Что происходит с телом, когда вас кусает комар

Слово «комар» ассоциируется у нас в первую очередь с укусом, который вызывает зуд. Но мы вряд ли задумываемся о том, что конкретно происходит в тот момент, когда это насекомое решает «перекусить» нашей кровушкой, и почему на самом деле легкая припухлость так сильно чешется. Согласно исследованиям, причина кроется в слюне комара.

AdMe.ru рассказывает, что происходит до, во время и после укуса комара. А из бонуса вы узнаете, как бороться с этими писклявыми вредителями.

Ротовой аппарат комара устроен так, что позволяет тому незаметно укусить жертву

Как показывает исследование, комару нужно 4 минуты, чтобы наполнить желудок кровью. Проблема в том, что жертва может заметить и убить кровососа до того, как тот завершит свою «миссию». Однако особое строение ротового аппарата помогает комару сделать молниеносный укус, не попав при этом в нервное окончание, так что мы не можем сразу его почувствовать. Наши маленькие веселые друзья не кусают наобум: сначала при помощи лабелл (особых чувствительных зон на губе) они начинают искать под кожей кровеносные сосуды. Они делают несколько проб, пока не найдут правильное место.

Слюна помогает им сосать кровь

Как только сосуд найден, комар выпускает слюну, в которой содержится более 100 протеинов. Все они служат одной цели — предотвратить свертывание крови. Так сосать кровь намного проще.

После того как сосуд получает повреждение, наше тело принимается его восстанавливать. Это могло бы помешать кровососу, но хитрые создания нашли способ с этим справляться. В исследовании говорится, что в слюне комара содержится вещество, которое останавливает целительный процесс и расширяет кровеносный сосуд.

Кожа чешется, потому что у нас на укусы аллергия

И снова виновата слюна. В ней содержатся нетоксичные белки, которые вызывают зуд, покраснение и припухлость разной степени тяжести. А есть люди, у которых вообще нет аллергии на укусы.

Как правило, реакция на первый комариный укус самая легкая. По мере того, как человека кусают все чаще, симптомы кулицидоза (комариной аллергии) становятся более выраженными, но по истечении нескольких лет ослабевают или даже сходят на нет.

Бонус: что мы можем сделать, чтобы нас меньше кусали

Согласно исследованиям, комаров привлекает наш запах, который создают живущие на нашей коже микробы. Вот почему мытье ног с бактерицидным мылом помогает стать менее привлекательным объектом для кровососов. Также важно пользоваться репеллентом. Помимо синтетических средств можно использовать эвкалиптовое масло, которое доказало свою эффективность против комариных укусов.