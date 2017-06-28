Что происходит с организмом после банки энергетика

Усталость досаждает среди рабочей недели, в сутках не хватает 24 часов, и мы начинаем искать способы, чтобы повысить свою продуктивность. Эта проблема современности объединяет людей всей Земли.

Редакция AdMe.ru решила узнать о тревожных сигналах, которые происходят в нашем организме после выпитого энергетического коктейля, и рассказать вам о реальной стоимости энергии «в кредит».

Фото на превью depositphotos
По материалам medicalnewstoday, bodyandsoul

19 На склад!
11 Комментарии

ВОТ ПРОСТО ДА!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!