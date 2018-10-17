Что происходит с нашим телом после 40 лет и почему важно об этом знать

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Боязнь старения — один из самых распространенных страхов, которые могут возникнуть у любого человека. Психологи уверены, что бояться старости — нормально. Но важно перебороть себя и понять, что у любого возраста есть свои плюсы и минусы. И еще важнее — быть к ним готовыми. В этой статье мы расскажем, что происходит с телом человека после того, как он достигает рубежа в 40 лет.

AdMe.ru постарался рассмотреть как положительные моменты, так и отрицательные. Тем не менее стоит отметить, что не все эти изменения обязательно произойдут с вами. Многое зависит от образа жизни и здоровья человека. Однако предупрежден — значит вооружен.

1. Волосы станут менее густыми

Проблема облысения в основном касается мужчин. И хотя многие теряют густую шевелюру еще до 30 лет, 53 % мужчин начинают лысеть лишь после 40. У женщин обычно волосы выпадают не так интенсивно, но все же с возрастом становятся значительно реже. И хотя это неприятно, у проблемы есть и обратная сторона: волос на ногах и других частях тела также становится меньше. Чтобы предотвратить интенсивное выпадение, правильно ухаживайте за волосами: стригите по мере необходимости, делайте маски и откажитесь от использования фена. Разнообразьте свое питание и добавьте в рацион больше витаминов. А еще посетите трихолога. Врач установит актуальную для вас причину выпадения волос и поможет устранить ее или же свести к минимуму последствия.

2. Будет проще стать хорошим родителем

В 40 лет и у мужчин, и у женщин больше жизненного опыта, они легче справляются с трудностями и знают, как действовать в непредвиденных ситуациях. Поэтому у таких партнеров высока вероятность стать хорошими родителями. К тому же финансовое положение в 40 лет, как правило, значительно лучше, чем в 20. А это значит, что взрослые родители смогут дать ребенку все необходимое, и даже больше. Но есть, безусловно, и подводные камни: в таком возрасте женщине намного сложнее забеременеть и родить здорового малыша. Поэтому, если у вас есть выбор и желание, то лучше рожать детей в более юном возрасте. Хотя нельзя не отметить, что наука не стоит на месте, и во многих случаях врачи успешно решают проблемы, связанные с репродуктивной системой мужчин и женщин.

3. Может развиться непереносимость лактозы

Некоторые люди не способны усваивать молочные продукты с рождения, другие приобретают эту особенность с возрастом. И чаще всего она проявляется именно после 40 лет у афроамериканских и азиатских женщин. В этом возрасте уровень фермента лактазы, который помогает усваивать лактозу, сокращается. В итоге молоко не переваривается и создает проблемы в толстом кишечнике. Если у вас проявилась такая проблема, то включите в рацион молоко без лактозы и не отказывайтесь от пробиотиков.

4. Зубы станут менее чувствительными

Если в юности вы страдали из-за слишком большой чувствительности зубов, то с возрастом эта проблема может решиться сама собой. Происходит это из-за того, что в зубах становится больше дентина — твердой ткани зуба, которая составляет его основную часть. И это снижает чувствительность. Тем не менее есть и обратная сторона медали: после таких изменений значительно снижается вероятность почувствовать, что с зубом что-то не так. Поэтому не стоит пропускать визиты к стоматологу.

5. Рост уменьшится

Уже после 30 лет люди начинают постепенно становиться ниже ростом. Но лишь к 40 годам вы можете это заметить сами. Согласно данным Университета Арканзаса по медицинским наукам (UAMS), мужчины в возрасте от 30 до 70 лет могут потерять примерно 2,5 см роста. Женщины в этот же период времени становятся ниже на 5 см. Чтобы сохранить рост, больше тренируйтесь и ешьте пищу, богатую кальцием и витамином D.

6. Метаболизм замедлится

Если в 40 лет вы будете питаться так же, как и в 20, то, скорее всего, вы быстро наберете вес. Все дело в том, что в этом возрасте метаболизм замедляется, а мышечная масса теряется быстрее. Доктор Кэтрин Болинг говорит, что в среднем женщина набирает 6 кг лишнего веса в возрасте от 40 до 55 лет. Чтобы этого избежать, следует правильно питаться и активнее заниматься спортом. К сожалению, не существует волшебного рецепта, который запросто помог бы оставаться стройным человеком. Придется приложить немало усилий, чтобы сохранить фигуру.

7. Вы станете симпатичнее и увереннее в себе

Психологи говорят, что в 40 лет женщины намного более самодостаточны и уверены в себе, чем в 20 или даже 30. Это позволяет им по достоинству оценить себя, не переживать из-за пустяков, исключить из своей жизни токсичных людей и быть по-настоящему счастливой и финансово независимой. В этом возрасте идет масштабная переоценка себя и своего окружения. А потому и женщины, и мужчины могут стать привлекательнее как в собственных глазах, так и в глазах окружающих.

8. Зрение и слух могут стать хуже

Чаще всего у людей в возрасте 40 лет и старше развивается дальнозоркость. Но возможны и иные нарушения зрения. Как правило, теперь требуется больше света для чтения, а некоторые цвета выглядят непривычно. Еще одна проблема с глазами, которая может возникнуть после 40 лет, — это сухость. Слух в этом возрасте также снижается. Это происходит из-за изменений в структуре барабанной перепонки и внутреннего уха. Чтобы вовремя обнаружить проблемы и не запустить их, не забывайте посещать соответствующих врачей.

9. Вы будете реже простужаться

К тому времени, когда людям исполнилось 40 лет, они уже подверглись воздействию огромного количества вирусов. В итоге у них формируется более устойчивый иммунитет, а значит, они реже болеют. И это, безусловно, приятный бонус, который преподносит нам возраст. Улучшить же иммунитет самостоятельно можно, наладив свое питание и сон. Кроме того, не менее важно почаще бывать на свежем воздухе.

10. Станет меньше вкусовых рецепторов

С рождения у нас есть примерно 9 тыс. вкусовых рецепторов. По мере того как мы становимся старше, их количество снижается. А это приводит к тому, что чувствительность к базовым вкусам (сладкий, соленый, кислый, горький) постепенно становится все меньше. При этом у женщин такие изменения происходят раньше, чем у мужчин. К сожалению, снижение вкусовой чувствительности необратимо, но это не значит, что вы совсем не будете чувствовать вкус пищи — он просто станет не таким ярко выраженным, как прежде.