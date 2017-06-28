Что происходит с организмом после банки энергетика

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Усталость досаждает среди рабочей недели, в сутках не хватает 24 часов, и мы начинаем искать способы, чтобы повысить свою продуктивность. Эта проблема современности объединяет людей всей Земли.

Редакция AdMe.ru решила узнать о тревожных сигналах, которые происходят в нашем организме после выпитого энергетического коктейля, и рассказать вам о реальной стоимости энергии «в кредит».