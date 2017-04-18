Что происходит с телом через 10 часов после нанесения лака на ногти
Все мы знаем, что нельзя пользоваться лаком для ногтей слишком часто: так ногти начнут слабеть и пожелтеют. Но на самом деле это косметическое средство наносит гораздо больший вред нашему здоровью, чем принято считать.
Мы не будем призывать вас отказываться от маникюра. AdMe.ru лишь расскажет о том, какое негативное влияние оказывает лак для ногтей на наш организм.
Что представляет главную опасность здоровью?
Опасность лака заключается в его токсичности. Некоторая современная косметика для ногтей содержит следующие компоненты, которые могут разрушать ваше здоровье:
- Толуол (Toluene) — растворитель, благодаря которому создается гладкое покрытие на ногтях и сохраняется пигмент. Известно, что толуол может повлиять на центральную нервную систему и вызвать нарушения репродуктивной функции. Головные боли, слабость, обмороки, тошнота — далеко не все последствия использования некачественного лака.
- Формальдегид (Formaldehyde) — бесцветный газ, благодаря которому лаки дольше хранятся. У аллергиков при контакте с формальдегидом возможен дерматит и химические ожоги. В более тяжелых случаях может возникнуть нарушение сердечного ритма, судороги и рак.
- Дибутилфталат (Dibutyl Рhthalate) используется в качестве ароматизатора. Из-за этого опасного компонента могут возникнуть эндокринные нарушения, гинекологические заболевания, болезни дыхательных путей.
Учеными было проведено исследование, в котором приняли участие 24 женщины. Спустя 6 часов после того, как участницы накрасили ногти, у большинства из них был отмечен повышенный уровень дифенилфосфата — вещества, которое является производным трифенилфосфата, и образуется в процессе метаболизма. А спустя 10 часов после нанесения лака уровень дифенилфосфата в организме всех участниц уже в 7 раз превышал норму. Это настораживает.
Как выбрать лак, который будет безопасен для здоровья?
На некоторых лаках есть специальные отметки:
- «5-Free» — отметка означает, что в лаке не содержится формальдегид (formaldehyde), его производные смолы (formaldehyde resins), толуол (toluene), дибутилфталат (dibutyl phthalates) и камфора (camphor).
- «3-Free» — означает, что в лаке нет только 3 компонентов: formaldehyde, dibutyl phthalate и toluene.
Поэтому, прежде чем покупать лак для ногтей, в первую очередь обратите внимание на состав, ведь ваше здоровье в ваших руках.