Что происходит с телом через 10 часов после нанесения лака на ногти

Все мы знаем, что нельзя пользоваться лаком для ногтей слишком часто: так ногти начнут слабеть и пожелтеют. Но на самом деле это косметическое средство наносит гораздо больший вред нашему здоровью, чем принято считать.

Мы не будем призывать вас отказываться от маникюра. AdMe.ru лишь расскажет о том, какое негативное влияние оказывает лак для ногтей на наш организм.

Что представляет главную опасность здоровью?

Опасность лака заключается в его токсичности. Некоторая современная косметика для ногтей содержит следующие компоненты, которые могут разрушать ваше здоровье:

Учеными было проведено исследование, в котором приняли участие 24 женщины. Спустя 6 часов после того, как участницы накрасили ногти, у большинства из них был отмечен повышенный уровень дифенилфосфата — вещества, которое является производным трифенилфосфата, и образуется в процессе метаболизма. А спустя 10 часов после нанесения лака уровень дифенилфосфата в организме всех участниц уже в 7 раз превышал норму. Это настораживает.

Как выбрать лак, который будет безопасен для здоровья?

На некоторых лаках есть специальные отметки:

  • «5-Free» — отметка означает, что в лаке не содержится формальдегид (formaldehyde), его производные смолы (formaldehyde resins), толуол (toluene), дибутилфталат (dibutyl phthalates) и камфора (camphor).
  • «3-Free» — означает, что в лаке нет только 3 компонентов: formaldehyde, dibutyl phthalate и toluene.

Поэтому, прежде чем покупать лак для ногтей, в первую очередь обратите внимание на состав, ведь ваше здоровье в ваших руках.

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