Что стоит знать о хурме, чтобы получить максимум пользы и минимум неприятных последствий

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Наступила зима, а значит, самое время покупать хурму. Несмотря на то что многие считают хурму фруктом, на самом деле это ягода. А ее латинское название Diospyros можно перевести как «пища богов». Это вполне оправданно, ведь питательные вещества, которые содержатся в хурме, комплексно оздоравливают наш организм. Но и в сладкой хурме есть ложечка дегтя, поэтому AdMe.ru предлагает вам ознакомиться не только с полезными свойствами этой ягоды, но и с нежелательными эффектами, которые она может вызвать. Прочитайте статью до конца, чтобы избежать неприятностей и получить от любимого лакомства максимум пользы.

Преимущества хурмы

Улучшает зрение

Хурма содержит пигменты лютеин и зеаксантин, которые очень полезны для глаз. Они поддерживают и улучшают ваше зрение, предотвращают заболевания сетчатки, уменьшают воспаления, вызванные УФ-лучами и глазными инфекциями. Также эти вещества помогают уменьшить морщинки вокруг глаз. Хурма богата витаминами A, C и K, которые тоже оказывают благотворное воздействие на сетчатку, защищая ее от повреждений.

Нормализует пищеварение

Хурма богата пищевыми волокнами, которые помогают еде быстрее проходить через органы пищеварения и очищают организм. Это легкое натуральное слабительное, но оно будет полезно в том случае, если у вас нет серьезных проблем с запорами.

Защищает клетки организма

Питательные вещества хурмы являются мощными антиоксидантами. Они очищают организм от свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки и способствуют развитию рака.

Борется с преждевременным старением

Свободные радикалы не только вызывают рак, но и способствуют быстрому старению, поскольку повреждают клетки кожи. Антиоксиданты, которые разрушают свободные радикалы, тем самым защищают нас от преждевременных морщин. Витамин С — очень эффективный антиоксидант для ухода за кожей. Он является водорастворимым, поэтому не хранится в организме, и хурма — прекрасный способ пополнить его запас.

Помогает быть в форме

Хурма — незаменимый элемент в рационе для тех, кто следит за своей фигурой. В ней много клетчатки, которая снижает тягу к сладкому и заставляет вас дольше чувствовать себя сытым. Не забывайте, что в хурме все-таки есть сахар, поэтому ее лучше есть перед тренировкой. Еще один плюс в том, что она содержит много воды и восполняет потерю жидкости во время занятий.

Профилактика гриппа и простуды

Чтобы не заболеть в период вирусных заболеваний, необходимо есть пищу с высоким содержанием питательных веществ, которых в хурме предостаточно. Мы уже говорили, что хурма богата витамином С. Хотя исследования не подтвердили его прямого влияния на иммунитет, косвенная и постоянная связь между витамином С и общим укреплением организма была установлена. Кроме этого, витамин С поддерживает в тонусе мышцы, сосуды и кости.

Нормализует давление

В хурме содержится много калия, что помогает регулировать кровяное давление, снижает нагрузку на сердце и оказывает комплексную поддержку сердечно-сосудистой системе.

Побочные эффекты хурмы

Как и любой другой фрукт, хурма может вызвать аллергию, поэтому с особой осторожностью ее следует есть беременным и кормящим мамам, а также детям до 3 лет. Умеренное потребление хурмы не должно навредить здоровью, но все-таки лучше проконсультируйтесь с врачом.

Хурма способствует улучшению пищеварения, но если вы склонны к запорам, то ее волокна могут принести еще больше вреда. Чем менее спелая хурма, тем больше в ней танина, который и вызывает вяжущий эффект во рту. Употребление неспелых плодов может привести к образованию безоаров — неперевариваемых камней в желудке. А если съесть хурму натощак, это, наоборот, может вызвать диарею.

Людям с диабетом стоит есть хурму в умеренных количествах, так как сахар может повысить уровень глюкозы в крови. В этом случае тоже стоит сначала посоветоваться со своим врачом.

С осторожностью и умеренно стоит есть хурму людям с низким кровяным давлением, так как хурма может снизить его еще больше.

Запомните

Полезных свойств у хурмы гораздо больше, чем противопоказаний. Чтобы снизить риски, ешьте не более 1–2 плодов в день. Такая доза оздоровит вас и убережет от нежелательных побочных эффектов. Следящим за фигурой стоит помнить, что в хурме практически полностью отсутствуют жиры, но есть много сахара.

А вы часто покупаете хурму или боитесь, что она будет «вязать»? У нас есть для вас небольшой секрет. Если вы купили недоспевшую хурму, есть простой способ избавиться от вяжущего эффекта. Положите хурму в морозильник, а потом разморозьте, тогда она не будет такой терпкой.