К примеру, завтрак в 8 утра и ужин в 18.00. Таким образом, вы проведете 14 часов без еды. Как только вы привыкнете к такому типу питания, сократите время для еды до 8 часов.

Водное голодание

Если вы решите следовать этой стратегии, необходимо выбрать один день недели, когда вы пьете только воду или свежие соки без сахара. Лучшее время для данного вида голодания — весна, но вы также можете придерживаться этой диеты в течение всего года.

Что вы думаете об этом открытии? Вы практикуете голодание или хотели бы попробовать его после прочтения данной статьи? Поделитесь с нами своими мыслями.