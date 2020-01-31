Что на самом деле значит «кость широкая» и почему некоторые люди поправляются от одного взгляда на торт

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Многие люди, страдающие от лишнего веса, винят в нежелательных килограммах свою широкую (или тяжелую) кость. Якобы полнота передается по наследству и бороться с генетикой бесполезно. Пришло время наконец разобраться, является ли фраза «у меня кость широкая» достаточно хорошим оправданием для выпирающего животика и целлюлита.

Нам в AdMe.ru стало интересно, бывает ли на самом деле кость широкая и как определить свой тип телосложения.

Что такое тяжелая кость и сколько весит наш скелет?

Диетологи говорят, что, если бы им давали по доллару каждый раз, когда они слышат фразу «Я не полный, у меня просто кость широкая / тяжелая», они давно стали бы богачами. Это довольно старая байка, однако в медицине нет термина «широкая кость», и вот почему. Тело человека состоит из 209 костей: от самой большой берцовой до самой маленькой стременной, размером с рисовое зернышко. Однако весит наш скелет на удивление мало — 2–4 кг у женщин и 4–5 кг у мужчин. Вес скелета зависит еще от возраста, расы, роста и образа жизни и в среднем составляет 6 % от общей массы тела. Остальное — мышцы, жир и вода. Например, человек весом 120 кг носит на себе 46 кг жира при весе костей 4,2 кг. У мускулистого 80-килограммового спортсмена скелет весит на каких-то 400 г меньше. Врачи говорят, что обвинять тяжелую кость в своем лишнем весе неправильно, — у ожирения совсем другие причины, которые не зависят от скелета.

Рут (слева) и Мэри (справа) — близнецы. У них идентичный набор генов, но в 30 лет Рут весила 54 кг, а Мэри — 190, а все из-за разного образа жизни.

Однако у людей с экстремальным ожирением кости действительно становятся тяжелее. Организму приходится приспосабливаться к лишнему весу: он наращивает костную массу, чтобы человек не ломал руки и ноги. Правда, прирост этот ничтожный — 300–500 г, что при весе больше сотни килограммов вообще незаметно. Так что тяжелая кость не причина, а следствие ожирения. Вывод: людей с тяжелой костью не бывает, у пациентов с ожирением и у спортсменов скелет весит примерно одинаково.

Почему 2 человека с одним и тем же весом выглядят по-разному: один стройный и высокий, а у другого выпирает живот?

Физиологи говорят, что соматотропная конституция достается нам от родителей, бабушек и дедушек: рост, обхват грудной клетки и длину ног нам дарят предки, и ничего с этим не поделаешь. Но конституция и телосложение — разные вещи. Второе может меняться на протяжении жизни: мы худеем, поправляемся, качаем мышцы или, наоборот, прирастаем к дивану, и состояние тела меняется. А с возрастом большинство людей вовсе становятся шире — к 70 годам объем ваших бедер увеличится на 2,5 см. Давным-давно ученые поделили всех людей на 3 типа: астеники (высокие и худые), нормостеники (среднее телосложение) и гиперстеники (обладатели широкого костяка). Хорошая новость: широкая кость существует, и у тех, кто никак не может похудеть, есть оправдание. Плохая новость: настоящих широких гиперстеников мало — всего 15 %, а большинство из нас самые обычные люди со средним телосложением, которые ленятся ходить в спортзал.

Для того чтобы узнать свой тип конституции, можно измерить запястье с помощью рулетки. Проводите измерения в месте, где обычно располагается ремешок наручных часов, — здесь почти не откладывается жир. Расшифровать результаты поможет наша мини-таблица.

Измерения можно провести и без рулетки — обхватите запястье большим и указательным пальцами противоположной руки. Если один палец перекрывает другой — у вас узкий костяк. Пальцы еле касаются друг друга — телосложение среднее, ну а если между пальцами оказалось небольшое расстояние — вы обладатель широкой кости. Возможно, вы попали в те самые 15 % людей с широким костяком, но это не значит, что нужно опустить руки. Диетологи говорят, что гиперстеник никогда не станет обладателем узких бедер как у Клаудии Шиффер, но только от него зависит, сколько жира будет на этих бедрах. Вывод: люди с широким костяком — реальность. Психологи считают, что гиперстеники склонны к заеданию стресса, обладают развитой жировой прослойкой и с трудом сбрасывают лишнее. Однако это не повод бросаться в крайности и есть на ночь пельмени с майонезом. Вы же помните, что телосложение может меняться?

Костную массу можно потерять, только это плохой признак

Для того чтобы окончательно разобраться с лишним весом и костями, нужно помнить, что понятия тяжелой кости в медицине нет, зато есть термин «плотность костей». Из-за возраста, неправильной диеты и малоподвижного образа жизни наши кости худеют, и в этом нет ничего хорошего — из них вымываются важные минералы. О своем скелете нужно заботиться так же, как и о фигуре в целом: заниматься спортом, следить за весом и есть продукты, богатые кальцием. Предупреждение: для определения плотности костей и костной массы нужно обратиться к врачу и пройти обследование.

А в вашем окружении есть люди, которые под аккомпанемент хруста чипсов жалуются на широкую кость? Дадите им почитать нашу статью?