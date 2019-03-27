Как меняется наше тело после 30 лет и почему лицо усиленно стареет

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Мы не раз слышали о пользе гиалуроновой кислоты, витаминов С и Е. Но от чего еще зависит состояние кожи лица и как на него повлиять комплексно? Восполнить дефицит коллагена и эластина, использовать солнцезащитный крем, правильно питаться — об этом нет смысла говорить в отрыве от других процессов: изменения костной массы тела и гормонального фона.

AdMe.ru разобрался, о чем говорят результаты научных исследований о возрастных изменениях.

Как меняется тело, когда мы стареем

С возрастом снижается упругость кожи, и мы начинаем усиленно вкладываться в уход за ней: патчи, кремы, сыворотки, мезотерапия, косметологические процедуры, которые вроде бы должны улучшить внешний вид лица. Появление морщин зависит не только от самой кожи, но и от изменений подкожных структур: мягких тканей, жировой прослойки, а еще — черепа, который подвержен костной резорбции. Понимая эти механизмы, можно замедлить старение. Костная резорбция — это постепенное разрушение (рассасывание, деградация) костной ткани. Всю жизнь наши кости обновляются, но после 35–40 лет процесс разрушения начинает преобладать над процессом роста.

С возрастом наш скелет становится больше, в среднем на 10 %, и повышается его хрупкость. Кости таза, например, активно растут до 25–30 лет, когда организм готовится к рождению ребенка. После 40 лет бедра становятся меньше, и этот процесс продолжается до самой старости.

Костная резорбция затрагивает не только тело, но и череп: уменьшается высота лица (особенно если нет зуба/зубов);

становятся более грубыми костные выступы;

меняют форму и увеличиваются глазные орбиты;

нижняя челюсть становится шире;

нос увеличивается, а кончик носа опускается из-за изменений в его костном основании.

Носогубные складки становятся глубже, потому что кости челюсти с возрастом меняются. Да, это связано и с потерей кожей эластичности, и с изменениями мягких тканей под кожей. Но все-таки больше эта область связана с зубами, их целостностью.

Орбиты глаз с возрастом увеличиваются, и больше всего разрушению подвержены внутренний верхний уголок и внешний нижний. Поэтому брови кажутся приподнятыми, а возле глаз появляются «гусиные лапки»: больше нет той опоры для мягких тканей, которая была раньше.

Почему подтяжка не поможет

Раньше считалось, что подтяжка может исправить положение. Эта идея опиралась на традиционную концепцию старения лица: кожа теряет эластичность и обвисает, появляются морщины. С появлением новых технологий, трехмерного анализа ученые начали лучше понимать, как меняется лицевой скелет, какие участки более подвержены резорбции. Все чаще коррекция скелетной структуры выходит на первый план. Главные задачи по уходу за лицом немного меняют акцент: замедлить резорбцию костной ткани;

убрать факторы, которые усиливают разрушение. Так как разрушаются не только кости, но и жировая прослойка, не стоит верить в обещания вернуть коже молодость и внешний вид, которые были у нее 15–20 лет назад, за 1 процедуру. Здесь нужна консультация эксперта, который понимает особенности старения лица, чтобы не навредить себе.

Как замедлить старение

Чтобы лицо как можно дольше было молодым и сияющим, нужно замедлить старение кожи и изменения черепа, то есть костную резорбцию. В молодости кожа гладкая, так как в организме достаточно коллагена и эластина, а жир на лице распределен равномерно на лбу, щеках, в области вокруг глаз. С возрастом коллагена становится меньше, а жировая прослойка теряет объем. Из-за этого кожа провисает. Как замедлить старение кожи: Пересмотреть пищевые привычки. Американская академия дерматологии рекомендует есть меньше сахара, так как он ускоряет старение, и больше — овощей и фруктов, так как они предотвращают повреждение клеток.

Увлажнять кожу, не травмировать скрабами и агрессивными масками, не морщиться (потому что так мы делаем морщины глубже).

Защищать от солнца, ветра и мороза. Специалисты Гарвардской медицинской школы рекомендуют обязательно использовать крем с SPF.

Как замедлить разрушение костей: Проверять гормоны: например, гормоны щитовидной железы усиливают резорбцию, эстрогены — замедляют. Витамин D, несмотря на его полезность, при избытке в теле негативно влияет на кости. Должен быть баланс, и здесь не обойтись без наблюдения у эндокринолога.

Избегать уколов ботокса. Исследования показали, что инъекции ботокса ускоряют разрушение костей.

Вовремя лечить зубы: если хотя бы 1 зуб отсутствует, это ускоряет деформацию челюсти и влияет на ее внешний вид. Губы могут выглядеть более тонкими, носогубные складки — глубже, визуально овал лица может казаться более округлым. По этой причине у людей с зубными протезами нижняя челюсть уменьшается, за 10 лет может потерять до 60 % объема. Импланты, которые замещают корень зуба, помогают этого процесса избежать.

Как видим, лицо меняется с возрастом не только с видимой стороны. Уход за кожей все так же важен, но понимание изменений на уровне жировой прослойки, костного скелета защитит от пустой траты денег и манипуляций вроде инъекций ботокса, в которых больше вреда, чем пользы.