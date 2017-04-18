Что происходит с телом через 10 часов после нанесения лака на ногти

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Все мы знаем, что нельзя пользоваться лаком для ногтей слишком часто: так ногти начнут слабеть и пожелтеют. Но на самом деле это косметическое средство наносит гораздо больший вред нашему здоровью, чем принято считать.

Мы не будем призывать вас отказываться от маникюра. AdMe.ru лишь расскажет о том, какое негативное влияние оказывает лак для ногтей на наш организм.