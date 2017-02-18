Что означают эти красные точки на коже?
Если вы вдруг обнаружили на своей коже непонятную красную точку, не торопитесь беспокоиться. AdMe.ru выяснил, откуда они берутся и как предотвратить их дальнейшее распространение.
Ангиома — это маленькая доброкачественная опухоль, которая состоит из кровеносных сосудов. Существуют 2 основных виновника ее возникновения.
1. Возраст. У многих людей ангиома появляется в возрасте около 30 и старше. Как правило, в этом случае она выглядит как маленькая выпуклая родинка вишневого цвета, располагается в основном на туловище, руках и плечах. Такие ангиомы вызваны просто возрастными изменениями кожи и сосудов.
2. Нарушения в организме или неправильный образ жизни. Если ангиома выглядит как пятнышко, из которого идут сосудистые разветвления, то она может свидетельствовать о проблемах в работе печени, сосудистых нарушениях или гормональном сбое.
Если вы вдруг заметили, что ставшая уже привычной красная родинка вдруг изменила размер, форму или начала кровоточить, то рекомендуется побыстрее обратиться к врачу. В остальных же случаях ангиомы обычно не являются поводом срочно бежать в больницу, но на всякий случай лучше упомянуть о них на очередном плановом приеме.
Также будет неплохо позаботиться о том, чтобы ангиомы не возникали в дальнейшем. Лучший способ предотвращения их появления — здоровый образ жизни и сбалансированное питание. Пейте соки и побольше воды, ешьте свежие овощи, не забывайте про полезные жиры, такие как авокадо и оливковое масло. Этим нехитрым способом вы надолго сохраните кожу чистой и молодой, а организм — здоровым.
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
По материалам The American Osteopathic College of Dermatology, Heathline, La Bioguía