Что означают эти красные точки на коже?

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Ангиома — это маленькая доброкачественная опухоль, которая состоит из кровеносных сосудов. Существуют 2 основных виновника ее возникновения.

1. Возраст. У многих людей ангиома появляется в возрасте около 30 и старше. Как правило, в этом случае она выглядит как маленькая выпуклая родинка вишневого цвета, располагается в основном на туловище, руках и плечах. Такие ангиомы вызваны просто возрастными изменениями кожи и сосудов.

2. Нарушения в организме или неправильный образ жизни. Если ангиома выглядит как пятнышко, из которого идут сосудистые разветвления, то она может свидетельствовать о проблемах в работе печени, сосудистых нарушениях или гормональном сбое.